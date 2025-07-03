Фильм «Опасность в моем сердце» обзавелся датой премьеры и новым трейлером

«Опасность в моем сердце
» — романтическая комедия об отношениях замкнутого школьника с мрачными фантазиями и самой яркой девушки в классе — вернется уже в следующем году. Речь о фильме-компиляции, анонсированном
в прошлом октябре. Вместе с объявлением даты премьеры представили новый постер
и трейлер, включающий ранее не публиковавшиеся кадры.
Когда ждать премьеру
Фильм выйдет в японский прокат 13 февраля 2026 года. В основе полнометражной «Опасности в моем сердце» — переработанный материал из сериала
, дополненный полностью новыми сценами. В том числе «тем самым моментом» между главными героями, ставшим кульминацией второго сезона.
Что было в сериале и что будет дальше
Кётаро Итикава
— интроверт с заскоками: тихий, нелюдимый и одержимый историями о серийных убийцах. В его голове зреют жуткие фантазии, как разобраться с главной звездой школы — красавицей Анной Ямадой
. Однако неожиданное сближение между книжных полок рушит его мрачные теории: одноклассница оказывается не надменной дивой, а доброй трогательной и уязвимой девчонкой. Постепенно зловещая одержимость сменяется первыми робкими чувствами. В полнометражной версии обещают свежие драматические акценты и эмоциональные повороты.
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Оба сезона «Опасности в моем сердце»
Кто стоит за созданием аниме: студия, творческая группа, сэйю
Аниме основано на популярной манге Норио Сакураи
(«Отвязная троица
»), которая в настоящий момент публикуется на сайте Champion Cross
(там же в июне начал выходить спин-офф
о сестре Кётаро «Ромком не начнется
»). Первый сезон стартовал в апреле 2023-го, а второй — в январе прошлого года. За постановку всех частей отвечает Хироаки Акаги
(«Озорная Такаги
», «Сведенные кукушкой
»), а за производство — студия Shin-Ei Animation
(«Тотто у окна
», «Выходной Господина Злодея
»).
Анну и Кётаро озвучивают Хина Ёмия
(Минами Котобуки
из «Звездного дитя
») и Сюн Хориэ
(Ринтаро Мики
из «Я стал учителем в школе монстров!
»).
Дополнительные материалы о сериале
💌 Обзор первого сезона «Опасности в моем сердце»
💌 Обзор второго сезона «Опасности в моем сердце»
💌 Как появилась «Опасность в моем сердце»
: интервью с мангакой Норио Сакураи
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