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Фильм «Опасность в моем сердце» обзавелся датой премьеры и новым трейлером

3 июля
2025 год

Новости кино >>
3 июля 2025
«Опасность в моем сердце» — романтическая комедия об отношениях замкнутого школьника с мрачными фантазиями и самой яркой девушки в классе — вернется уже в следующем году. Речь о фильме-компиляции, анонсированном в прошлом октябре. Вместе с объявлением даты премьеры представили новый постер и трейлер, включающий ранее не публиковавшиеся кадры.

Когда ждать премьеру



Фильм выйдет в японский прокат 13 февраля 2026 года. В основе полнометражной «Опасности в моем сердце» — переработанный материал из сериала, дополненный полностью новыми сценами. В том числе «тем самым моментом» между главными героями, ставшим кульминацией второго сезона.

Что было в сериале и что будет дальше


Фильм «Опасность в моем сердце» обзавелся датой премьеры и новым трейлером

Кётаро Итикава — интроверт с заскоками: тихий, нелюдимый и одержимый историями о серийных убийцах. В его голове зреют жуткие фантазии, как разобраться с главной звездой школы — красавицей Анной Ямадой. Однако неожиданное сближение между книжных полок рушит его мрачные теории: одноклассница оказывается не надменной дивой, а доброй трогательной и уязвимой девчонкой. Постепенно зловещая одержимость сменяется первыми робкими чувствами. В полнометражной версии обещают свежие драматические акценты и эмоциональные повороты.

Смотреть онлайн Оба сезона «Опасности в моем сердце»

Кто стоит за созданием аниме: студия, творческая группа, сэйю


Фильм «Опасность в моем сердце» обзавелся датой премьеры и новым трейлером

Аниме основано на популярной манге Норио СакураиОтвязная троица»), которая в настоящий момент публикуется на сайте Champion Cross (там же в июне начал выходить спин-офф о сестре Кётаро «Ромком не начнется»). Первый сезон стартовал в апреле 2023-го, а второй — в январе прошлого года. За постановку всех частей отвечает Хироаки АкагиОзорная Такаги», «Сведенные кукушкой»), а за производство — студия Shin-Ei AnimationТотто у окна», «Выходной Господина Злодея»).

Анну и Кётаро озвучивают Хина Ёмия (Минами Котобуки из «Звездного дитя») и Сюн Хориэ (Ринтаро Мики из «Я стал учителем в школе монстров!»).

Дополнительные материалы о сериале


Фильм «Опасность в моем сердце» обзавелся датой премьеры и новым трейлером

💌 Обзор первого сезона «Опасности в моем сердце»

💌 Обзор второго сезона «Опасности в моем сердце»

💌 Как появилась «Опасность в моем сердце»: интервью с мангакой Норио Сакураи

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обсуждение >>
№ 4
Angelika77   5.07.2025 - 20:10
Получается на самом "интересном" месте оборвётся второй сезон. Третьего уже не будет. читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   4.07.2025 - 21:04
О Божечки, почти год до премьеры...Это будут каждый месяц показывать по кусочку серии или постеры, по которым ничего не понять? читать далее>>
№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   3.07.2025 - 17:17
... Ничего не понятно, но очень (на самом деле нет) интересно. Будем (разумеется нет) посмотреть. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   3.07.2025 - 15:26
Аниме ломает все стены. Тихоня-одиночка и самая яркая школьница, две противоположности имеют какие-то отношения. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Фильм «Опасность в моем сердце» обзавелся датой премьеры и новым трейлером фотографии
Фильм «Опасность в моем сердце» обзавелся датой премьеры и новым трейлером фотографии
Фильм «Опасность в моем сердце» обзавелся датой премьеры и новым трейлером фотографии
Фильм «Опасность в моем сердце» обзавелся датой премьеры и новым трейлером фотографии
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