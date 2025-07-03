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Антону Васильеву вынесут «Приговор»

3 июля
2025 год

Новости кино >>
3 июля 2025
Стартовали съемки остросюжетной криминальной драмы «Приговор» — истории о несправедливо осужденном, пытающемся построить новую жизнь, несмотря на преследующее его темное прошлое. В сериале снимаются Антон Васильев, Игорь Верник, Григорий Верник, Карина Андоленко, Анна Котова, Роман Маякин и другие. Проект выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION, а после – на НТВ, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Антону Васильеву вынесут «Приговор»
фото: KION/НТВ

«Не все разбитое можно склеить, не все сломанное можно починить. Сломанный человек может внешне быть абсолютно благополучным, а внутри — черная дыра. "Милосердие или справедливость" — думаю, он склонялся то к одному, то к другому на разных этапах. В своей жизни Савва видел только войну и тюрьму, и вопрос в том, остался ли у этого человека шанс на любовь, на веру, на "свет"», — говорит Антон Васильев.

По сюжету 22 года назад Савва связался с преступниками и был обвинен в убийстве. Выйдя на свободу, он решает завязать с криминальным прошлым и начать тихую жизнь с любимой. Но кто-то явно против такого развития событий: Савву втягивают в разборки, шантажируют и лишают надежды на светлое будущее. Ослеплённый местью, он решает расследовать собственное прошлое и найти тех, кто разрушил его жизнь. Вот только Савва не знает, что правда окажется гораздо сложнее, чем он ожидал.

«Я хорошо помню 80-90-е, помню это ощущение, когда привычный мир рушится и ценности, которые казались непоколебимыми, вдруг оказываются устаревшими и ненужными. И многие люди почувствовали себя ненужными. Мой герой Рязанцев — человек из семьи потомственных милиционеров: у него были свои герои, идеалы. И он видел, как все это умирает в 90-е. Его задача — не только приспособиться к новым условиям, но и сохранить контроль. Только выбирает циничный путь: бороться со злом его же методами. Он мыслит себя стратегом, который жертвует пешками ради большой победы, и это, конечно, опасный способ мышления. В этом смысле он — продукт своей эпохи, со всеми ее травмами», — отмечает Игорь Верник.

Режиссером проекта выступает Денис Карышев. Производством занимаются студия KIONFILM и Студия РоЕл совместно с телеканалом НТВ.
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обсуждение >>
№ 11
Yanina Sokolova   6.07.2025 - 21:41
... И может быть наконец-то зрители заговорят о Васильеве не как о Семёнове, а как о Савве. читать далее>>
№ 10
Матвей Брикун   6.07.2025 - 19:55
... На этом канале не получается иначе) Только с прошлым и настоящим, которое не сильно отличается от прошлого)) читать далее>>
№ 9
Angelika77   5.07.2025 - 19:52
... Я тоже почему-то примеряю на Васильева роль Семёнова с Невского, сложно не представлять его крутым. читать далее>>
№ 8
Tessi Kreys (Санкт-Петербург)   5.07.2025 - 00:09
Мне кажется, для Васильева это будет интересный опыт. Сыграть нового персонажа. Здесь главное в Хрустальный не скатиться (а режиссеру реплику Киллера не сотворить) . Если выдаст новый типаж, это будет... читать далее>>
№ 7
Альбина Нечаева   4.07.2025 - 22:48
... Почему, в Подслушано в Рыбинске он совершенно другой, как и в Хрустальном. читать далее>>
Всего сообщений: 11
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