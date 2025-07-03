Антону Васильеву вынесут «Приговор»

«Не все разбитое можно склеить, не все сломанное можно починить. Сломанный человек может внешне быть абсолютно благополучным, а внутри — черная дыра. "Милосердие или справедливость" — думаю, он склонялся то к одному, то к другому на разных этапах. В своей жизни Савва видел только войну и тюрьму, и вопрос в том, остался ли у этого человека шанс на любовь, на веру, на "свет"», — говорит Антон Васильев.
По сюжету 22 года назад Савва связался с преступниками и был обвинен в убийстве. Выйдя на свободу, он решает завязать с криминальным прошлым и начать тихую жизнь с любимой. Но кто-то явно против такого развития событий: Савву втягивают в разборки, шантажируют и лишают надежды на светлое будущее. Ослеплённый местью, он решает расследовать собственное прошлое и найти тех, кто разрушил его жизнь. Вот только Савва не знает, что правда окажется гораздо сложнее, чем он ожидал.
«Я хорошо помню 80-90-е, помню это ощущение, когда привычный мир рушится и ценности, которые казались непоколебимыми, вдруг оказываются устаревшими и ненужными. И многие люди почувствовали себя ненужными. Мой герой Рязанцев — человек из семьи потомственных милиционеров: у него были свои герои, идеалы. И он видел, как все это умирает в 90-е. Его задача — не только приспособиться к новым условиям, но и сохранить контроль. Только выбирает циничный путь: бороться со злом его же методами. Он мыслит себя стратегом, который жертвует пешками ради большой победы, и это, конечно, опасный способ мышления. В этом смысле он — продукт своей эпохи, со всеми ее травмами», — отмечает Игорь Верник.
Режиссером проекта выступает Денис Карышев. Производством занимаются студия KIONFILM и Студия РоЕл совместно с телеканалом НТВ.
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