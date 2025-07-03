Завершились съемки продолжения «Постучись в мою дверь в Москве» c Кириллом Дыцевичем и Лианой Грибой

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«Я просто хочу вернуть прежнюю жизнь»: Риз Ахмед, Лили Джеймс и Сэм Уортингтон в трейлере «Диспетчера»

3 июля

Фильм «Опасность в моем сердце» обзавелся датой премьеры и новым трейлером

Всё, что нужно знать о самом трогательном аниме-ромкоме