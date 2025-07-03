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Завершились съемки продолжения «Постучись в мою дверь в Москве» c Кириллом Дыцевичем и Лианой Грибой

3 июля
2025 год

Новости кино >>
3 июля 2025
Завершились съемки второго сезона российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». В продолжении романтической комедии «Постучись в мою дверь в Москве» главную роль Сергея Градского, «русского Серкана Болата», исполнил Кирилл Дыцевич. Его герой в новых эпизодах пытается вернуть доверие и любовь Саши Гордеевой, которую вновь сыграла Лиана Гриба. Производством занималась компания «Медиаслово» при поддержке «Газпром-Медиа Холдинга», ТНТ и онлайн-кинотеатров Okko и PREMIER, уточняет пресс-служба телеканала.

Завершились съемки продолжения «Постучись в мою дверь в Москве» c Кириллом Дыцевичем и Лианой Грибой
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Сюжет второго сезона стартует спустя месяц после событий финала первой части: Саша возвращается в компанию «Стиллард» и пытается начать все заново, несмотря на предательство Градского. При этом в их отношения неожиданно вмешивается бабушка героини, вскрывшая семейную тайну.

«Несмотря на то, что я присоединился к проекту только во втором сезоне, я сразу почувствовал себя на своем месте. Роль Сергея Градского – это именно та роль, в которой я чувствую себя уверенно. Даже несмотря на то, что актерский коллектив уже сформировался к моменту запуска второго сезона, я рад, что меня тепло приняли и атмосфера на съемках была невероятно приятной и комфортной для нас всех. Некоторые сцены даже для меня стали сюрпризом, поэтому многие сюжетные повороты станут неожиданностью для всех. Отдельно хотелось бы отметить режиссера и всю съемочную группу, благодаря им процесс съемок проходил настолько легко. Это был незабываемый опыт, надеюсь, что зритель сумеет прожить вместе с нами эту историю и прочувствует всё то тепло и любовь, которые мы старались передать», — отмечает Кирилл Дыцевич.

Завершились съемки продолжения «Постучись в мою дверь в Москве» c Кириллом Дыцевичем и Лианой Грибой
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Всего во втором сезоне запланировано 60 эпизодов, каждый продолжительностью 45 минут. Авторы проекта обещают зрителям множество новых сюжетных поворотов, отличающихся от оригинала и адаптированных специально под российскую аудиторию. Режиссерами второго сезона выступили Павел Мак и Владимир Боровой.

«Я старался работать по принципу «не испорти». За основу брал первый сезон, его стилистику и атмосферу, дальше уже точечно добавлял своих артистов и свои идеи. Конечно, когда приходишь на второй сезон к тебе особое внимание и от группы и от артистов, но я старался быстро «сокращать дистанцию». Актерский состав проекта просто роскошный! Конечно, они не сразу меня приняли: присматривались, пытались понять. Впрочем, это не заняло много времени, мы нашли общий язык и вместе активно включались в процесс. Наша самая главная задача решена: будет много любовных переживаний и перипетий, но Кирилл Дыцевич и Лиана Гриба создали настоящую сказку на экране, у них получилось показать любовь. За этим всегда интересно смотреть и мечтать, что в жизни у наших зрителей будет такая же красивая сказка», — рассказывает режиссер Павел Мак.

В съемках продолжения приняли участие Влад Соколовский, Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Алика Смехова, Антонина Паперная, Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Лео Канделаки и другие.

Премьера второго сезона состоится в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER, а также в эфире телеканала ТНТ.
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№ 2
Анастасия Ал. Благинина   3.07.2025 - 16:03
Лучше оригинала не было и не будет. Или надо было запретить снимать ТНТ-шникам, на роль Градского сразу взять Милоша Биковича или Кирилла Дыцевича, а вместо бездарщины Грибы найти актрису и талантливее,... читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   3.07.2025 - 15:20
60 по 45! Подурели? хронометраж 6-7 сериалов. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Завершились съемки продолжения «Постучись в мою дверь в Москве» c Кириллом Дыцевичем и Лианой Грибой фотографии
Завершились съемки продолжения «Постучись в мою дверь в Москве» c Кириллом Дыцевичем и Лианой Грибой фотографии
Завершились съемки продолжения «Постучись в мою дверь в Москве» c Кириллом Дыцевичем и Лианой Грибой фотографии
Завершились съемки продолжения «Постучись в мою дверь в Москве» c Кириллом Дыцевичем и Лианой Грибой фотографии
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