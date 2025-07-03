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«Я просто хочу вернуть прежнюю жизнь»: Риз Ахмед, Лили Джеймс и Сэм Уортингтон в трейлере «Диспетчера»

3 июля
2025 год

Новости кино >>
3 июля 2025
В сети появился локализованный трейлер фильма «Диспетчер». Экшн-триллер выпустит в российский прокат компания Global Film 21 августа, на день раньше релиза в США.



Главные роли в фильме исполнили обладатель премии «Оскар» Риз Ахмед, номинантка на премии «Золотой глобус» и «Эмми» Лили Джеймс и Сэм Уортингтон. За режиссуру отвечал победитель Берлинского кинофестиваля Дэвид Маккензи.

В центре сюжета Том и Сара. Если ты крупно попал, Том – единственный, кто может помочь. Его работа – вытаскивать из неприятностей людей, которые перешли дорогу огромным корпорациям и правительственным структурам. Таким как Сара: она хочет придать гласности секретные документы и на нее объявлена охота. Лишь соблюдая все правила его игры, у нее есть шанс остаться живой.

«Эти двое изгоев должны работать вместе: не встречаясь и не слыша друг друга, общаясь с помощью старых, но все еще действенных способов, придуманных для глухих. Когда враги Сары приближаются, готовые на все, разворачивается игра на выживание. Это в какой-то мере политический триллер нашего времени, где мощные корпоративные силы сталкиваются с одиночками, между которыми начинают возникать негласные связи, ведь их судьбы перекликаются», — рассказал Дэвид Маккензи.

«Я просто хочу вернуть прежнюю жизнь»: Риз Ахмед, Лили Джеймс и Сэм Уортингтон в трейлере «Диспетчера»
фото: компания Global Film

Звезда франшизы «Аватар» Сэм Уортингтон в новом фильме исполнил роль антагониста. По сюжету его герой работает на фармацевтическую корпорацию и именно ему поручено найти и «заставить замолчать» Сару. У него нет никаких личных счетов ни с ней, ни с Томом, но он сделает все, чтобы выполнить задание. У него есть все шансы стать именно тем, кто разоблачит личность Тома, которому удавалось скрываться в тени много лет.

По словам Маккензи, он стремился сделать стильный оммаж подзабытым, но популярным и успешным триллерам прошлого, таким как «Разговор», «Прокол», «Марафонец», «Три дня Кондора» и «Клют». «Меня всегда привлекали герои-аутсайдеры. Том — одна из самых крайних версий такого персонажа. Я хотел снять умный, напряженный, насыщенный фильм, который будет не только тревожным, но и захватывающим», — отметил Дэвид Маккензи.

Впервые лента была представлена в прошлом году на кинофестивале в Торонто и получила положительные отзывы. Критики похвалили картину за динамику, оригинальный сюжет, актерскую игру и назвали фильм «захватывающей данью уважения классическим триллерам».
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«Я просто хочу вернуть прежнюю жизнь»: Риз Ахмед, Лили Джеймс и Сэм Уортингтон в трейлере «Диспетчера» фотографии
«Я просто хочу вернуть прежнюю жизнь»: Риз Ахмед, Лили Джеймс и Сэм Уортингтон в трейлере «Диспетчера» фотографии
«Я просто хочу вернуть прежнюю жизнь»: Риз Ахмед, Лили Джеймс и Сэм Уортингтон в трейлере «Диспетчера» фотографии
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