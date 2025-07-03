Виктория Исакова и Анна Михалкова приступили к съемкам в комедии «Таня и космонавт»

PREMIER и кинокомпания КВ Фильм-Продакшн объявили о старте съемок новой полнометражной комедии «Таня и космонавт», основанной на пьесе Алексея Житковского «Космос». Главную роль исполняет Виктория Исакова, которая также выступит креативным продюсером проекта. Производство фильма осуществляется при поддержке Министерства культуры, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
Главная героиня — Татьяна Викторовна Гизатуллина, учительница английского из города Бугульмы, где все кажется навсегда застрявшим между прошлым и будущим. После череды неудач Таня в отчаянии обращается к космосу с просьбой о чуде — и вдруг по городу расходится новость: первый бугульминский космонавт Сергей Лысов, ее одноклассник, возвращается домой после 25 лет. Это событие запускает цепь невероятных перемен в жизни Татьяны и всей школы.
Музыкальная часть станет отдельной изюминкой фильма. В картине прозвучит «Земля в иллюминаторе» — в переводе на английский язык, сольный номер главной героини, а также «На сиреневой Луне» в исполнении героини Анны Михалковой. Зрители услышат «Веночек» Надежды Кадышевой, звучащий прямо на улицах Бугульмы, а также оригинальные композиции, написанные специально для фильма группой «Стерео-ширина» — авторами саундтреков к фильму «Пророк. История Александра Пушкина».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
Сообщается, что фильм сочетает в себе комедию, мелодраму, сатиру, элементы магического реализма и глубокий социальный подтекст, рассказывая одновременно трогательную и ироничную историю о поиске счастья — личного и «космического».
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