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Виктория Исакова и Анна Михалкова приступили к съемкам в комедии «Таня и космонавт»

3 июля
2025 год

Новости кино >>
3 июля 2025
PREMIER и кинокомпания КВ Фильм-Продакшн объявили о старте съемок новой полнометражной комедии «Таня и космонавт», основанной на пьесе Алексея Житковского «Космос». Главную роль исполняет Виктория Исакова, которая также выступит креативным продюсером проекта. Производство фильма осуществляется при поддержке Министерства культуры, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Виктория Исакова и Анна Михалкова приступили к съемкам в комедии «Таня и космонавт»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Главная героиня — Татьяна Викторовна Гизатуллина, учительница английского из города Бугульмы, где все кажется навсегда застрявшим между прошлым и будущим. После череды неудач Таня в отчаянии обращается к космосу с просьбой о чуде — и вдруг по городу расходится новость: первый бугульминский космонавт Сергей Лысов, ее одноклассник, возвращается домой после 25 лет. Это событие запускает цепь невероятных перемен в жизни Татьяны и всей школы.

Режиссерами проекта выступили Алексей Кокорин и Юрий Мороз. В фильме также снимутся Анна Михалкова, Сергей Гилев, Нелли Уварова, Милош Бикович — в неожиданной роли воображаемого Микки Рурка. Компанию им составят Александра Урсуляк, Иван Агапов, Игорь Хрипунов, Ростислав Лаврентьев, Вита Корниенко, Денис Косиков, Варвара Мороз, Эрбол Салиев и Марк Григорьев.

Музыкальная часть станет отдельной изюминкой фильма. В картине прозвучит «Земля в иллюминаторе» — в переводе на английский язык, сольный номер главной героини, а также «На сиреневой Луне» в исполнении героини Анны Михалковой. Зрители услышат «Веночек» Надежды Кадышевой, звучащий прямо на улицах Бугульмы, а также оригинальные композиции, написанные специально для фильма группой «Стерео-ширина» — авторами саундтреков к фильму «Пророк. История Александра Пушкина».

Виктория Исакова и Анна Михалкова приступили к съемкам в комедии «Таня и космонавт»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Сообщается, что фильм сочетает в себе комедию, мелодраму, сатиру, элементы магического реализма и глубокий социальный подтекст, рассказывая одновременно трогательную и ироничную историю о поиске счастья — личного и «космического».
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обсуждение >>
№ 7
Sveta_21Ermolova   7.07.2025 - 18:10
Я надеюсь Михалкова и Исакова будут просто открывать рот под фонограмму, а то не особо хочется услышать "землю в иллюминаторе" на ломанном английском одной из актрис. читать далее>>
№ 6
Викк   6.07.2025 - 01:23
... Вкус всегда при чём, даже если ты олигархиня) читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   5.07.2025 - 16:17
... смотря где, какие женщины. и так тоже одеваются, вкус не при чем, когда ты крутишь хвосты на ферме . читать далее>>
№ 4
nord   5.07.2025 - 08:48
. читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   4.07.2025 - 20:56
Я Михалкову в образе вообще не узнала - сама на себя не похожа, больше на какую-то женщину-алкоголичку смахивает здесь. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Пророк. История Александра ПушкинаТаня и космонавт

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Виктория Исакова и Анна Михалкова приступили к съемкам в комедии «Таня и космонавт» фотографии
Виктория Исакова и Анна Михалкова приступили к съемкам в комедии «Таня и космонавт» фотографии
Виктория Исакова и Анна Михалкова приступили к съемкам в комедии «Таня и космонавт» фотографии
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