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Кристина Бабушкина, Максим Лагашкин и Ольга Дибцева переедут на Патрики в новом сезоне «Беспринципных»

3 июля
2025 год

Новости кино >>
3 июля 2025
В Москве стартовали съемки пятого сезона комедийного сериала Кинопоиска про обитателей Патриков «Беспринципные». Созданием проекта занимаются компании «Медиаслово» и Плюс Студия, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Кристина Бабушкина, Максим Лагашкин и Ольга Дибцева переедут на Патрики в новом сезоне «Беспринципных»
фото: пресс-служба Кинопоиска

В пятом сезоне «Беспринципных» — восемь серий и семь пар героев. Валентина перевозит из Санкт-Петербурга на Патрики вместе с собой сразу нескольких действующих лиц, в числе которых: критик Георгий (Игорь Верник) с супругой Анной (Александра Ребенок) и авантюрный продюсер Сергей (Максим Лагашкин) со своей ассистенткой Светой (новая героиня в исполнении Ольги Дибцевой). В фокусе и все прежние герои «Беспринципных»: Славик (Павел Деревянко) с женой Олей (Анна Слю), генерал Хадяков (Николай Фоменко) и Валентина (Кристина Бабушкина), Паша (Павел Табаков) с Юлей (Аглая Тарасова), Аленка (Ксения Утехина) и Вера (Ирина Пегова). Оля объявляет себя ментором и собирает вокруг себя девушек, чтобы учить их строить отношения и раскрывать женственность — на радость вездесущему Славику. Хадяков готовится бежать марафон, а у Вали новое достижение — миллиард просмотров. Каждый из героев начнет новый яркий этап в жизни, чтобы вместе составить пятый том «неприличных историй приличных людей».

Пятый сезон будут снимать два режиссера: уже работавший над сериалом Заур Засеев, и новый для проекта автор — Тина Баркалая.

«Я очень рада возможности стать частью этой команды, поработать с таким блестящим актерским составом и продолжить знаковый проект, который полюбила аудитория. Я сама была среди тех зрителей, которые с удовольствием смотрели "Беспринципных" с самого начала. Мне нравится идея этого сериала и то, с каким качеством он создается. Для меня, "Беспринципные" — это наш оригинальный вариант моего любимого сериала "Секс в большом городе", где вместо Манхэттена на фоне — мой район Патриарших прудов, в котором я сама живу. Приятно снять историю про нравы и события, которые происходят в одном из лучших районов любимой Москвы», — говорит Тина Баркалая.

Кристина Бабушкина, Максим Лагашкин и Ольга Дибцева переедут на Патрики в новом сезоне «Беспринципных»
фото: пресс-служба Кинопоиска

«Беспринципные» — сериал, состоящий из сатирических новелл по мотивам рассказов Александра Цыпкина о супругах и любовниках, коллегах и соперниках, друзьях и случайных знакомых.

«Вселенная "Беспринципных" — это отдельный мир, где переплетается сразу все: тут и стильные красивые локации, и яркие запоминающиеся персонажи, и интригующие сюжетные линии. Антураж Патриарших прудов добавляет картинке легкости и создает нужное настроение. Я думаю, что в этой истории зрителю откликается именно та непринужденность, с которой мы показываем эту жизнь на Патриках. Главное, не забывать, что все, что мы хотим показать, строится не на богатстве — а на человеческих отношениях», — добавляет режиссер Заур Засеев.

Первый сезон вышел осенью 2020 года. В 2023-м состоялась премьера полнометражного фильма «Беспринципные в деревне». В апреле 2025-го на Кинопоиске стартовал спин-офф популярной франшизы, сериал «Беспринципные в Питере», в котором Валя отправилась покорять северную столицу, познакомилась с местными критиками, художниками и другими представителями элиты и проникает в самый закрытый питерский клуб, став королевой вечеринок.
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обсуждение >>
№ 6
Sveta_21Ermolova   7.07.2025 - 18:07
... Кажись пока не переснимут всех более-менее известных актёров, не успокоятся. Тут вопрос в другом - не каждый захочет стать "беспринципным". читать далее>>
№ 5
Angelika77   5.07.2025 - 19:49
Надо же актёрам что-то кушать, вот и продолжают ради них снимать, а может кому-то и нравится смотреть "Беспринципных". читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   5.07.2025 - 16:08
... Наврятли смогут. Слишком долго плевать. Столько лет для начала нужно прожить. читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   4.07.2025 - 20:54
... Может переплюнут "Тайны следствия" с Ковальчук))) читать далее>>
№ 2
nord   4.07.2025 - 18:53
Потом 6,7,8 сезоны и т.д.,пока не надоест. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Кристина Бабушкина, Максим Лагашкин и Ольга Дибцева переедут на Патрики в новом сезоне «Беспринципных» фотографии
Кристина Бабушкина, Максим Лагашкин и Ольга Дибцева переедут на Патрики в новом сезоне «Беспринципных» фотографии
Кристина Бабушкина, Максим Лагашкин и Ольга Дибцева переедут на Патрики в новом сезоне «Беспринципных» фотографии
Кристина Бабушкина, Максим Лагашкин и Ольга Дибцева переедут на Патрики в новом сезоне «Беспринципных» фотографии
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