Кристина Бабушкина, Максим Лагашкин и Ольга Дибцева переедут на Патрики в новом сезоне «Беспринципных»

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«Король говорит!»: Слов много, да складу нет

Кратчайший путь к разводу: Равшана Куркова, Артём Ткаченко и Екатерина Вилкова

Анну Ковальчук ждут судьбоносные изменения в личной жизни в юбилейном сезоне «Тайн следствия»

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56-летний Джулиан МакМэхон скончался после продолжительной борьбы с болезнью

О болезни актёра стало известно только после его смерти