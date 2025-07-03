Кристина Бабушкина, Максим Лагашкин и Ольга Дибцева переедут на Патрики в новом сезоне «Беспринципных»

В Москве стартовали съемки пятого сезона комедийного сериала Кинопоиска про обитателей Патриков «Беспринципные». Созданием проекта занимаются компании «Медиаслово» и Плюс Студия, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба Кинопоиска
В пятом сезоне «Беспринципных» — восемь серий и семь пар героев. Валентина перевозит из Санкт-Петербурга на Патрики вместе с собой сразу нескольких действующих лиц, в числе которых: критик Георгий (Игорь Верник) с супругой Анной (Александра Ребенок) и авантюрный продюсер Сергей (Максим Лагашкин) со своей ассистенткой Светой (новая героиня в исполнении Ольги Дибцевой). В фокусе и все прежние герои «Беспринципных»: Славик (Павел Деревянко) с женой Олей (Анна Слю), генерал Хадяков (Николай Фоменко) и Валентина (Кристина Бабушкина), Паша (Павел Табаков) с Юлей (Аглая Тарасова), Аленка (Ксения Утехина) и Вера (Ирина Пегова). Оля объявляет себя ментором и собирает вокруг себя девушек, чтобы учить их строить отношения и раскрывать женственность — на радость вездесущему Славику. Хадяков готовится бежать марафон, а у Вали новое достижение — миллиард просмотров. Каждый из героев начнет новый яркий этап в жизни, чтобы вместе составить пятый том «неприличных историй приличных людей».
Пятый сезон будут снимать два режиссера: уже работавший над сериалом Заур Засеев, и новый для проекта автор — Тина Баркалая.
«Я очень рада возможности стать частью этой команды, поработать с таким блестящим актерским составом и продолжить знаковый проект, который полюбила аудитория. Я сама была среди тех зрителей, которые с удовольствием смотрели "Беспринципных" с самого начала. Мне нравится идея этого сериала и то, с каким качеством он создается. Для меня, "Беспринципные" — это наш оригинальный вариант моего любимого сериала "Секс в большом городе", где вместо Манхэттена на фоне — мой район Патриарших прудов, в котором я сама живу. Приятно снять историю про нравы и события, которые происходят в одном из лучших районов любимой Москвы», — говорит Тина Баркалая.
фото: пресс-служба Кинопоиска
«Беспринципные» — сериал, состоящий из сатирических новелл по мотивам рассказов Александра Цыпкина о супругах и любовниках, коллегах и соперниках, друзьях и случайных знакомых.
«Вселенная "Беспринципных" — это отдельный мир, где переплетается сразу все: тут и стильные красивые локации, и яркие запоминающиеся персонажи, и интригующие сюжетные линии. Антураж Патриарших прудов добавляет картинке легкости и создает нужное настроение. Я думаю, что в этой истории зрителю откликается именно та непринужденность, с которой мы показываем эту жизнь на Патриках. Главное, не забывать, что все, что мы хотим показать, строится не на богатстве — а на человеческих отношениях», — добавляет режиссер Заур Засеев.
Первый сезон вышел осенью 2020 года. В 2023-м состоялась премьера полнометражного фильма «Беспринципные в деревне». В апреле 2025-го на Кинопоиске стартовал спин-офф популярной франшизы, сериал «Беспринципные в Питере», в котором Валя отправилась покорять северную столицу, познакомилась с местными критиками, художниками и другими представителями элиты и проникает в самый закрытый питерский клуб, став королевой вечеринок.
обсуждение >>