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Не стало актера Майкла Мэдсена

3 июля
2025 год

Новости кино >>
3 июля 2025
Не стало актера Майкла Мэдсена. Звезде «Бешеных псов», «Донни Браско», «Убить Билла», «Омерзительной восьмерки» и других фильмов было 67 лет. Как сообщает портал NBC News, артист скончался от остановки сердца.

Не стало актера Майкла Мэдсена
фото: NBC News

Майкл Мэдсен родился в семье драматурга и продюсера Эйлин Мэдсен 25 сентября 1958 года в Чикаго, США. В 20 лет с небольшим играл в чикагском театре «Steppenwolf» в постановке «О мышах и людях» вместе с Джоном Малковичем. В 25-ть сыграл свою первую роль в фильме Эдварда Звика «Специальный бюллетень». Затем последовала работа у таких мастеров, как Джон Бэдэм, Бэрри Левинсон, Ричард Бенджамин, Оливер Стоун.

Прославился после фильма Квентино Тарантино «Бешеные псы». За свою актерскую карьеру, которая длилась более 40 лет, Мэдсен сыграл десятки знаковых ролей.
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обсуждение >>
№ 2
Мария_2191   3.07.2025 - 21:17
Очень жаль, действительно, актёр был от Бога. Наверное болел чем-то серьёзным. читать далее>>
№ 1
valerik61   3.07.2025 - 20:51
Один из любимейших актеров! Светлая память! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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