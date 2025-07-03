Не стало актера Майкла Мэдсена
. Звезде «Бешеных псов
», «Донни Браско
», «Убить Билла
», «Омерзительной восьмерки
» и других фильмов было 67 лет. Как сообщает портал NBC News, артист скончался от остановки сердца.
фото: NBC News
Майкл Мэдсен родился в семье драматурга и продюсера Эйлин Мэдсен 25 сентября 1958 года в Чикаго, США. В 20 лет с небольшим играл в чикагском театре «Steppenwolf» в постановке «О мышах и людях» вместе с Джоном Малковичем
. В 25-ть сыграл свою первую роль в фильме Эдварда Звика
«Специальный бюллетень
». Затем последовала работа у таких мастеров, как Джон Бэдэм
, Бэрри Левинсон
, Ричард Бенджамин
, Оливер Стоун
.
Прославился после фильма Квентино Тарантино
«Бешеные псы». За свою актерскую карьеру, которая длилась более 40 лет, Мэдсен сыграл десятки знаковых ролей.
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