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«Изгой» Андрей Фролов раскроет легенду Кархуу 3 августа

30 июля
2025 год

Новости кино >>
30 июля 2025
На Пятом канале 3 августа в 18:55 состоится премьера четырехсерийного детектива «Изгой. Кархуу». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в сериале Анастасии Чашиной сыграли Андрей Фролов, Глафира Козулина, Оксана Базилевич, Юлия Зыкова и Мария Столярова.

«Изгой» Андрей Фролов раскроет легенду Кархуу 3 августа
фото: пресс-служба Пятого канала

События нового «Изгоя» разворачиваются в живописной глухой карельской деревне Кивиярви. Семья Белоногов приезжает сюда на свадьбу родственника Кирилла Стрельца и его возлюбленной Гали. Однако праздник быстро превращается в кошмар, когда сельчане начинают сталкиваться с необъяснимыми трагедиями. В лесу находят растерзанное тело. Местные жители сразу вспоминают древнюю финскую легенду о Кархуу, таинственном духе-оборотне медведя, который бродит в чащобе и ищет себе жертв. Все винят медведя. Даже сотрудники полиции считают случившееся результатом банального нападения медведя-шатуна. И только Жора Белоног уверен, что все преступления – инсценированные убийства. Кто-то искусно направляет следствие в нужную ему сторону. И пока деревня охотится на зверя, настоящий хищник готовится нанести новый удар. Очередное преступление лишь подтверждает подозрения майора Белонога. Он понимает, что у всех преступлений есть схожая деталь.

Параллельно на самого Жору начинает охоту киллер. Всему виной давняя вражда Белоногов с кланом Ягайловых. Елизавета Ягайлова по кличке «Лихо» пытается вернуть утраченное влияние и сталкивается с резким отпором со стороны авторитетов. Ведь они привыкли работать с ее матерью. «Лихо» решает «реанимировать» Ягу и таким образом восстановить свое положение. Драматизма и интриги сюжету добавляют неожиданные повороты в судьбе главных персонажей. У Оксаны появляется поклонник, который ради нее готов на все, даже на похищение.
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«Изгой» Андрей Фролов раскроет легенду Кархуу 3 августа фотографии
«Изгой» Андрей Фролов раскроет легенду Кархуу 3 августа фотографии
«Изгой» Андрей Фролов раскроет легенду Кархуу 3 августа фотографии
«Изгой» Андрей Фролов раскроет легенду Кархуу 3 августа фотографии
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