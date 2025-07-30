Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Эдди Мерфи станет инспектором Клузо в новом ремейке «Розовой пантеры»

30 июля
2025 год

Новости кино >>
30 июля 2025
Эдди Мерфи получил роль инспектора Клузо в грядущем ремейке «Розовой пантеры» от Amazon MGM. Об этом актер рассказал в интервью изданию Today.

Эдди Мерфи станет инспектором Клузо в новом ремейке «Розовой пантеры»
фото: theguardian.com

О новой версии, сочетающей анимацию и игровое кино, впервые заговорили осенью 2020 года. Режиссерское кресло займет Джефф Фаулер, за сценарий отвечает Крис Бремнер.

Оригинальная комедия Блейка Эдвардса с Питером Селлерсом в роли неуклюжего детектива вышла в 1963-м, после чего получила несколько продолжений. Пантера, промелькнувшая в титрах, стала героиней отдельного мультфильма, удостоившегося «Оскара». Затем на ТВ появился анимационный сериал, который показывали с 1969-го по 1994-й. В нулевые вселенная пополнилась дилогией со Стивом Мартином, а затем на свет появился еще один мультсериал.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
MGM стала собственностью компании Amazon
У «Розовой пантеры» появится полнометражная версия
персоны
Стив МартинЭдди МёрфиПитер СеллерсДжефф ФаулерБлейк Эдвардс
фильмы
Выстрел в темнотеИнспектор КлузоМесть Розовой ПантерыПроклятие Розовой ПантерыРозовая пантераРозовая пантераРозовая пантераРозовая пантера 2Розовая пантера в АрабииРозовая Пантера в БагдадеРозовая пантера в лесуРозовая пантера в Олим-пинксРозовая пантера в «Розовом с первого взгляда»Розовая пантера и друзьяРозовая Пантера и друзьяРозовая пантера и мухаРозовая пантера и сыныРозовая пантера наносит ответный ударРозовая пантера смеетсяСлед Розовой ПантерыСын Розовой Пантеры

фотографии >>
Эдди Мерфи станет инспектором Клузо в новом ремейке «Розовой пантеры» фотографии
«Розовая пантера» (1963)
Эдди Мерфи станет инспектором Клузо в новом ремейке «Розовой пантеры» фотографии
«Розовая пантера» (2006)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Султонали Рахматов
28 июля ушёл из жизни композитор Султонали Рахматов.

День рождения >>

Егор Бакулин
Иван Дмитриев
Марина Есипенко
Евгения Каверау
Светлана Малюкова
Анатолий Петров
Юлия Ромашина
Светлана Селезнёва
Андрей Ташков
Саймон Бейкер
Жан Рено
Джон Риэрдон
Жак Серна
Фрэнк Сталлоне
Хилари Суэнк
Арнольд Шварценеггер
все родившиеся 30 июля >>

Афиша кино >>

Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Банда аутсайдеров
драма, криминальный фильм, нуар (черный фильм), экранизация
Франция, 1964
Одно целое
научная фантастика, триллер
Австралия, США, 2025
Письма о любви
драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, Ирландия, 2024
Хорошенькая
драма
США, 2024
28 дней
драма, триллер
Италия, Бельгия, 2025
Мой папа — медведь
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2025
Рыжая Соня
боевик, приключения, фэнтези
США, 2025
Прогулка
мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2003
Герои анекдотов
комедия
Россия, 2025
Взвести курки
боевик, комедия
США, 2025
Без правил
драма, криминальный фильм
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен