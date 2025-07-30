Эдди Мерфи станет инспектором Клузо в новом ремейке «Розовой пантеры»

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Очень британская «Атака титанов» Дэнни Бойла и Алекса Гарленда

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«Важно сделать выбор»: Константин Богомолов о тайно вернувшихся в Россию знакомых

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