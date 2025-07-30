Эдди Мерфи станет инспектором Клузо в новом ремейке «Розовой пантеры»

Эдди Мерфи
получил роль инспектора Клузо в грядущем ремейке «Розовой пантеры
» от Amazon MGM. Об этом актер рассказал в интервью изданию Today
.
О новой версии, сочетающей анимацию и игровое кино, впервые заговорили осенью 2020 года. Режиссерское кресло займет Джефф Фаулер
, за сценарий отвечает Крис Бремнер.
Оригинальная комедия Блейка Эдвардса
с Питером Селлерсом
в роли неуклюжего детектива вышла в 1963-м, после чего получила несколько продолжений. Пантера, промелькнувшая в титрах, стала героиней отдельного мультфильма, удостоившегося «Оскара». Затем на ТВ появился анимационный сериал, который показывали с 1969-го по 1994-й. В нулевые вселенная пополнилась дилогией со Стивом Мартином
, а затем на свет появился еще один мультсериал.
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