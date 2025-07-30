Четвертый сезон «Спасской» с Кариной Андоленко вышел онлайн

По сюжету жизнь следователя из Сочи Анны Спасской (Андоленко) висит на волоске. Бывший глава одной из мощнейших ОПГ Краснодарского края Николай Рябов (Смирнитский) отдает приказ устранить главную героиню. Но Анне удается вызволить из плена девятилетнюю девочку Лизу, которую преступники похитили с целью выкупа. Она оказывается внучкой Рябова. В благодарность за спасение девочки криминальный авторитет отменяет свой приказ. Но у Рябова остаются счеты с бизнесменом Иваном Шалаевым (Ульянов). Двум злейшим врагам – Анне Спасской и Ивану Шалаеву – приходится объединиться, чтобы посадить Рябова, но задача оказывается гораздо сложнее, чем им казалось. «В новом сезоне моя героиня становится психологически выносливой, но я, наверное, лучше бы сделала акцент на том, что в ней не меняется: она остается все таким же честным, чистым и добрым человеком. Мы очень любим этот проект и надеемся, что зрителю он понравится», — говорит Карина Андоленко.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
«В новом сезоне мой персонаж – все тот же Петр Голицын. Но добавляются новые молодые герои, которые усиливают детективный сюжет новыми стратегиями раскрытия тех или иных запутанных историй. И, конечно, в этом сезоне у нас замечательные злодеи! Признаться честно, победа сериала в том, что он не касается каких-то больших мировых проблем: это какая-то история чуть-чуть вне времени, легкая и позитивная. Здесь добро – доброе, зло – злое, и все это распределяется по своим местам», — рассказал Александр Голубев.
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