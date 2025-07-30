Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Четвертый сезон «Спасской» с Кариной Андоленко вышел онлайн

30 июля
2025 год

Новости кино >>
30 июля 2025
На медиаплатформе «Смотрим» вышел четвертый сезон детектива «Спасская», поставленный режиссерами Давидом Ткебучавой и Александром Черняевым. В главных ролях заняты Карина Андоленко, Александр Голубев, Роман Маякин, Лариса Удовиченко, Михаил Жигалов, Мария Порошина, Дмитрий Ульянов, Валентин Смирнитский, Ольга Чудакова и Виталий Коваленко, уточняет пресс-служба телеканала «Россия».

«Спасская-4»

По сюжету жизнь следователя из Сочи Анны Спасской (Андоленко) висит на волоске. Бывший глава одной из мощнейших ОПГ Краснодарского края Николай Рябов (Смирнитский) отдает приказ устранить главную героиню. Но Анне удается вызволить из плена девятилетнюю девочку Лизу, которую преступники похитили с целью выкупа. Она оказывается внучкой Рябова. В благодарность за спасение девочки криминальный авторитет отменяет свой приказ. Но у Рябова остаются счеты с бизнесменом Иваном Шалаевым (Ульянов). Двум злейшим врагам – Анне Спасской и Ивану Шалаеву – приходится объединиться, чтобы посадить Рябова, но задача оказывается гораздо сложнее, чем им казалось. «В новом сезоне моя героиня становится психологически выносливой, но я, наверное, лучше бы сделала акцент на том, что в ней не меняется: она остается все таким же честным, чистым и добрым человеком. Мы очень любим этот проект и надеемся, что зрителю он понравится», — говорит Карина Андоленко.

Четвертый сезон «Спасской» с Кариной Андоленко вышел онлайн
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«В новом сезоне мой персонаж – все тот же Петр Голицын. Но добавляются новые молодые герои, которые усиливают детективный сюжет новыми стратегиями раскрытия тех или иных запутанных историй. И, конечно, в этом сезоне у нас замечательные злодеи! Признаться честно, победа сериала в том, что он не касается каких-то больших мировых проблем: это какая-то история чуть-чуть вне времени, легкая и позитивная. Здесь добро – доброе, зло – злое, и все это распределяется по своим местам», — рассказал Александр Голубев.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Карина Андоленко бросит вызов криминальному авторитету в продолжении «Спасской»
В конце лета состоится премьера новых серий «Спасской» с Кариной Андоленко
Карина Андоленко продолжит карьеру следователя
ВГТРК запустил онлайн-платформу «Смотрим»
«Спасскую» с Кариной Андоленко и продолжение «Склифосовского» покажут в новом сезоне телеканала «Россия-1»
Поиск по меткам
Россия-1СМОТРИМ
персоны
Карина АндоленкоАлександр ГолубевМихаил ЖигаловВиталий КоваленкоРоман МаякинМария ПорошинаВалентин СмирнитскийДавид ТкебучаваЛариса УдовиченкоДмитрий УльяновАлександр ЧерняевОльга Чудакова
фильмы
СпасскаяСпасская-4

фотографии >>
Четвертый сезон «Спасской» с Кариной Андоленко вышел онлайн фотографии
Четвертый сезон «Спасской» с Кариной Андоленко вышел онлайн фотографии
Четвертый сезон «Спасской» с Кариной Андоленко вышел онлайн фотографии
Четвертый сезон «Спасской» с Кариной Андоленко вышел онлайн фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Султонали Рахматов
28 июля ушёл из жизни композитор Султонали Рахматов.

День рождения >>

Егор Бакулин
Иван Дмитриев
Марина Есипенко
Евгения Каверау
Светлана Малюкова
Анатолий Петров
Юлия Ромашина
Светлана Селезнёва
Андрей Ташков
Саймон Бейкер
Жан Рено
Джон Риэрдон
Жак Серна
Фрэнк Сталлоне
Хилари Суэнк
Арнольд Шварценеггер
все родившиеся 30 июля >>

Афиша кино >>

Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Банда аутсайдеров
драма, криминальный фильм, нуар (черный фильм), экранизация
Франция, 1964
Одно целое
научная фантастика, триллер
Австралия, США, 2025
Письма о любви
драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, Ирландия, 2024
Хорошенькая
драма
США, 2024
28 дней
драма, триллер
Италия, Бельгия, 2025
Мой папа — медведь
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2025
Рыжая Соня
боевик, приключения, фэнтези
США, 2025
Прогулка
мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2003
Герои анекдотов
комедия
Россия, 2025
Взвести курки
боевик, комедия
США, 2025
Без правил
драма, криминальный фильм
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram