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Снигирь, Куркова, Матвеев и другие звезды приступили к съемкам во втором сезоне «Секса. До и после»

30 июля
2025 год

Новости кино >>
30 июля 2025
Стартовали съемки второго сезона драмеди «Секс. До и после» производства Okko, продюсерского центра Originals Production и компании Norm Production, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Снигирь, Куркова, Матвеев и другие звезды приступили к съемкам во втором сезоне «Секса. До и после»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В актерском ансамбле — Юлия Снигирь, Валерия Астапова, Равшана Куркова, Артем Ткаченко, Данил Стеклов, Софья Эрнст, Марина Васильева, Валери Зоидова, Анастасия Резник, Ростислав Бершауэр, Ульяна Пылаева, Николай Романов, Григорий Верник, Анастасия Уколова, Максим Матвеев, Дарья Балабанова, Алексей Макаров, Вероника Мохирева, Алексей Филимонов, Полина Гухман, Владислав Ценев, Игорь Черневич, Наталья Суркова, Петр Скворцов и Антон Лапенко. Режиссером вновь выступает Дарья Мороз, оператором-постановщиком — Евгений Цветков, креативным продюсером — Антон Морозенко, а генеральным продюсером — Вячеслав Дусмухаметов. Для Мороз «возвращение к "Сексу. До и после" — это одновременно и радость, и большая ответственность. Первый сезон стал моим режиссерским дебютом: все было новое, неожиданное, страшное и в первый раз. Но с той поры я успела снять еще один проект и, возвращалась на площадку уже осознанно, с более четким пониманием процессов и, честно говоря, с еще большим азартом».

«Так же, как и в первой части картины, наш актерский состав — это невероятный калейдоскоп примерно из 30-ти главных героев и каждая съемка с ними — отдельное событие. Это требует точной работы, концентрации, ощущения единого дыхания внутри команды. И я очень рада, что к работе вернулась почти вся производственная команда первого сезона: Слава Дусмухаметов, Рома Новиков, Виктория Сухарева, Антон Морозенко и авторская команда, Юля Миловидова, Гаянэ Асланова, Настя Баталова, короче — все, с кем мы начали эту историю. Первый сезон снят с огромной любовью и отдачей, радостно войти в эту реку еще раз! Думаю, для всей команды, это не просто продолжение — это шаг вперед, попытка сделать "левел-ап" без потери легкости, дерзости и честности, за которые зрители полюбили проект. Мы хотим, чтобы второй сезон был интересным не только для тех, кто с нами с самого начала, но и для новых зрителей. Чтобы его хотелось смотреть — и еще, и еще», — говорит Дарья Мороз.

Читать рецензию «Секс. До и после»: Ой, Мороз, Мороз
Второй сезон продолжит рассказывать о любви, отношениях и истинных эмоциях. Это истории, которые начнутся «до» секса, а закончатся «после», истории поиска и борьбы, принятия и отказа, измен и верности. Главная тема — «Секс тоже важен», потому что секс ― одна из основ отношений. Оттолкнувшись от темы первого сезона «Секс — это не главное», затрагивается иной аспект отношений между героями разных возрастов и социальных групп. «В первом сезоне мы больше исследовали отношения до и после секса. А теперь мы взялись исследовать отношение к сексу. В первом ― мы рассматривали внешние факторы, то самое «до» и «после», во втором же ― углубляемся в сексуальные аспекты. Изучаем, как интимная жизнь влияет на людей. У кого-то секса много, у кого-то мало, кто-то хочет его улучшить, кому-то достаточно того, что у него есть. Люди разные. Это и хотелось изучить. И уже пройдя по всем этим тропам, мы точно можем сказать: счастливых отношений без секса не бывает. Основа всего сезона — это истории, которые, как нам кажется, стали еще интереснее, глубже и смешнее, но при этом остались такими же узнаваемыми и правдивыми», — считает Антон Морозенко.

Местом событий стал Санкт-Петербург. По словам создателей проекта, город был выбран неслучайно, так как является центром притяжения неординарных и самобытных личностей, коих в новых эпизодах наберется почти три десятка. Связующим звеном между людьми и городом станет яркий и харизматичный экскурсовод-петербурговед в исполнении Юлии Снигирь. Зрителей ждут 12 независимых историй. «Удивлять зрителя будем тем же, чем понравились в первом сезоне: историями, юмором, колоритными персонажам и красивой картинкой. Просто во втором сезон мы сделали шаг вперед в каждом из этих направлений. Кто-то узнает себя и поймет, как выглядел со стороны. Кто-то узнает знакомых, друзей или близких и поймет, как можно было поступить в той или иной ситуации. А кто-то просто осознает, каких ошибок можно избежать в жизни», — поделился Морозенко.

Снигирь, Куркова, Матвеев и другие звезды приступили к съемкам во втором сезоне «Секса. До и после»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Во втором сезоне мы сохранили структуру новелл, но перенесли действие в Санкт-Петербург. Таким образом, город становится новым героем картины: объединяющим, атмосферным, живым, немного загадочным. Экскурсовод, в исполнении Юлии Снигирь, проведет зрителя через весь сезон, и у нее также будет своя линия, как когда-то у персонала бара "Лед" в первом сезоне. Мы постарались сохранить визуальный язык первого сезона, но добавили новые краски, плотность кадра, немного изменили ритмы. У нас новый оператор-постановщик Женя Цветков, и он, безусловно, внес свое видение, добавил в проект свежий визуальный акцент. Если серии первого сезона больше напоминали скетчи, то новеллы второго — чуть глубже по смыслам, по актерским работам, по диалогам. Его основная тема — "Секс тоже очень важен для отношений", и каждая история исследует вопрос с разных сторон: через столкновение позиций, флирт, любовь, близость, кризисы, доверие», — рассказала Дарья Мороз.
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№ 12
Матвей Брикун   3.08.2025 - 17:30
... хорошее наблюдение. похоже на больную тему, не хватает что ли. читать далее>>
№ 11
Мария_2191   2.08.2025 - 21:09
Не сказала бы, что только Питер является местом где собираются нестандартные личности. Таких город в нашей стране полным полно. читать далее>>
№ 10
Киноманьяк   2.08.2025 - 13:46
Дарья Мороз что-то зациклилась на теме секса в последние годы(Содержанки, Секс до и т. п.). Или я другие её работы пропустил? читать далее>>
№ 9
Лера Говрилова (Москва)   1.08.2025 - 14:35
... А я ради Максима Матвеева посмотрю все , что угодно читать далее>>
№ 8
Моника888   1.08.2025 - 14:06
Россия начала переходить к американском стилю, не стесняться снимать подобные фильмы с подобными названиями. читать далее>>
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Снигирь, Куркова, Матвеев и другие звезды приступили к съемкам во втором сезоне «Секса. До и после» фотографии
Снигирь, Куркова, Матвеев и другие звезды приступили к съемкам во втором сезоне «Секса. До и после» фотографии
Снигирь, Куркова, Матвеев и другие звезды приступили к съемкам во втором сезоне «Секса. До и после» фотографии
Снигирь, Куркова, Матвеев и другие звезды приступили к съемкам во втором сезоне «Секса. До и после» фотографии
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