Снигирь, Куркова, Матвеев и другие звезды приступили к съемкам во втором сезоне «Секса. До и после»

«Так же, как и в первой части картины, наш актерский состав — это невероятный калейдоскоп примерно из 30-ти главных героев и каждая съемка с ними — отдельное событие. Это требует точной работы, концентрации, ощущения единого дыхания внутри команды. И я очень рада, что к работе вернулась почти вся производственная команда первого сезона: Слава Дусмухаметов, Рома Новиков, Виктория Сухарева, Антон Морозенко и авторская команда, Юля Миловидова, Гаянэ Асланова, Настя Баталова, короче — все, с кем мы начали эту историю. Первый сезон снят с огромной любовью и отдачей, радостно войти в эту реку еще раз! Думаю, для всей команды, это не просто продолжение — это шаг вперед, попытка сделать "левел-ап" без потери легкости, дерзости и честности, за которые зрители полюбили проект. Мы хотим, чтобы второй сезон был интересным не только для тех, кто с нами с самого начала, но и для новых зрителей. Чтобы его хотелось смотреть — и еще, и еще», — говорит Дарья Мороз.
Читать рецензию«Секс. До и после»: Ой, Мороз, Мороз
Второй сезон продолжит рассказывать о любви, отношениях и истинных эмоциях. Это истории, которые начнутся «до» секса, а закончатся «после», истории поиска и борьбы, принятия и отказа, измен и верности. Главная тема — «Секс тоже важен», потому что секс ― одна из основ отношений. Оттолкнувшись от темы первого сезона «Секс — это не главное», затрагивается иной аспект отношений между героями разных возрастов и социальных групп. «В первом сезоне мы больше исследовали отношения до и после секса. А теперь мы взялись исследовать отношение к сексу. В первом ― мы рассматривали внешние факторы, то самое «до» и «после», во втором же ― углубляемся в сексуальные аспекты. Изучаем, как интимная жизнь влияет на людей. У кого-то секса много, у кого-то мало, кто-то хочет его улучшить, кому-то достаточно того, что у него есть. Люди разные. Это и хотелось изучить. И уже пройдя по всем этим тропам, мы точно можем сказать: счастливых отношений без секса не бывает. Основа всего сезона — это истории, которые, как нам кажется, стали еще интереснее, глубже и смешнее, но при этом остались такими же узнаваемыми и правдивыми», — считает Антон Морозенко.
Местом событий стал Санкт-Петербург. По словам создателей проекта, город был выбран неслучайно, так как является центром притяжения неординарных и самобытных личностей, коих в новых эпизодах наберется почти три десятка. Связующим звеном между людьми и городом станет яркий и харизматичный экскурсовод-петербурговед в исполнении Юлии Снигирь. Зрителей ждут 12 независимых историй. «Удивлять зрителя будем тем же, чем понравились в первом сезоне: историями, юмором, колоритными персонажам и красивой картинкой. Просто во втором сезон мы сделали шаг вперед в каждом из этих направлений. Кто-то узнает себя и поймет, как выглядел со стороны. Кто-то узнает знакомых, друзей или близких и поймет, как можно было поступить в той или иной ситуации. А кто-то просто осознает, каких ошибок можно избежать в жизни», — поделился Морозенко.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Во втором сезоне мы сохранили структуру новелл, но перенесли действие в Санкт-Петербург. Таким образом, город становится новым героем картины: объединяющим, атмосферным, живым, немного загадочным. Экскурсовод, в исполнении Юлии Снигирь, проведет зрителя через весь сезон, и у нее также будет своя линия, как когда-то у персонала бара "Лед" в первом сезоне. Мы постарались сохранить визуальный язык первого сезона, но добавили новые краски, плотность кадра, немного изменили ритмы. У нас новый оператор-постановщик Женя Цветков, и он, безусловно, внес свое видение, добавил в проект свежий визуальный акцент. Если серии первого сезона больше напоминали скетчи, то новеллы второго — чуть глубже по смыслам, по актерским работам, по диалогам. Его основная тема — "Секс тоже очень важен для отношений", и каждая история исследует вопрос с разных сторон: через столкновение позиций, флирт, любовь, близость, кризисы, доверие», — рассказала Дарья Мороз.
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