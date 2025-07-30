Андрей Золотарев и Егор Корешков выступят кураторами сценарной и актерской лабораторий на фестивале «Одна шестая»

В рамках Четвертого Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» состоятся актерская и сценарная лаборатории. Согласно пресс-службе смотра, он пройдет с 25 по 30 сентября в Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области. Заявки на участие в лабораториях можно подать до 29 августа на официальном сайте фестиваля.
фото: пресс-служба фестиваля
В сценарной лаборатории могут принять участие начинающие русскоговорящие драматурги в возрасте от 18 лет из городов России и стран Евразии, в фильмографии которых не более двух реализованных киноработ. Заявка должна включать в себя анкету участника, синопсис и сценарий короткометражки, мотивационное письмо. Всего отбор пройдут шесть человек, которые смогут доработать свой сценарий с куратором.
«Сейчас в современном кинематографе – жанровый недостаток. Мало хорроров и боевиков. Но переизбыток историй с черными юмором, стимпанков и фэнтези-историй. Но это не значит, что всем нужно броситься и делать хорроры с боевиками. В нашей лаборатории авторы могут затрагивать в своих историях любые темы. И выбирали не типичные истории, которые интересны публике, а придумывали истории, которые трогают лично их», — советует потенциальным участникам куратор лаборатории Андрей Золотарев.
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В актерскую лабораторию допускаются профессиональные актеры театра и кино в возрасте от 18 лет из городов России и стран Евразии, в фильмографии которых не более трех кинопроектов. В заявке обязательны анкета участника, видеовизитка и мотивационное письмо. Эксперты отберут 12 человек, которые пройдут актерское обучение, запишут видеовизитки, станут участниками фотосессии и смогут презентовать себя кастинг-директорам, продюсерам и режиссерам, присутствующим на фестивале.
«Актерская лаборатория – это пространство, где артист делает первый профессиональный шаг в кино. Мы работаем с камерой, кастингом, сценарием и вниманием зрителя. Здесь не репетируют — здесь действуют, как на съемочной площадке. Наша задача не научить "играть правильно", а помочь понять, кем ты можешь стать на экране. Участники пройдут весь путь, от видеовизитки до взаимодействия с режиссерами, сценаристами и кастинг-директорами. Это прямой вход в индустрию с возможностью заявить о себе уже сейчас. И мы ищем не идеальных, а ищущих. Тех, кто готов расти, рисковать и работать всерьез», — рассказал куратор актерской лаборатории Егор Корешков.
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Начинающих авторов и актеров ожидают многодневный интенсив, где у них будет возможность изучить профессию у лучших экспертов в киноиндустрии, а также – получить профессиональное содействие. Работа в творческих лабораториях будет включать в себя авторские мастер-классы, лекции, дискуссии, обучающие программы, знакомства с кастинг-директорами и уже известными артистами, участие во всех мероприятиях фестиваля «Одна шестая» и встречи со звездами индустрии кино. Шорт-лист участников опубликуют до 10 сентября в телеграм-канале фестиваля и в официальной группе ВК. Организаторы «Одной шестой» компенсируют проезд в Екатеринбург и проживание в городе авторам трех лучших сценарных заявок и трем актерам. С победителем лаборатории может быть заключен контракт на сотрудничество со «Свердловской киностудией» для дальнейшей работы над будущими проектами.
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