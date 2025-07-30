Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Андрей Золотарев и Егор Корешков выступят кураторами сценарной и актерской лабораторий на фестивале «Одна шестая»

30 июля
2025 год

Новости кино >>
30 июля 2025
В рамках Четвертого Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» состоятся актерская и сценарная лаборатории. Согласно пресс-службе смотра, он пройдет с 25 по 30 сентября в Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области. Заявки на участие в лабораториях можно подать до 29 августа на официальном сайте фестиваля.

Андрей Золотарев и Егор Корешков выступят кураторами сценарной и актерской лабораторий на фестивале «Одна шестая»
фото: пресс-служба фестиваля

В сценарной лаборатории могут принять участие начинающие русскоговорящие драматурги в возрасте от 18 лет из городов России и стран Евразии, в фильмографии которых не более двух реализованных киноработ. Заявка должна включать в себя анкету участника, синопсис и сценарий короткометражки, мотивационное письмо. Всего отбор пройдут шесть человек, которые смогут доработать свой сценарий с куратором.

«Сейчас в современном кинематографе – жанровый недостаток. Мало хорроров и боевиков. Но переизбыток историй с черными юмором, стимпанков и фэнтези-историй. Но это не значит, что всем нужно броситься и делать хорроры с боевиками. В нашей лаборатории авторы могут затрагивать в своих историях любые темы. И выбирали не типичные истории, которые интересны публике, а придумывали истории, которые трогают лично их», — советует потенциальным участникам куратор лаборатории Андрей Золотарев.

Читать «Одна шестая»: Дебютный бег с препятствиями
В актерскую лабораторию допускаются профессиональные актеры театра и кино в возрасте от 18 лет из городов России и стран Евразии, в фильмографии которых не более трех кинопроектов. В заявке обязательны анкета участника, видеовизитка и мотивационное письмо. Эксперты отберут 12 человек, которые пройдут актерское обучение, запишут видеовизитки, станут участниками фотосессии и смогут презентовать себя кастинг-директорам, продюсерам и режиссерам, присутствующим на фестивале.

«Актерская лаборатория – это пространство, где артист делает первый профессиональный шаг в кино. Мы работаем с камерой, кастингом, сценарием и вниманием зрителя. Здесь не репетируют — здесь действуют, как на съемочной площадке. Наша задача не научить "играть правильно", а помочь понять, кем ты можешь стать на экране. Участники пройдут весь путь, от видеовизитки до взаимодействия с режиссерами, сценаристами и кастинг-директорами. Это прямой вход в индустрию с возможностью заявить о себе уже сейчас. И мы ищем не идеальных, а ищущих. Тех, кто готов расти, рисковать и работать всерьез», — рассказал куратор актерской лаборатории Егор Корешков.

Читать интервью Егор Корешков: «Я бы хотел видеть больше экспериментального кино, выходящего за рамки стандартных тем и форматов»
Начинающих авторов и актеров ожидают многодневный интенсив, где у них будет возможность изучить профессию у лучших экспертов в киноиндустрии, а также – получить профессиональное содействие. Работа в творческих лабораториях будет включать в себя авторские мастер-классы, лекции, дискуссии, обучающие программы, знакомства с кастинг-директорами и уже известными артистами, участие во всех мероприятиях фестиваля «Одна шестая» и встречи со звездами индустрии кино. Шорт-лист участников опубликуют до 10 сентября в телеграм-канале фестиваля и в официальной группе ВК. Организаторы «Одной шестой» компенсируют проезд в Екатеринбург и проживание в городе авторам трех лучших сценарных заявок и трем актерам. С победителем лаборатории может быть заключен контракт на сотрудничество со «Свердловской киностудией» для дальнейшей работы над будущими проектами.
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Мария_2191   2.08.2025 - 21:05
Как говорит Егор Корешков, они будут искать не талантливых, а тех, кто готов работать на изнеможение. А потом удивляемся, почему не хватает реально толковых актёров. читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   1.08.2025 - 21:51
Вот читаю название фестиваля "Одна шестая" и думается только об одно - пользы от него столько же, как от чего -то стоящего 1/6. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   31.07.2025 - 17:51
Еще мотивационное письмо. Грузят участников всякой ерундой, которая не нужна. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   30.07.2025 - 21:26
... Смешные награды это точно, всего 6 победителей, которых толком то и победителями назвать будет сложно. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   30.07.2025 - 20:52
Организаторы «Одной шестой» компенсируют проезд в Екатеринбург и проживание в городе авторам трех лучших сценарных заявок и трем актерам -- -смешно читать) читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Фильм Ильи Михеева «110» удостоен приза «Лучший национальный игровой дебют» на фестивале «Одна шестая»
Фестиваль «Одна шестая» объявил деловую и международную программы
Объявлена конкурсная программа фестиваля «Одна шестая»
Объявлены даты проведения киносмотра «Одна шестая»
Драма «Свет» получила приз «Лучший национальный дебют» фестиваля «Одна шестая»
Поиск по меткам
КинообразованиеКинофестиваль "Одна шестая"
персоны
Андрей ЗолотаревЕгор Корешков

фотографии >>
Андрей Золотарев и Егор Корешков выступят кураторами сценарной и актерской лабораторий на фестивале «Одна шестая» фотографии
Андрей Золотарев и Егор Корешков выступят кураторами сценарной и актерской лабораторий на фестивале «Одна шестая» фотографии
Андрей Золотарев
Егор Корешков
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Ерёмин
1 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Ерёмин.
Виктор Бутов
1 августа ушёл из жизни актёр Виктор Бутов.
Максим Глотов
Ушёл из жизни актёр Максим Глотов.

День рождения >>

Тенгиз Арчвадзе
Николай Бурляев
Вацлав Дворжецкий
Ян Ильвес
Улугбек Кадыров
Иван Кокорин
Артём Крылов
Андрей Фролов
Ирина Чериченко
Сергей Чонишвили
Омеро Антонутти
Ламбер Вильсон
Долорес Дель Рио
Эванджелин Лилли
Тьерри Нёвик
Марк Стронг
Мартин Шин
все родившиеся 3 августа >>

Афиша кино >>

На ярком солнце
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Италия, 1959
Девка-баба: Кукла-чародейка
сказка, фэнтези
Россия, 2024
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2025
Затерянное место
триллер, фильм ужасов
Канада, США, Франция, 2024
Джульетта и Ромео
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Италия, США, 2025
Остров забвения: Харука и волшебное зеркало
приключения, фэнтези
Япония, 2009
Атель-Матель
комедия
Россия, 2025
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия, молодежный фильм, спортивный фильм
Россия, 2025
Свободные люди
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Банда аутсайдеров
драма, криминальный фильм, нуар (черный фильм), экранизация
Франция, 1964
Мой папа — медведь
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен