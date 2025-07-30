Ян Цапник и Дарья Блохина присоединились к команде второй «Царевны-лягушки»

На этот раз героям предстоит одолеть могущественную ведьму Морену, которая с помощью волшебных камней планирует обрести абсолютную власть над всем миром. Василиса волшебным образом попадает в ее дворец, исчезнув с собственной свадьбы. Иван отправляется в Тьмутараканское царство, чтобы вернуть невесту и помешать ведьме осуществить ее коварные планы. А помогать ему в этом непростом деле будут сестра Варя (Руденко), Лягуш, перевоплотившийся в человека, (Курцын), дочь Кощея Снежана (Жанна Маркевич) и Ягиня (Пермякова).
Режиссером сиквела, как и первой части, стал Александр Амиров. Съемки пройдут в живописных локациях Санкт-Петербурга и в его окрестностях, а продлятся они до конца лета. Картина выйдет в прокат 5 марта 2026 года. «Во втором фильме мы планируем еще больше пощекотать зрителя неожиданными ходами и очаровывать сказочными красотами. Будет много необычных сюжетных поворотов: Царевич в готическом дворце, девчонки в гоночной коробчонке, эпичная битва с гаргульями, появление новых и уже полюбившихся зрителю героев — лебедя, рака и щуки. А еще испытания в искренности чувств и настоящая сильная любовь, без сомнений. Словом, милота в квадрате, да чепуха в кубе», — говорит режиссер Александр Амиров.
обсуждение >>