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Душа поет: трейлер сказочного мюзикла «Одержимый мужчина»

31 июля
2025 год

Новости кино >>
31 июля 2025
Роман Синдзи Исии «Одержимый мужчина», давно популярный у японских читателей, получил долгожданную экранизацию в формате полнометражного аниме-мюзикла. Японская премьера нового проекта Shin-Ei AnimationОпасность в моем сердце», «Дораэмон») назначена на 7 ноября.


Стоит Джузеппе увлечься чем-то по-настоящему, как всё остальное для него перестает существовать. Тройной прыжок, детективные расследования, пение — никто не может предугадать, чем он заинтересуется в следующий раз. Недаром в городе его прозвали одержимым. Как-то раз, общаясь с бездомной мышкой по имени Сьело, Джузеппе неожиданно выучил мышиный язык. Чуть позже, собирая насекомых в парке, мечтательный чудак с первого взгляда влюбляется в продавщицу воздушных шаров — Петику. Собравшись с духом, он решается заговорить с ней — и замечает, что за её улыбкой скрыта тоска. Тогда Джузеппе, используя все обретенные странные навыки решает тайно помочь той, что завладела его сердцем.

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Первый ролик собрал свыше миллиона просмотров, хотя имя исполнителя главной роли держалось в секрете. Теперь интрига раскрыта: за озвучивание и вокальные партии протагониста отвечает Масая Сано из поп-коллектива Ae! Group. Артист с успехом выступал в мюзиклах, а также снимается в кино и на телевидении. Роль Петики исполняет актриса и певица Мока КамисираисиМирай из будущего»), также известная под псевдонимом adieu. Она впервые привлекла внимание публики как самая юная участница музыкальной постановки «Анна из Зеленых мезонинов». В тизере звучит их дуэт — яркая и трепетная песня Fanfare ~Koi ni Ukarete~.

Душа поет: трейлер сказочного мюзикла «Одержимый мужчина»

Трек написал atagi — фронтмен японской инди-поп-группы Awesome City Club. В рамках проекта он создал пять композиций и часть фоновой музыки. По словам автора, он «хотел передать в мелодии ту наивную радость, какие испытываешь, заглянув в коробку с конфетами, и то волнение и трепет, которое предвещает нечто удивительное».

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Душа поет: трейлер сказочного мюзикла «Одержимый мужчина» фотографии
Душа поет: трейлер сказочного мюзикла «Одержимый мужчина» фотографии
Душа поет: трейлер сказочного мюзикла «Одержимый мужчина» фотографии
Душа поет: трейлер сказочного мюзикла «Одержимый мужчина» фотографии
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