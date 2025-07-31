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Денис Васильев вернется к роли «Пилигрима» 10 августа

31 июля
2025 год

Новости кино >>
31 июля 2025
Пятый канал 10 августа в 15:00 покажет продолжение шпионского детектива «Пилигрим» с Денисом Васильевым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Денис Васильев вернется к роли «Пилигрима» 10 августа
фото: пресс-служба Пятого канала

В восьмисерийном третьем сезоне, снятом режиссером Александром Колесником, агент Олег Рубцов с позывным «Пилигрим» будет разоблачать фальшивомонетчиков, предотвращать террористические атаки и кражу секретного оружия, возвращать похищенные алмазы и, конечно, спасать красивых женщин.

По сценарию, четыре года назад группа агентов провалила спецоперацию по поимке одного из самых опасных террористов по кличке «Белиал». Он решает уничтожить группу Рубцова, которая шла по его следу. «Пилигрим», «Майя» и «Идальго» оказываются в ловушке профессиональных наемников без шансов на выживание. Один из сотрудников погибает, а Майя получает тяжелое ранение. Контора подозревает, что именно «Пилигрим» помог преступникам уйти от преследования, и объявляет его вне закона. Рубцову снова предстоит скрываться как от бандитов, так и от бывших коллег. Он постоянно меняет место жительства. География – вся Россия: Карелия, Петрозаводск, Новороссийск, Самарская, Саратовская, Свердловская области. Где бы он ни находился, всегда готов прийти на помощь, несмотря на риск для собственной жизни. Для того, чтобы спасти ближнего, ему не нужен приказ, а лишь любовь к людям и к своей стране.
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№ 1
valerik61   31.07.2025 - 17:23
Опять наверно перенесут премьеру. )) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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