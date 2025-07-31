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Екатерина Новокрещенова провела киноэкскурсию по Ивановской области в новом выпуске шоу «Где снимали»

31 июля
2025 год

Новости кино >>
31 июля 2025
Вышла новая серия тревел-шоу «Где снимали», посвященная местам съемок знаменитых отечественных фильмов и сериалов на территории Ивановской области. Ее ведущей стала актриса Екатерина Новокрещенова, знакомая зрителям по проекту «Непослушники», ключевые сцены которого снимались именно в этом регионе. В выпуск вошли съемочные локации в Иванове, Плесе, Кинешме, селе Васильевское и Юрьевце. Шоу уже доступно на RUTUBE, а также в соцсетях Кино-Театр.Ру.

Екатерина Новокрещенова провела киноэкскурсию по Ивановской области в новом выпуске шоу «Где снимали»
фото: пресс-служба проекта

Шоу создано при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и продолжает интерактивный онлайн-проект «Кинокарта России», где указаны точные координаты съемок известных отечественных фильмов и сериалов. Премьера шоу состоялась 16 июля — первым героем стал Калининград. Всего запланировано шесть выпусков, новые серии выходят каждую неделю. Кроме Калининграда и Ивановской области, в шоу покажут Москву, Санкт-Петербург, Ярославскую область и Республику Саха (Якутия). Постоянный ведущий проекта — автор идеи и главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

В ивановском выпуске Екатерина Новокрещенова первым делом отправляется в село Васильевское — ключевую локацию трилогии «Непослушники», где ее героиня Даша переживает переломный момент. Съемки шоу также проходили в Плесе, Кинешме, Иванове и родном городе Андрея Тарковского — Юрьевце. Ведущие рассказали, как эти места повлияли на творчество великого режиссера, а также посетили локации, где снимались культовые фильмы и сериалы: «Одиноким предоставляется общежитие», «Товарищ Арсений», «Ника», «Два капитана», «Золотой теленок», «Бесприданница», «Доктор Живаго», «Жестокий романс», «Избранный», «Васса Железнова», «Угрюм-река» и другие.

Режиссером проекта значится Евгений Дистерло. Авторами шоу являются Жан Просянов и Владимир Гнездилов, продюсером — Екатерина Власова. Консультантом выступил гид по городу Иваново и куратор культурных проектов Михаил Денежкин.

Екатерина Новокрещенова провела киноэкскурсию по Ивановской области в новом выпуске шоу «Где снимали»
фото: пресс-служба проекта

«Это было потрясающе! Плевать на дождь, плевать на слякоть и холод, если рядом такие люди, такая восхитительная команда. Осень — с недавних пор особенное время года для меня. Сначала осень принесла мне проект "Непослушники", а уже в следующую мы с командой "Кинокарты" проехались по локациям фильма, по Ивановской области. Любовались золотым Плесом! Мне кажется, эта картина заслуживает своей собственной вариации известного афоризма "Увидеть осенний Плес и умереть". Это путешествие было леген-подожди-подожди-дарным!» — поделилась Екатерина Новокрещенова.

Съемки были организованы при поддержке Правительства Ивановской области. Главная задача шоу — не только напомнить зрителям о знаковых кинолентах, но и показать, как те или иные локации раскрывают суть фильма, его визуальный стиль, характер персонажей и специфику отечественного киноязыка. Проект также способствует развитию кинопроизводства в регионах — демонстрирует их потенциал как съемочных площадок для современных и исторических проектов.

«Мы старались сделать так, чтобы каждое путешествие в рамках шоу раскрывало не только фактуру съемочной площадки, но и культурный контекст, в который эти места были вписаны. Ивановская область — особенный регион. Здесь снимались и советская классика, и современные кинопроекты. Это и "Жестокий романс", и "Угрюм-река", и "Непослушники", и, конечно, родина Андрея Тарковского — Юрьевец. Мы хотели не просто показать локации, а рассказать, как они повлияли на замыслы режиссеров и атмосферу фильмов. Эта серия особенно важна для нас, потому что она показывает, как регион может стать полноправным героем экранной истории», — отметил Жан Просянов.
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Евгений ДистерлоЕкатерина НовокрещеноваЖан ПросяновАндрей Тарковский
фильмы
БесприданницаВасса ЖелезноваДва капитанаДоктор ЖивагоЖестокий романсЗолотой телёнокИзбранныйНепослушникиНикаОдиноким предоставляется общежитиеТоварищ АрсенийУгрюм-река

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Екатерина Новокрещенова провела киноэкскурсию по Ивановской области в новом выпуске шоу «Где снимали» фотографии
Екатерина Новокрещенова провела киноэкскурсию по Ивановской области в новом выпуске шоу «Где снимали» фотографии
Екатерина Новокрещенова провела киноэкскурсию по Ивановской области в новом выпуске шоу «Где снимали» фотографии
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