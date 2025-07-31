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Олег Савостюк, Милош Бикович и Сергей Шакуров снимаются в новой адаптации «Тайного города» Вадима Панова

31 июля
2025 год

Новости кино >>
31 июля 2025
В Москве начались съемки восьмисерийного фэнтези «Тайный город», основанного на одноименном цикле романов российского писателя Вадима Панова, который с 2001 года издается в «Эксмо» и считается одной из самых масштабных отечественных фэнтези-вселенных. Согласно пресс-службе «ГПМ РТВ», сериал создается компанией «Медиаслово» при участии ТНТ и Москино. Премьера ожидается в 2026-м.

Олег Савостюк, Милош Бикович и Сергей Шакуров снимаются в новой адаптации «Тайного города» Вадима Панова
фото: пресс-служба «ГПМ РТВ»

В центре сюжета — современная Москва, где втайне от людей живут магические кланы, ведущие борьбу за власть и влияние. Вселенная включает десятки книг, рассказов и адаптаций, а также настольную игру и ранний телесериал с Павлом Прилучным, но новый проект обещает стать самой зрелищной и масштабной экранизацией цикла.

Главный герой — айтишник Артем (Олег Савостюк) — случайно становится обладателем магического артефакта и открывает для себя иную Москву, в которой, скрываясь от людских глаз, живут могущественные колдуны и маги. Эта альтернативная столица управляется тремя Великими Домами: Навь, Чудь и Ведь. Артем оказывается в самом центре их противостояния, в результате которого его жизнь меняется навсегда. По словам Савостюка, «проект большой, масштабный. Главная роль в нем — это большая ответственность. В касте очень много больших имен, будет непросто, но интересно! По завету нашего режиссера Коли — будем заниматься творчеством».

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Компанию исполнителю главной роли составят Милош Бикович, Юлия Пересильд, Игорь Верник, Мария Андреева, Диана Пожарская, Юрий Колокольников, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Лолита Таборко, Алексей Гуськов, Евгений Чебатков, Денис Шведов, Андрей Мерзликин, Павел Чинарев и Иван Охлобыстин. Над сериалом работают режиссер Николай Рыбников, оператор Улугбек Хамраев, художник-постановщик Юлия Чарандаева и креативный продюсер Мария Трубникова, написавшая сценарий вместе с Александром Талалом и Викторией Островской. Рыбникову «приятно, что моим новым проектом стал масштабный мистический сериал с элементами боевика и драмы. Это интересный материал, с которым хочется работать внимательно и с любовью. Особенно ценна возможность сотрудничать с таким созвездием артистов, как Милош Бикович, Юлия Пересильд, Алексей Гуськов, Денис Шведов, Иван Добронравов и многие другие. Уверен, вместе мы создадим сильный проект, который понравится зрителям и станет заметным событием в индустрии».

«Москва сегодня — один из самых красивых, чистых, современных и безопасных городов мира. Но до сих пор это не было отражено ни в одном большом художественном проекте международного уровня. Мне кажется, настал момент это исправить. "Тайный город" — не просто экранизация культового фэнтези. Это возможность показать Москву такой, какой мы её видим каждый день: стремительной, технологичной, визуально мощной. Любые иностранцы, попадая сюда, влюбляются в этот город и не верят своим глазам. Каким стал он при Сергее Семеновиче Собянине — это по-настоящему волшебно. И только такое масштабное фэнтези способно передать всю магию и красоту современной Москвы», — считает генеральный продюсер адаптации и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки.
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Олег Савостюк, Милош Бикович и Сергей Шакуров снимаются в новой адаптации «Тайного города» Вадима Панова фотографии
Олег Савостюк, Милош Бикович и Сергей Шакуров снимаются в новой адаптации «Тайного города» Вадима Панова фотографии
Олег Савостюк, Милош Бикович и Сергей Шакуров снимаются в новой адаптации «Тайного города» Вадима Панова фотографии
Олег Савостюк, Милош Бикович и Сергей Шакуров снимаются в новой адаптации «Тайного города» Вадима Панова фотографии
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