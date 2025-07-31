Олег Савостюк, Милош Бикович и Сергей Шакуров снимаются в новой адаптации «Тайного города» Вадима Панова

В Москве начались съемки восьмисерийного фэнтези «Тайный город», основанного на одноименном цикле романов российского писателя Вадима Панова, который с 2001 года издается в «Эксмо» и считается одной из самых масштабных отечественных фэнтези-вселенных. Согласно пресс-службе «ГПМ РТВ», сериал создается компанией «Медиаслово» при участии ТНТ и Москино. Премьера ожидается в 2026-м.
фото: пресс-служба «ГПМ РТВ»
В центре сюжета — современная Москва, где втайне от людей живут магические кланы, ведущие борьбу за власть и влияние. Вселенная включает десятки книг, рассказов и адаптаций, а также настольную игру и ранний телесериал с Павлом Прилучным, но новый проект обещает стать самой зрелищной и масштабной экранизацией цикла.
Главный герой — айтишник Артем (Олег Савостюк) — случайно становится обладателем магического артефакта и открывает для себя иную Москву, в которой, скрываясь от людских глаз, живут могущественные колдуны и маги. Эта альтернативная столица управляется тремя Великими Домами: Навь, Чудь и Ведь. Артем оказывается в самом центре их противостояния, в результате которого его жизнь меняется навсегда. По словам Савостюка, «проект большой, масштабный. Главная роль в нем — это большая ответственность. В касте очень много больших имен, будет непросто, но интересно! По завету нашего режиссера Коли — будем заниматься творчеством».
«Москва сегодня — один из самых красивых, чистых, современных и безопасных городов мира. Но до сих пор это не было отражено ни в одном большом художественном проекте международного уровня. Мне кажется, настал момент это исправить. "Тайный город" — не просто экранизация культового фэнтези. Это возможность показать Москву такой, какой мы её видим каждый день: стремительной, технологичной, визуально мощной. Любые иностранцы, попадая сюда, влюбляются в этот город и не верят своим глазам. Каким стал он при Сергее Семеновиче Собянине — это по-настоящему волшебно. И только такое масштабное фэнтези способно передать всю магию и красоту современной Москвы», — считает генеральный продюсер адаптации и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки.
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