Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Иваново»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Денис Васильев станет фальшивым «Знахарем» 11 августа

31 июля
2025 год

Новости кино >>
31 июля 2025
Премьера комедийного сериала «Знахарь» с Денисом Васильевым состоится 11 августа в 20:00 на ТНТ. Режиссером проекта производства кинокомпании 1-2-3 Production выступил Никита Андриенко, сообщает пресс-служба телеканала.

Денис Васильев станет фальшивым «Знахарем» 11 августа
фото: пресс-служба ТНТ

По сюжету Костя (Денис Васильев), водитель скорой помощи и по совместительству городской аферист, сбегает из Москвы в поисках укрытия и денег. Случай заводит его в южную станицу, где его принимают за врача по программе «Земский доктор». Но вскоре становится ясно: местные ждут не просто гостя, а спасителя, который будет их лечить. А Косте теперь нужно срочно думать, как выбраться из этой «больничной ловушки» целым.

«Костя — это такой чувачок, который живет одним днем. Он не думает о том, что от его сегодняшних действий могут быть серьезные последствия. В этом есть своя прелесть — он легкий, обаятельный, с юмором. Но это и его проблема, потому что поступки Кости влекут за собой огромное количество проблем и для него, и для окружающих. Нельзя строить счастье на несчастье других. Поступки Кости у меня, как у Дениса, зачастую вызывают, мягко говоря, неодобрение. Но главное, что у Кости нет цели специально навредить, внутри он светлый человек, просто он инфантильный, он ребенок, который мыслит короткими ситуациями. А на ребенка сложно обижаться», — говорит Денис Васильев.

Сценарий проекта написал Иван Баранов. В сериале также сыграли Катерина Ковальчук, Николай Фоменко, Светлана Пермякова, Павел Рассомахин, Валерия Астапова и другие. Съемки проходили в живописных локациях Сочи и Краснодарского края.



«"Знахарь" — это история про парня, который бежал от своих проблем, а в итоге оказался в самом эпицентре чужих. Это история о втором шансе и о том, что начать с нуля никогда не поздно. Мы дали нашему герою шанс… оступиться еще раз. И сняли это на камеру. Получилось смешно, лихо, а местами даже трогательно. А главное, весело наблюдать, как один прохиндей чуть было не стал народным героем. Еще на раннем этапе работы над сценарием я знал, где должна разворачиваться эта история. По одной из линий мои корни идут от кубанских казаков, и с самого начала хотелось, чтобы мы рассказали ее именно в Краснодарском крае. Местный ландшафт, речь, ритм жизни — все это придает "Знахарю" особую интонацию», — рассказывает Иван Баранов.

По словам режиссера, в некоторых сценах слышится отголосок любимого советского кино, а какие-то места отсылают к фильмам Кустурицы. «В сериале много магии, сновиденческой эстетики и поэзии. Музыка — отдельный пласт. Она была специально написана композитором и несколькими музыкальными командами для нашего сериала. Проект создан из любви, в любви и с надеждой на любовь зрителя!», — добавляет Никита Андриенко.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   31.07.2025 - 16:50
В трейлере нет ни одного живописного места, добитая машина, вокруг серо и непримечательно. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Денис Васильев, Катерина Ковальчук и Николай Фоменко сыграли в комедии «Знахарь»
Иван Баранов: «Я сразу решил, что это не Агата Кристи»
Денис Васильев притворится «Знахарем»
персоны
Никита АндриенкоВалерия АстаповаИван Баранов (II)Денис ВасильевКатерина КовальчукЭмир КустурицаСветлана ПермяковаПавел РассомахинНиколай Фоменко
фильмы
Знахарь

фотографии >>
Денис Васильев станет фальшивым «Знахарем» 11 августа фотографии
Денис Васильев станет фальшивым «Знахарем» 11 августа фотографии
Денис Васильев станет фальшивым «Знахарем» 11 августа фотографии
Денис Васильев станет фальшивым «Знахарем» 11 августа фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Иваново»

Скорбим

Андрей Шуйдин
28 июля ушёл из жизни артист цирка Андрей Шуйдин.
Султонали Рахматов
28 июля ушёл из жизни композитор Султонали Рахматов.

День рождения >>

Ева Авеева
Юрий Белов
Алёна Бондарчук
Вера Марецкая
Людмила Плотникова
Олег Попов
Александр Пятков
Дарья Сазонова
Любовь Соколова
Леонид Якубович
Ришар Берри
Франка Валери
Лэйн Дейвис
Уэсли Снайпс
Луи де Фюнес
Бен Чаплин
Джеральдина Чаплин
все родившиеся 31 июля >>

Афиша кино >>

Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Банда аутсайдеров
драма, криминальный фильм, нуар (черный фильм), экранизация
Франция, 1964
Одно целое
научная фантастика, триллер
Австралия, США, 2025
Письма о любви
драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, Ирландия, 2024
Мой папа — медведь
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2025
Рыжая Соня
боевик, приключения, фэнтези
США, 2025
Хорошенькая
драма
США, 2024
28 дней
драма, триллер
Италия, Бельгия, 2025
Прогулка
мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2003
Герои анекдотов
комедия
Россия, 2025
Взвести курки
боевик, комедия
США, 2025
Без правил
драма, криминальный фильм
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?