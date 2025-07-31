Денис Васильев станет фальшивым «Знахарем» 11 августа

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Элементарно, Шерлок: 5 фильмов и сериалов, где расследования ведут родственники и друзья великого сыщика

Как снималась новая криминальная драма онлайн-кинотеатров Иви и START

Месть — блюдо, которое нужно подавать холодным: репортаж со съемочной площадки сериала «Холод»

Подружки Елена Сафонова, Татьяна Орлова и Марина Яковлева отправятся в Крым 4 августа

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Не все герои носят плащи: мало кто знает, что эти фильмы сняты по комиксам

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