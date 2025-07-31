Денис Васильев станет фальшивым «Знахарем» 11 августа

Премьера комедийного сериала «Знахарь» с Денисом Васильевым состоится 11 августа в 20:00 на ТНТ. Режиссером проекта производства кинокомпании 1-2-3 Production выступил Никита Андриенко, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
По сюжету Костя (Денис Васильев), водитель скорой помощи и по совместительству городской аферист, сбегает из Москвы в поисках укрытия и денег. Случай заводит его в южную станицу, где его принимают за врача по программе «Земский доктор». Но вскоре становится ясно: местные ждут не просто гостя, а спасителя, который будет их лечить. А Косте теперь нужно срочно думать, как выбраться из этой «больничной ловушки» целым.
«Костя — это такой чувачок, который живет одним днем. Он не думает о том, что от его сегодняшних действий могут быть серьезные последствия. В этом есть своя прелесть — он легкий, обаятельный, с юмором. Но это и его проблема, потому что поступки Кости влекут за собой огромное количество проблем и для него, и для окружающих. Нельзя строить счастье на несчастье других. Поступки Кости у меня, как у Дениса, зачастую вызывают, мягко говоря, неодобрение. Но главное, что у Кости нет цели специально навредить, внутри он светлый человек, просто он инфантильный, он ребенок, который мыслит короткими ситуациями. А на ребенка сложно обижаться», — говорит Денис Васильев.
«"Знахарь" — это история про парня, который бежал от своих проблем, а в итоге оказался в самом эпицентре чужих. Это история о втором шансе и о том, что начать с нуля никогда не поздно. Мы дали нашему герою шанс… оступиться еще раз. И сняли это на камеру. Получилось смешно, лихо, а местами даже трогательно. А главное, весело наблюдать, как один прохиндей чуть было не стал народным героем. Еще на раннем этапе работы над сценарием я знал, где должна разворачиваться эта история. По одной из линий мои корни идут от кубанских казаков, и с самого начала хотелось, чтобы мы рассказали ее именно в Краснодарском крае. Местный ландшафт, речь, ритм жизни — все это придает "Знахарю" особую интонацию», — рассказывает Иван Баранов.
По словам режиссера, в некоторых сценах слышится отголосок любимого советского кино, а какие-то места отсылают к фильмам Кустурицы. «В сериале много магии, сновиденческой эстетики и поэзии. Музыка — отдельный пласт. Она была специально написана композитором и несколькими музыкальными командами для нашего сериала. Проект создан из любви, в любви и с надеждой на любовь зрителя!», — добавляет Никита Андриенко.
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