Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Быков» с минипигом Нюшей возьмется за расследование преступлений

31 июля
2025 год

Новости кино >>
31 июля 2025
Кирилл Кузнецов снимается в главной роли в сериале НТВ «Быков». В центре сюжета — будущий ветеринар, который вместе со своей помощницей минипигом Нюшей берется за расследование запутанных преступлений, связанных с животными, сообщает пресс-служба телеканала.

«Быков» с минипигом Нюшей возьмется за расследование преступлений
фото: пресс-служба НТВ

По стечению обстоятельств владелец зоомагазина и будущий ветеринар Константин Быков (Кирилл Кузнецов) становится хозяином минипига Нюши. Свинка оказывается настолько сообразительной, что может мастерски находить самые неожиданные улики. Вместе они начинают помогать в расследовании правонарушений давнему другу Быкова следователю Михаилу Сорокину (Михаил Маликов). Во всех делах оказываются замешаны самые разнообразные животные, змеи и птицы.

«Мой герой Михаил Сорокин — следователь провинциального города. Он честный человек, увлеченный своим делом и полностью погруженный в профессию. Михаилу важно добиваться результата и находить преступников, для этого ему приходится действовать жестко. При этом он остается справедливым и добрым человеком, который очень бережно относится к своим коллегам и друзьям. Каждый эпизод сериала не обходится без участия животных: иногда звери часть загадки, а иногда они играют роль помощников в расследовании. Взаимодействовать с четвероногими друзьями, или вообще безногими, очень интересно и весело. Картина благодаря им приобретает налет сарказма и иронии, и уже не смотрится как обычная ситуационная история, где просто расследуют дела и борются с преступниками», — рассказывает Михаил Маликов.

Помимо минипига в сериале зрители увидят попугая, питона, лошадь, различных птиц и других животных.

«Быков» с минипигом Нюшей возьмется за расследование преступлений
фото: пресс-служба НТВ

«Константин Быков – ветеринар, по воле судьбы занявшийся расследованием преступлений. На протяжении всей истории он будет выступать в качестве «консультанта по звериным делам», поскольку каждое дело в этом фильме связано с животными. Герой будет помогать своему давнему другу, и из них получится очень интересный тандем следователя и ветеринара. Главной героиней картины будет очень милый минипиг Нюша. С ней на площадке всегда находится дрессировщик, который следит за свинкой и помогает выполнять задания. Но за время съемок Кирилл Кузнецов, играющий Быкова, настолько сдружился с Нюшей, что она иногда слушается его больше, чем дрессировщика», — добавляет Ашот Кещян.

В сериале также снимаются Кристина Бродская, Дмитрий Ульянов, Анастасия Дворянская, Владимир Виноградов, Иван Косичкин, Иван Рыжиков, Заза Чантурия и другие. Съемки проходят в живописных местах Калуги, Москвы и Московской области. Авторы проекта задействуют самые разнообразные локации, включая реку Оку, а также частные дома, заброшенные заводы и промзоны.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Sveta_21Ermolova   31.07.2025 - 17:59
Немного смешно и наиграно, типа наш "Эйс Вентура")) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Денис Нурулин станет «кротом» в детективе «Информатор»
Евгений Миллер воспитает «Солдата по кличке Рекс»
Агент Гавриил Федотов внедрился в группировку Олега Тактарова
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Кристина БродскаяВладимир ВиноградовАнастасия ДворянскаяАшот КещянИван КосичкинКирилл КузнецовМихаил МаликовИван РыжиковДмитрий УльяновЗаза Чантурия
фильмы
Быков

фотографии >>
«Быков» с минипигом Нюшей возьмется за расследование преступлений фотографии
«Быков» с минипигом Нюшей возьмется за расследование преступлений фотографии
«Быков» с минипигом Нюшей возьмется за расследование преступлений фотографии
«Быков» с минипигом Нюшей возьмется за расследование преступлений фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Шуйдин
28 июля ушёл из жизни артист цирка Андрей Шуйдин.
Султонали Рахматов
28 июля ушёл из жизни композитор Султонали Рахматов.

День рождения >>

Ева Авеева
Юрий Белов
Алёна Бондарчук
Вера Марецкая
Людмила Плотникова
Олег Попов
Александр Пятков
Дарья Сазонова
Любовь Соколова
Леонид Якубович
Ришар Берри
Франка Валери
Лэйн Дейвис
Уэсли Снайпс
Луи де Фюнес
Бен Чаплин
Джеральдина Чаплин
все родившиеся 31 июля >>

Афиша кино >>

Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Банда аутсайдеров
драма, криминальный фильм, нуар (черный фильм), экранизация
Франция, 1964
Одно целое
научная фантастика, триллер
Австралия, США, 2025
Письма о любви
драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, Ирландия, 2024
Мой папа — медведь
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2025
Рыжая Соня
боевик, приключения, фэнтези
США, 2025
Хорошенькая
драма
США, 2024
28 дней
драма, триллер
Италия, Бельгия, 2025
Прогулка
мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2003
Герои анекдотов
комедия
Россия, 2025
Взвести курки
боевик, комедия
США, 2025
Без правил
драма, криминальный фильм
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен