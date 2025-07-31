«Быков» с минипигом Нюшей возьмется за расследование преступлений

Кирилл Кузнецов снимается в главной роли в сериале НТВ «Быков». В центре сюжета — будущий ветеринар, который вместе со своей помощницей минипигом Нюшей берется за расследование запутанных преступлений, связанных с животными, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба НТВ
По стечению обстоятельств владелец зоомагазина и будущий ветеринар Константин Быков (Кирилл Кузнецов) становится хозяином минипига Нюши. Свинка оказывается настолько сообразительной, что может мастерски находить самые неожиданные улики. Вместе они начинают помогать в расследовании правонарушений давнему другу Быкова следователю Михаилу Сорокину (Михаил Маликов). Во всех делах оказываются замешаны самые разнообразные животные, змеи и птицы.
«Мой герой Михаил Сорокин — следователь провинциального города. Он честный человек, увлеченный своим делом и полностью погруженный в профессию. Михаилу важно добиваться результата и находить преступников, для этого ему приходится действовать жестко. При этом он остается справедливым и добрым человеком, который очень бережно относится к своим коллегам и друзьям. Каждый эпизод сериала не обходится без участия животных: иногда звери часть загадки, а иногда они играют роль помощников в расследовании. Взаимодействовать с четвероногими друзьями, или вообще безногими, очень интересно и весело. Картина благодаря им приобретает налет сарказма и иронии, и уже не смотрится как обычная ситуационная история, где просто расследуют дела и борются с преступниками», — рассказывает Михаил Маликов.
Помимо минипига в сериале зрители увидят попугая, питона, лошадь, различных птиц и других животных.
фото: пресс-служба НТВ
«Константин Быков – ветеринар, по воле судьбы занявшийся расследованием преступлений. На протяжении всей истории он будет выступать в качестве «консультанта по звериным делам», поскольку каждое дело в этом фильме связано с животными. Герой будет помогать своему давнему другу, и из них получится очень интересный тандем следователя и ветеринара. Главной героиней картины будет очень милый минипиг Нюша. С ней на площадке всегда находится дрессировщик, который следит за свинкой и помогает выполнять задания. Но за время съемок Кирилл Кузнецов, играющий Быкова, настолько сдружился с Нюшей, что она иногда слушается его больше, чем дрессировщика», — добавляет Ашот Кещян.
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