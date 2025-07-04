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Анну Ковальчук ждут судьбоносные изменения в личной жизни в юбилейном сезоне «Тайн следствия»

4 июля
2025 год

Новости кино >>
4 июля 2025
В Санкт-Петербурге завершились съемки 25-го сезона детективного сериала «Тайны следствия» для «России». В продолжении проекта самый красивый следователь страны Мария Швецова в исполнении Анны Ковальчук и ее профессиональная команда продолжат расследовать запутанные преступления и опасные тайны Петербурга, сообщает пресс-служба телеканала.

Анну Ковальчук ждут судьбоносные изменения в личной жизни в юбилейном сезоне «Тайн следствия»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

В юбилейном 25-м сезоне «Тайн следствия» Марию Сергеевну Швецову (Анна Ковальчук) ждут многочисленные сюрпризы как в рабочей, так и в личной жизни. По долгу службы ей предстоят встречи с полюбившимися героями прошлых сезонов: давней подругой Альбиной (Алла Довлатова), первым мужем Переваловым (Александр Чевычелов), секретаршей прокуратуры Зоей (Юлия Яковлева), прокурором Филоновым (Игорь Григорьев), следователем Шиповым (Антон Ксенев), журналистом Старосельцевым (Олег Алмазов), вторым мужем Луганским (Мирослав Малич) и другими.

«25‑й сезон, четверть века! Если бы на кастинге нам сказали, что придется столько работать, никто бы не поверил. Очень приятно осознавать, что зрители по-прежнему с интересом следят за судьбой Марии Швецовой и других героев. За эти годы мы стали не просто коллегами, а настоящей семьей, поэтому для меня каждое возвращение на съемочную площадку – большое счастье. Я искренне благодарна судьбе за эту роль и за ту любовь, которую зрители дарят не только сериалу, но и моей Марье Сергеевне», — говорит Анна Ковальчук.

Сезон начинается с юбилея бывшей секретарши Ковина Зои, который оказывается омрачен взрывом. По мере расследования в деле открываются все более неожиданные подробности, и за взрывом тянется длинная цепочка историй из прошлого. В личной жизни Марии Сергеевны произойдут судьбоносные изменения. Однако после громкого расставания с журналистом Васнецовым, когда она сбежала из-под венца вместе с Олегом Платоновым (Алексей Комашко), Мария Сергеевна решит держать свои новые отношения в секрете от коллег, друзей и даже своей дочери Златы (Злата Ковальчук).

Анну Ковальчук ждут судьбоносные изменения в личной жизни в юбилейном сезоне «Тайн следствия»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Оставаться новыми – это каждый раз борьба и испытание. Каждый раз думаешь, получится или нет. Когда я пришел в 2021 году, мы много чего сделали, чтобы сериал стал более современным, ярким и подвижным. Гораздо проще снять новый оригинальный проект, чем снимать продолжение легендарных "Тайн следствия". Нужно приложить очень много сил, чтобы удержать зрительское внимание. Мы в 25-м сезоне взяли за основу, что возвращается очень много "старых" героев, которых зрители когда-то полюбили. Особенность нашего сериала в том, что у него много авторов, например, очень много привносят именно сами актеры», — отмечает режиссер Максим Демченко.

Главные роли в проекте исполняют Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Сергей Перегудов, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Сергей Юшкевич и другие.
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Тайны следствия-25

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Анну Ковальчук ждут судьбоносные изменения в личной жизни в юбилейном сезоне «Тайн следствия» фотографии
Анну Ковальчук ждут судьбоносные изменения в личной жизни в юбилейном сезоне «Тайн следствия» фотографии
Анну Ковальчук ждут судьбоносные изменения в личной жизни в юбилейном сезоне «Тайн следствия» фотографии
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