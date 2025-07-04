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Пришельцы Максим Лагашкин и Екатерина Стулова отправились на поиски Яна Цапника в комедии «Планетяне»

4 июля
2025 год

Новости кино >>
4 июля 2025
Завершились съемки комедийного сериала «Планетяне» кинокомпании 1-2-3 Production и ТНТ с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой, сообщает пресс-служба телеканала. Премьера пилотного эпизода состоялась на фестивале «Пилот», где сериал отметили в номинации «Лучший актерский ансамбль».

Пришельцы Максим Лагашкин и Екатерина Стулова отправились на поиски Яна Цапника в комедии «Планетяне»
фото: 1-2-3 Production

По сюжету двое инопланетян прибывают на Землю с тайным заданием: найти сына Императора (Ян Цапник) и завершить его секретную миссию. Чтобы не вызывать подозрений, они маскируются под обычную семейную пару — Антона (Максим Лагашкин) и Марину (Екатерина Стулова) Галактионовых. Им приходится вживаться в земную жизнь: ходить на работу, общаться с людьми, соблюдать правила — и все это в мире, где даже бытовые мелочи кажутся инопланетными. Постепенно герои начинают чувствовать себя здесь как дома, а Антон видит в земной жизни все больше плюсов и возвращаться он не собирается.

По словам генерального продюсера ТНТ Аркадия Водахова, режиссер Урал Сафин, авторы Андрей Смиян, Максим Кожаев, Александр Базалеев и вся команда 1-2-3 Production сделали историю, в которой ирония о нас самих сочетается с настоящей человеческой драмой — даже если герои в кадре не совсем люди.

«В сериале много компьютерной графики, и это требовало от всей команды особой концентрации, воображения и совершенно иного подхода к работе. Нам приходилось буквально видеть то, чего ее нет: точно выстраивать мизансцены, учитывать мельчайшие детали, которые появятся только на этапе постпродакшена. Помимо сцен с графикой, зрители увидят инопланетные интерьеры, построенные специально для проекта в павильонах. Каждый этап создания "Планетян" по-своему уникален — насыщенный, сложный, но невероятно увлекательный», — говорит режиссер Урал Сафин.
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Пришельцы Максим Лагашкин и Екатерина Стулова отправились на поиски Яна Цапника в комедии «Планетяне» фотографии
Пришельцы Максим Лагашкин и Екатерина Стулова отправились на поиски Яна Цапника в комедии «Планетяне» фотографии
Пришельцы Максим Лагашкин и Екатерина Стулова отправились на поиски Яна Цапника в комедии «Планетяне» фотографии
Пришельцы Максим Лагашкин и Екатерина Стулова отправились на поиски Яна Цапника в комедии «Планетяне» фотографии
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