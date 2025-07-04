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Новый фильм Паоло Соррентино откроет Венецианский кинофестиваль

4 июля
2025 год

Новости кино >>
4 июля 2025
Венецианский кинофестиваль, который пройдет с 27 августа по 6 сентября, откроется новым фильмом Паоло Соррентино La Grazia («Грация»). Как сообщает компания A-ONE, картина позднее выйдет и в российский прокат.

Новый фильм Паоло Соррентино откроет Венецианский кинофестиваль
фото: Венецианский кинофестиваль


«Паоло Соррентино возвращается в конкурсную программу с фильмом, которому суждено оставить след благодаря своей исключительной оригинальности и глубокой актуальности», — отмечает директор фестиваля Альберто Барбера.

Сообщается, что La grazia — история любви в живописных пейзажах Италии. Главную роль исполняет Тони Сервилло. Сюжет картины при этом держится в секрете.
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№ 2
пп   4.07.2025 - 20:43
Очень нравится Тони Сервилло, знак качества для меня. Фильм жду. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   4.07.2025 - 20:13
Грация, Италия, любовь, пейзажи...я уже представляю даже мелодию, с которой будет начинаться фильм. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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