Новый фильм Паоло Соррентино откроет Венецианский кинофестиваль

Венецианский кинофестиваль, который пройдет с 27 августа по 6 сентября, откроется новым фильмом Паоло СоррентиноLa Grazia («Грация»). Как сообщает компания A-ONE, картина позднее выйдет и в российский прокат.
фото: Венецианский кинофестиваль
«Паоло Соррентино возвращается в конкурсную программу с фильмом, которому суждено оставить след благодаря своей исключительной оригинальности и глубокой актуальности», — отмечает директор фестиваля Альберто Барбера.
Сообщается, что La grazia — история любви в живописных пейзажах Италии. Главную роль исполняет Тони Сервилло. Сюжет картины при этом держится в секрете.
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