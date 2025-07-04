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Дарья Белодед вновь станет «Почтальоншей»

4 июля
2025 год

Новости кино >>
4 июля 2025
Стартовали съемки четырехсерийного мелодраматичного детектива «Почтальонша-2». К своим ролям вернулись Дарья Белодед и Илья Денискин, сообщает пресс-служба телеканала ТВЦ, где и состоится премьера проекта.

Дарья Белодед вновь станет «Почтальоншей»
фото: пресс-служба телеканала ТВЦ

«Снова будет интрига, конечно, без этого в жанре никак. И развитие наших взаимоотношений с Дашей. Как эта линия будет развиваться… Может, она вообще прервется? Увидим. Работая над своим героем, я стараюсь наделить его отчасти своими собственными качествами. Иногда он поступает странновато! Но это и хорошо. Как и в любом человеке, у него есть сильные и слабые стороны. Надо быть адвокатом своей роли. Буду защищать его при любом раскладе. Очень рад работе над проектом вновь, на площадке – атмосфера загадочности и тепла!» – поделился Илья Денискин.

Режиссером-постановщиком продолжения стал Александр Сухарев, ранее работавший над первым сезоном.

«Я чувствовала и надеялась, что будет второй сезон, поэтому мне очень радостно, что это случилось! Еще я в восторге, потому что примерно на 95% съемочная команда осталась прежней – мы как будто и не расставались. Нас ждут две новые истории, еще два раскрытых дела. Новое развитие получат линии отношений моей героини с Лехой, отцом, Катей и Юрком. Мне нравится Даша, мы с ней похожи участливостью и амбициозностью. В ней есть теплота, которая располагает к себе и на которую идут люди – и герои сериала, и наши дорогие зрители», – отмечает Дарья Белодед.

Съемки сериала идут в Твери. В детективе также играют Федор Кудряшов, Максим Битюков, Яна Науменко и другие. За производство отвечает «Студия РоЕл».
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№ 10
colybri   6.07.2025 - 12:59
... В "Слепом методе" разница в возрасте между актерами более 20 лет, однако никто героя Дмитрия Исаева старпером не называл. Ну и Мала сейчас заметно повзрослела и какого-то сильно заметного... читать далее>>
№ 9
colybri   6.07.2025 - 12:52
... Про 15 сезонов -это фигура речи. Не в буквальном смысле. Если сделают 5-6 фильмов с хэппи-эндом,как в "Танцах....",то это вполне приемлемо. Но я в целом против продолжений,которые растягивают... читать далее>>
№ 8
Анастасия Ал. Благинина   6.07.2025 - 10:54
Факты в защиту мини-сериалов ТВ-Центра: "Слепой метод" имеет всего 4 сезона с вполне ясной развязкой, кому чего не хватило, - их проблемы, "Отель Феникс", увы, даже бонусную серию не... читать далее>>
№ 7
Анастасия Ал. Благинина   6.07.2025 - 10:49
Кого-то зае-заело на 15-ти сезонах... Да пусть хоть 20 сделают, тут пара поприятнее, чем умница-красавица Леся с ниочёмным Кузькой и умная и мудрая Мила со старпёром Швецом, имхо. И уж точно лучше шняги... читать далее>>
№ 6
colybri   5.07.2025 - 23:22
Очередная продолжайка сезонов на 15 со всеми ингридиентами и привычными штампами. ТВЦ в своем репертуаре. читать далее>>
Всего сообщений: 10
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персоны
Дарья БелодедМаксим БитюковИлья ДенискинФёдор КудряшовЯна НауменкоАлександр Сухарев
фильмы
ПочтальоншаПочтальонша-2

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Дарья Белодед вновь станет «Почтальоншей» фотографии
Дарья Белодед вновь станет «Почтальоншей» фотографии
Дарья Белодед вновь станет «Почтальоншей» фотографии
Дарья Белодед вновь станет «Почтальоншей» фотографии
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