Дарья Белодед вновь станет «Почтальоншей»

Стартовали съемки четырехсерийного мелодраматичного детектива «Почтальонша-2». К своим ролям вернулись Дарья Белодед и Илья Денискин, сообщает пресс-служба телеканала ТВЦ, где и состоится премьера проекта.
фото: пресс-служба телеканала ТВЦ
«Снова будет интрига, конечно, без этого в жанре никак. И развитие наших взаимоотношений с Дашей. Как эта линия будет развиваться… Может, она вообще прервется? Увидим. Работая над своим героем, я стараюсь наделить его отчасти своими собственными качествами. Иногда он поступает странновато! Но это и хорошо. Как и в любом человеке, у него есть сильные и слабые стороны. Надо быть адвокатом своей роли. Буду защищать его при любом раскладе. Очень рад работе над проектом вновь, на площадке – атмосфера загадочности и тепла!» – поделился Илья Денискин.
Режиссером-постановщиком продолжения стал Александр Сухарев, ранее работавший над первым сезоном.
«Я чувствовала и надеялась, что будет второй сезон, поэтому мне очень радостно, что это случилось! Еще я в восторге, потому что примерно на 95% съемочная команда осталась прежней – мы как будто и не расставались. Нас ждут две новые истории, еще два раскрытых дела. Новое развитие получат линии отношений моей героини с Лехой, отцом, Катей и Юрком. Мне нравится Даша, мы с ней похожи участливостью и амбициозностью. В ней есть теплота, которая располагает к себе и на которую идут люди – и герои сериала, и наши дорогие зрители», – отмечает Дарья Белодед.
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