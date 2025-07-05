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Главные новости аниме за неделю: новый Дзюндзи Ито, «Человек-бензопила» и юбилей Такахаты

5 июля
2025 год

Новости кино >>
5 июля 2025
Второй сезон «Лазаря», новая экранизация Дзюндзи Ито и убытки создателей «Поднятия уровня в одиночку»: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о полнометражной «Опасности в моем сердце» или трейлере к первой части «Истребителя демонов: Бесконечный замок»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Главные новости аниме за неделю: новый Дзюндзи Ито, «Человек-бензопила» и юбилей Такахаты

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🔘 Синъитиро Ватанабэ заявил, что «Лазаря», нарисованного в стенах MAPPAМагическая битва»), ждет сиквел.

🔘 Второй сезон ромкома «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» выйдет в следующем году.

🔘 Тогда же вернутся на улицы вигиланты с причудами: спин-офф «Вне закона» продлили на второй сезон.

🔘 Хитовый «Монолог фармацевта» продлили уже на третий сезон: тизера появился на канале Toho Animation.

🔘 По произведениям главного хоррор-мангаки заявлен жуткий альманах «Дзюндзю Ито: Багровый» (Junji Ito Crimson), который тизерит анимационный ролик с будущим опенингом в исполнении легендарной Юми Мацутои:


🔘 «Человек-бензопила: Резе» от MAPPA («Атака титанов») радует новым трейлером с главной темой Iris Out от популярного музыканта Кэнси Ёнэдзу. Японская премьера — 19 сентября, в прочих странах — через пять дней.

🔘 В минувшую среду (символично) Bandai Namco опубликовали трейлер полнометражного аниме, приуроченного к 20-летию франшизы «Сержант Кэроро». Лягушачий прокат намечен на следующее лето.

🔘 По итогам фискального года A-1 PicturesГоспожа Кагуя») зафиксировала убыток в $1,24 миллиона. При этом второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» пользовался бешеным успехом и установил абсолютный рекорд Crunchyroll по просмотрам.

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Трейлер спешла «Золотого Камуя»


К выходу первого спин-оффа «Золотого Камуя» — ранобэ Амоны Ибуки «Желание Токусиро Цуруми» — приурочена новая получасовая OVA. В ней создатели отходят от темы охоты за золотом и погружают зрителей в прошлое харизматичного титульного героя и седьмой пехотной дивизии, втянутых в череду драматических событий на фронтах Русско-японской войны. В дебютном трейлере — первые кадры экранизации двух эпизодов из манги Сатору Ноды: «Молниеносный разбойник и Гадюка Огин» и «Длиннохвостая синица». Специальное лимитированное издание романа в комплекте с Blu-ray-диском начнут продавать 17 октября.


«Молниеносный разбойник и Гадюка Огин» — история дерзкой пары грабителей банков: обаятельному налетчику Сакамото и смертоносной напарнице-супруге Огин, прозванной Гадюкой. В «Длиннохвостой синице» раненный Саити Сугимото, ветеран той же войны, оказывается один на один с медведем в густом тумане. Режиссером выступает Сэйки СугавараСыграйте круто, ребята», «Доктор Стоун»), ранее работавший над четвертым сезоном, а за анимацию вновь отвечает студия Brain’s BaseТетрадь дружбы Нацумэ», «Для тебя, Бессмертный»).

Главные роли озвучивают:

Сакамото Кейитиро — Коити Ямадэра (Спайк Шпигель из «Ковбоя Бибопа»).
Огин — Котоно Мицуиси (Мисато Кацураги из «Евангелиона»).
Синица — Икуэ Отанэ (Чоппер Тони Тони из «Ван-Писа»).

Читать «Кокон» — военная драма глазами девочек-подростков

Косплей-роман «Этой фарфоровой куклы» продолжится в июле


Премьера второго сезона «Этой фарфоровой куклы» запланирована на 6 июля. В свежем ролике, как и в предыдущем, звучит опенинг «Синь и сияние» (Ao to Kirameki) от поп-рок-группы Spira Spica, а также впервые представлен фрагмент эндинга «Милое окружение» (Kawaii Kaiwai) в исполнении айдол-дуэта PiKi. Производством всё так же занимается студия CloverWorksТемный дворецкий: Зеленая ведьма», «Ветролом»).


Старшеклассник Вакана Годзё мечтает стать мастером по изготовлению традиционных японских кукол хина-нингё. В детстве близкая подруга высмеяла это увлечение, назвав его «мерзким» и «девчачьим», — с тех пор юноша замкнулся в себе и старается держать хобби в секрете. Однажды его замечает за работой над кукольным нарядом популярная Марин Китагава — жизнерадостная гяру, увлеченная косплеем. Она просит Вакану помочь с костюмом для нового образа, и их сотрудничество перерастает в творческий союз, а затем становится первым шагом к настоящей любви.

К ключевому актерскому составу присоединились:

Аманэ Химэно — Аюму Мурасэ (Сёё Хината из «Волейбола!!»).
Сики Касиваги — Сёхэй Комацу (Ланд из «Фрирен»).

Читать «Хоримия» — образцовая школьная романтика той же студии

Новый тизер современного переосмысления «Русалочки»


Оригинальное аниме «Прощай, Лара», приуроченное к 15-летию студии Kinema Citrus, известной по «Созданному в Бездне» и «Моему счастливому браку», выйдет в 2026 году. Автор идеи — Такуси Коидэ, режиссер и аниматор из префектуры Сига, где разворачивается действие истории. Свежий тизер на несколько секунд переносит зрителя в прошлое героини: встреча с принцем, рождение запретного чувства — и первое, едва слышное признание «Я… влюбилась…».


В аниме предлагается новая трактовка знаменитой трагедии Ганса Христиана Андерсена о любви и самопожертвовании. Русалка Лара отдала сердце смертному, но надежды на взаимность не оправдались — и она растворилась в морской пене. Спустя 200 лет юная ундина возрождается в тишине озерных вод, чтобы вновь обрести голос, тело и, возможно, впервые узнать, что значит быть действительно кому-то нужной. Голос властительнице волн подарила Хана Хисикава (Куруми Мураи из «Истории о девушке, которая не могла стать волшебницей»).

Читать «Её заветное желание» — жизнеутверждающая «Русалочка» в современной Японии

Новый трейлер аниме «Невинный панк: Заводная девчонка»


На важнейшем индустриальном мероприятии Anime Expo 2025 в Лос-Анджелесе медиакомпания Aniplex объявила, что выпустит в США фильм «Заводная девчонка» — первую часть оригинального проекта «Невинный панк». Постановкой на студии ShaftМартовский лев», «Жизнь ниндзя и убийцы») занимается Ясуоми УмэцуПроза бродячих псов», «Кайт — девочка-убийца»). Он же выступает автором идеи и дизайнером персонажей. В Японии премьера состоялась 27 июня. Дата выхода в американский прокат не сообщается, но уже доступен трейлер с английскими субтитрами.


2099 год. Человечество вышло на новый виток развития, научившись побеждать болезни и залечивать раны благодаря биомедицинской технологии «Сомадеа». Вместе с тем резко возросло число преступлений, связанных с её нелегальным применением. В ответ на прогресссирующую угрозу власти организуют систему лицензированных преследователей — граждан, получающих вознаграждение за нейтрализацию нарушителей. Убу Кампи выросла в приюте и мечтала стать инженером, чтобы создавать полезные устройства, но судьба распорядилась иначе: теперь она — охотница за головами. Всё из-за встречи с загадочным мистером Элегансом. Десять лет спустя он вновь возникает на пути — с заманчивым, но опасным предложением стать частью его группы «АркимеDEATH». В роли Убу — Саки Миясита (Юика Хибути из ромкома «Моя возлюбленная забыла свои очки»), а мистера Элеганса озвучивает Кацуюки Кониси (Тэнгэн Удзуй из «Истребителя демонов»).

Читать «Кайт — девочка-убийца» — аниме из 90-х, которое мог бы снять Люк Бессон

Анонс по франшизе «Цикл историй: Межсезонье и сезон монстров»


«Истории монстров» возвращаются: бессменная студия Shaft анонсировала «новый эпизод» в рамках сезона «Цикл историй: Межсезонье и сезон монстров». Одновременно представили тизер и забавное видео с ключевыми персонажами. Параллельно с аниме заявлен новый роман культовой серии Нисио ИсинаTsugimonogatari. Дата выхода — октябрь 2025 года. Издатели обещают, что это «100% проект, написанный для удовольствия».


Коёми Арараги поступил в университет, оставив город и знакомых девушек наедине с новыми мистическими проблемами. Его место занимает цукумогами Ёцуги Ононоки: она поселяется в доме сэмпая, присматривает за его сестрой и помогает местным жителям справляться с паранормальным. Тем временем Надэко Сэнгоку — замкнутая школьница, мечтающая стать мангакой, — по совету Ёцуги создает четыре версии себя, чтобы каждая отражала одну из граней её личности. Только клоны сбегают, и девушке предстоит как поймать их, так и столкнуться с внутренними противоречиями. Надэко озвучивает Кана Ханадзава (Хотару Хинасэ из сериала «Любовная болезнь Хананои»), а Ёцуги — Саори Хаями (Йор Форджер из «Семьи шпиона»).

Читать Гарем для интеллектуалов: о культовой серии и «Истории ран» в частности
Бонус: В токийской галерее Azabudai Hills открылась долгожданная выставка «Исао Такахата: Человек, взрастивший японскую анимацию», приуроченная к 90-летию выдающегося режиссера. Среди экспонатов — уникальные оригинальные кадры и фоновые рисунки, например, «Хайди — девочки Альп», ранее не демонстрировавшиеся широкой аудитории. По случаю 80-летия окончания Второй мировой войны особое внимание уделено «Могиле светлячков», чью секцию курировал Хидэаки Анно (создатель «Евангелиона»).

Главные новости аниме за неделю: новый Дзюндзи Ито, «Человек-бензопила» и юбилей Такахаты

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