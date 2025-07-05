Главные новости аниме за неделю: новый Дзюндзи Ито, «Человек-бензопила» и юбилей Такахаты

Второй сезон «Лазаря
», новая экранизация Дзюндзи Ито
и убытки создателей «Поднятия уровня в одиночку
»: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о полнометражной
«Опасности в моем сердце
» или трейлере к первой части
«Истребителя демонов: Бесконечный замок
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Синъитиро Ватанабэ
заявил, что «Лазаря»
, нарисованного в стенах MAPPA
(«Магическая битва
»), ждет сиквел.
🔘 Второй сезон
ромкома «Аля иногда кокетничает со мной по-русски
» выйдет в следующем году.
🔘 Тогда же вернутся на улицы вигиланты с причудами
: спин-офф «Вне закона
» продлили на второй сезон.
🔘 Хитовый «Монолог фармацевта
» продлили уже на третий сезон: тизера
появился на канале Toho Animation
.
🔘 По произведениям главного хоррор-мангаки
заявлен жуткий альманах «Дзюндзю Ито: Багровый
» (Junji Ito Crimson), который тизерит анимационный ролик с будущим опенингом в исполнении легендарной Юми Мацутои
:
🔘 «Человек-бензопила: Резе
» от MAPPA («Атака титанов
») радует новым трейлером
с главной темой Iris Out
от популярного музыканта Кэнси Ёнэдзу
. Японская премьера — 19 сентября, в прочих странах — через пять дней.
🔘 В минувшую среду (символично) Bandai Namco
опубликовали трейлер
полнометражного аниме, приуроченного к 20-летию франшизы «Сержант Кэроро
». Лягушачий прокат намечен на следующее лето.
🔘 По итогам фискального года A-1 Pictures
(«Госпожа Кагуя
») зафиксировала убыток в $1,24 миллиона. При этом второй сезон «Поднятия уровня в одиночку
» пользовался бешеным успехом и установил абсолютный рекорд Crunchyroll
по просмотрам.
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Самые ожидаемые аниме этого лета
Трейлер спешла «Золотого Камуя»
К выходу первого спин-оффа «Золотого Камуя
» — ранобэ Амоны Ибуки
«Желание Токусиро Цуруми
» — приурочена новая получасовая OVA. В ней создатели отходят от темы охоты за золотом и погружают зрителей в прошлое харизматичного титульного героя и седьмой пехотной дивизии, втянутых в череду драматических событий на фронтах Русско-японской войны. В дебютном трейлере — первые кадры экранизации двух эпизодов из манги Сатору Ноды
: «Молниеносный разбойник и Гадюка Огин
» и «Длиннохвостая синица
». Специальное лимитированное издание романа в комплекте с Blu-ray-диском начнут продавать 17 октября.
«Молниеносный разбойник и Гадюка Огин
» — история дерзкой пары грабителей банков: обаятельному налетчику Сакамото и смертоносной напарнице-супруге Огин, прозванной Гадюкой. В «Длиннохвостой синице
» раненный Саити Сугимото, ветеран той же войны, оказывается один на один с медведем в густом тумане. Режиссером выступает Сэйки Сугавара
(«Сыграйте круто, ребята
», «Доктор Стоун
»), ранее работавший над четвертым сезоном, а за анимацию вновь отвечает студия Brain’s Base
(«Тетрадь дружбы Нацумэ
», «Для тебя, Бессмертный
»).
Главные роли озвучивают:
Сакамото Кейитиро — Коити Ямадэра
(Спайк Шпигель
из «Ковбоя Бибопа
»).
Огин — Котоно Мицуиси
(Мисато Кацураги
из «Евангелиона
»).
Синица — Икуэ Отанэ
(Чоппер Тони Тони
из «Ван-Писа
»).
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«Кокон» — военная драма глазами девочек-подростков
Косплей-роман «Этой фарфоровой куклы» продолжится в июле
Премьера второго сезона «Этой фарфоровой куклы
» запланирована
на 6 июля. В свежем ролике, как и в предыдущем
, звучит опенинг «Синь и сияние
» (Ao to Kirameki) от поп-рок-группы Spira Spica
, а также впервые представлен фрагмент эндинга «Милое окружение
» (Kawaii Kaiwai) в исполнении айдол-дуэта PiKi
. Производством всё так же занимается студия CloverWorks
(«Темный дворецкий: Зеленая ведьма
», «Ветролом
»).
Старшеклассник Вакана Годзё
мечтает стать мастером по изготовлению традиционных японских кукол хина-нингё
. В детстве близкая подруга высмеяла это увлечение, назвав его «мерзким» и «девчачьим», — с тех пор юноша замкнулся в себе и старается держать хобби в секрете. Однажды его замечает за работой над кукольным нарядом популярная Марин Китагава
— жизнерадостная гяру
, увлеченная косплеем. Она просит Вакану помочь с костюмом для нового образа, и их сотрудничество перерастает в творческий союз, а затем становится первым шагом к настоящей любви.
К ключевому актерскому составу
присоединились:
Аманэ Химэно — Аюму Мурасэ
(Сёё Хината
из «Волейбола!!
»).
Сики Касиваги — Сёхэй Комацу
(Ланд
из «Фрирен
»).
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«Хоримия» — образцовая школьная романтика той же студии
Новый тизер современного переосмысления «Русалочки»
Оригинальное аниме «Прощай, Лара
», приуроченное
к 15-летию студии Kinema Citrus
, известной по «Созданному в Бездне
» и «Моему счастливому браку
», выйдет в 2026 году. Автор идеи — Такуси Коидэ
, режиссер и аниматор из префектуры Сига, где разворачивается действие истории. Свежий тизер на несколько секунд переносит зрителя в прошлое героини: встреча с принцем, рождение запретного чувства — и первое, едва слышное признание «Я… влюбилась…
».
В аниме предлагается новая трактовка знаменитой трагедии Ганса Христиана Андерсена
о любви и самопожертвовании. Русалка Лара отдала сердце смертному, но надежды на взаимность не оправдались — и она растворилась в морской пене. Спустя 200 лет юная ундина возрождается в тишине озерных вод, чтобы вновь обрести голос, тело и, возможно, впервые узнать, что значит быть действительно кому-то нужной. Голос властительнице волн подарила Хана Хисикава
(Куруми Мураи
из «Истории о девушке, которая не могла стать волшебницей
»).
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«Её заветное желание» — жизнеутверждающая «Русалочка» в современной Японии
Новый трейлер аниме «Невинный панк: Заводная девчонка»
На важнейшем индустриальном мероприятии Anime Expo 2025
в Лос-Анджелесе медиакомпания Aniplex
объявила, что выпустит в США фильм «Заводная девчонка
» — первую часть оригинального проекта «Невинный панк
». Постановкой на студии Shaft
(«Мартовский лев
», «Жизнь ниндзя и убийцы
») занимается Ясуоми Умэцу
(«Проза бродячих псов
», «Кайт — девочка-убийца
»). Он же выступает автором идеи и дизайнером персонажей. В Японии премьера состоялась 27 июня. Дата выхода в американский прокат не сообщается, но уже доступен трейлер с английскими субтитрами.
2099 год. Человечество вышло на новый виток развития, научившись побеждать болезни и залечивать раны благодаря биомедицинской технологии «Сомадеа». Вместе с тем резко возросло число преступлений, связанных с её нелегальным применением. В ответ на прогресссирующую угрозу власти организуют систему лицензированных преследователей — граждан, получающих вознаграждение за нейтрализацию нарушителей. Убу Кампи выросла в приюте и мечтала стать инженером, чтобы создавать полезные устройства, но судьба распорядилась иначе: теперь она — охотница за головами. Всё из-за встречи с загадочным мистером Элегансом. Десять лет спустя он вновь возникает на пути — с заманчивым, но опасным предложением стать частью его группы «АркимеDEATH». В роли Убу — Саки Миясита
(Юика Хибути из ромкома «Моя возлюбленная забыла свои очки
»), а мистера Элеганса озвучивает Кацуюки Кониси
(Тэнгэн Удзуй
из «Истребителя демонов
»).
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«Кайт — девочка-убийца» — аниме из 90-х, которое мог бы снять Люк Бессон
Анонс по франшизе «Цикл историй: Межсезонье и сезон монстров»
«Истории монстров
» возвращаются: бессменная студия Shaft анонсировала «новый эпизод» в рамках сезона «Цикл историй: Межсезонье и сезон монстров
». Одновременно представили тизер и забавное видео
с ключевыми персонажами. Параллельно с аниме заявлен новый роман культовой серии Нисио Исина
— Tsugimonogatari
. Дата выхода — октябрь 2025 года. Издатели обещают, что это «100% проект, написанный для удовольствия
».
Коёми Арараги поступил в университет, оставив город и знакомых девушек наедине с новыми мистическими проблемами. Его место занимает цукумогами
Ёцуги Ононоки: она поселяется в доме сэмпая, присматривает за его сестрой и помогает местным жителям справляться с паранормальным. Тем временем Надэко Сэнгоку — замкнутая школьница, мечтающая стать мангакой, — по совету Ёцуги создает четыре версии себя, чтобы каждая отражала одну из граней её личности. Только клоны сбегают, и девушке предстоит как поймать их, так и столкнуться с внутренними противоречиями. Надэко озвучивает Кана Ханадзава
(Хотару Хинасэ
из сериала «Любовная болезнь Хананои
»), а Ёцуги — Саори Хаями
(Йор Форджер
из «Семьи шпиона
»).
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Гарем для интеллектуалов: о культовой серии и «Истории ран» в частности
Бонус:
В токийской галерее Azabudai Hills
открылась долгожданная
выставка «Исао Такахата
: Человек, взрастивший японскую анимацию
», приуроченная к 90-летию выдающегося режиссера. Среди экспонатов
— уникальные оригинальные кадры и фоновые рисунки, например, «Хайди — девочки Альп
», ранее не демонстрировавшиеся широкой аудитории. По случаю 80-летия окончания Второй мировой войны особое внимание уделено «Могиле светлячков
», чью секцию курировал Хидэаки Анно
(создатель «Евангелиона
»).
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