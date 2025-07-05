Звезде «Бумера» Максиму Коновалову исполнилось 50 лет

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«Не хотел зависеть от отца»: Сына Вадима Демчога приговорили к двум годам лишения свободы

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«Король говорит!»: Слов много, да складу нет

Мария Порошина и Павел Трубинер стали жертвами большой игры в новом сезоне «Анны Медиума»

Анну Ковальчук ждут судьбоносные изменения в личной жизни в юбилейном сезоне «Тайн следствия»

Виктория Исакова и Анна Михалкова приступили к съемкам в комедии «Таня и космонавт»

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Клод Барр: «Принцесса Мононоке» не выходила у меня из головы целую неделю»

Режиссер «Дикой семейки» и «Жизни Кабачка» о народе пенан, Борнео и Миядзаки