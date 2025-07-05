Звезде «Бумера» Максиму Коновалову исполнилось 50 лет

Сегодня, 5 июля, исполнилось 50 лет звезде «Бумера
» и «Солдат
», российскому актеру театра, кино и телевидения Максиму Коновалову
.
Максим Вениаминович фото: кадр из фильма «Бумер»
родился 5 июля 1975 года в Москве. В 1999-м окончил театральное училище имени М.С.Щепкина. Играл на сценах Малого театра
(«Доходное место») и Театра имени Ермоловой
(«Учитесь водить автомобиль заочно»), сотрудничал с «Империей звезд
» («Оскар») и Театральным домом «Миллениум
» («Цветок кактуса», «Ханума», «Неополитанские страсти»).
В кино дебютировал еще в 1994-м, сыграв эпизодическую роль выпускника в социальной драме Владимира Кучинского
«Хоровод
», в которой ему довелось поработать с Марией Голубкиной
, Мариной Могилевской
, Иваном Охлобыстиным
, Сергеем Маковецким
и Андреем Болтневым
. В 90-е снимался у таких мэтров, как Петр Тодоровский
(«Какая чудная игра
»), Евгений Матвеев
(«Любить по-русски
») и Николай Досталь-младший
(«Мелкий бес
»).
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Известность к актеру пришла в 2003-м, когда он впервые появился в качестве Лехи «Киллы» в культовой криминальной драме Петра Буслова
«Бумер
». За эту работу ему вручили премию «Золотой перстень». В 2004-м в «Солдатах
» он сыграл еще одного популярного персонажа — сержанта Прохорова, а еще через год вернулся к образу Лехи в «Бумере. Фильме втором
».
Всего на счету Максима Коновалова 140 ролей в кино и на телевидении. Запомнился по таким фильмам и сериалам, как «Роковые яйца
», «Гражданин начальник
», «Спартак и Калашников
», «Штрафбат
», «Убойная сила-6
», «Изображая жертву
», «Русалка
», «Смерть шпионам!
», «Папины дочки
», «Москва. Три вокзала
», «Братство десанта
», «ЧБ
», «Ищейка
», «Отдел
», «Большие деньги
», «Домашний арест
», «Желтый глаз тигра
», «Склифосовский
», «За час до рассвета
», «Ресторан по понятиям
» и «Горький 53
».
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