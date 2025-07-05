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Звезде «Бумера» Максиму Коновалову исполнилось 50 лет

5 июля
2025 год

Новости кино >>
5 июля 2025
Сегодня, 5 июля, исполнилось 50 лет звезде «Бумера» и «Солдат», российскому актеру театра, кино и телевидения Максиму Коновалову.

Звезде «Бумера» Максиму Коновалову исполнилось 50 лет
фото: кадр из фильма «Бумер»

Максим Вениаминович родился 5 июля 1975 года в Москве. В 1999-м окончил театральное училище имени М.С.Щепкина. Играл на сценах Малого театра («Доходное место») и Театра имени Ермоловой («Учитесь водить автомобиль заочно»), сотрудничал с «Империей звезд» («Оскар») и Театральным домом «Миллениум» («Цветок кактуса», «Ханума», «Неополитанские страсти»).

В кино дебютировал еще в 1994-м, сыграв эпизодическую роль выпускника в социальной драме Владимира Кучинского «Хоровод», в которой ему довелось поработать с Марией Голубкиной, Мариной Могилевской, Иваном Охлобыстиным, Сергеем Маковецким и Андреем Болтневым. В 90-е снимался у таких мэтров, как Петр ТодоровскийКакая чудная игра»), Евгений МатвеевЛюбить по-русски») и Николай Досталь-младшийМелкий бес»).

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Известность к актеру пришла в 2003-м, когда он впервые появился в качестве Лехи «Киллы» в культовой криминальной драме Петра Буслова «Бумер». За эту работу ему вручили премию «Золотой перстень». В 2004-м в «Солдатах» он сыграл еще одного популярного персонажа — сержанта Прохорова, а еще через год вернулся к образу Лехи в «Бумере. Фильме втором».

Всего на счету Максима Коновалова 140 ролей в кино и на телевидении. Запомнился по таким фильмам и сериалам, как «Роковые яйца», «Гражданин начальник», «Спартак и Калашников», «Штрафбат», «Убойная сила-6», «Изображая жертву», «Русалка», «Смерть шпионам!», «Папины дочки», «Москва. Три вокзала», «Братство десанта», «ЧБ», «Ищейка», «Отдел», «Большие деньги», «Домашний арест», «Желтый глаз тигра», «Склифосовский», «За час до рассвета», «Ресторан по понятиям» и «Горький 53».
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№ 1
valerik61   5.07.2025 - 13:31
Поздравляю с юбилеем! Еще столько же желаю!)) читать далее>>
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