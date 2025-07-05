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Онлайн-зрителям расскажут про «Необычных людей»

5 июля
2025 год

Новости кино >>
5 июля 2025
ТВ-3 и Rutube подготовили для зрителей новый документальный цикл «Необычные люди», раскрывающий малоизвестные страницы истории через призму мистики, эзотерики и необычных судеб. Первый выпуск уже доступен на видеоплатформе, новые серии выходят по субботам, уточняет пресс-служба телеканала.

Онлайн-зрителям расскажут про «Необычных людей»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

«Мы на ТВ-3 всегда ищем сюжеты, которые не лежат на поверхности, и любим открывать для зрителей "неудобные" или, наоборот, загадочные темы. "Необычные люди" — как раз такой проект. Это не просто рассказ о мистике и закулисье прошлого века, а попытка по-новому взглянуть на известных личностей, показать, что за громкими именами зачастую скрывались увлечения неизведанным, поиск смысла и даже отчаянная вера в чудо. В каждом выпуске мы хотим, чтобы зритель задавался вопросом: "А что, если все было не так просто, как написано в учебниках?". Уверен, этот проект не оставит равнодушными тех, кто любит загадки истории и верит, что в мире есть место тайне — даже в судьбах самых великих», — говорит генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов.

Десятисерийный цикл поведает о тех, кто изменил ход мировой истории, оставаясь при этом в тени. В каждом выпуске зрители узнают, как экстрасенсы, астрологи, медиумы и мистики влияли на сильных мира сего: от поэта-символиста Валерия Брюсова до композитора Александра Скрябина и предсказательницы Джуны. Почему аристократы и политики XX века искали советов у медиумов и кого на самом деле называли «русским Распутиным» — на эти и другие вопросы отвечает команда авторов. «Необычные люди с необыкновенными способностями рождались во все времена — кто-то становился знаменитостью, а кто-то оставался в тени. Нам было интересно показать, как эти люди и их таланты влияли на ход истории, что о них часто умалчивают официальные биографии. Особенно меня поразила история Александра Скрябина — мистические стороны его жизни были не менее значимы, чем музыкальный талант. Думаю, зрители увидят, что многие судьбоносные решения принимались с оглядкой на советы людей с необычными способностями», — рассказал один из авторов сериала Евгений Антонюк.
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Онлайн-зрителям расскажут про «Необычных людей» фотографии
Онлайн-зрителям расскажут про «Необычных людей» фотографии
Онлайн-зрителям расскажут про «Необычных людей» фотографии
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