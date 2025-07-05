Онлайн-зрителям расскажут про «Необычных людей»

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Виктория Исакова и Анна Михалкова приступили к съемкам в комедии «Таня и космонавт»

Интервью

Клод Барр: «Принцесса Мононоке» не выходила у меня из головы целую неделю»

Режиссер «Дикой семейки» и «Жизни Кабачка» о народе пенан, Борнео и Миядзаки