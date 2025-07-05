Съемки комедии «Папины дочки. В кино» подошли к концу

Подошли к концу съемки полнометражной комедии Анатолия Колиева «Папины дочки. В кино», которая выйдет в прокат 30 октября. Согласно пресс-службе СТС, над картиной вместе с телеканалом работают студия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр START при поддержке Коммерческого фонда развития кино и анимации. Дистрибьютором выступит компания «Атмосфера кино».
фото: пресс-служба телеканала СТС
Финальные съемки собрали главных персонажей «Папиных дочек», ведь по сюжету герои отправятся в Кисловодск на семейное торжество. «Какое счастье, что все мы увиделись, каждый день бы такие встречи, — признался Андрей Леонов. — Конечно, бывает, пересекаемся и за пределами съемочной площадки. Например, девочки приходили на мой спектакль, а после делились впечатлениями».
«Получила массу положительных эмоций! Да, с некоторыми поддерживала связь все эти годы, но кого-то не видела много лет. Так соскучились, что просто не могли наговориться друг с другом, столько новостей! Конечно, ведь мои кинодочки изменились: стали женами, мамами и большими актрисами», — поделилась Нонна Гришаева.
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На съемках Елизавета Арзамасова примерила роль мамы в третий раз: по сюжету Галина Сергеевна ждет первенца. «Это лучшее, что может случиться в жизни женщины, — считает она. — Смешно, но когда я на самом деле была в положении, то играла мою героиню в самом начале отношений и мы прятали мой животик за просторными одеждами и крупными планами. А теперь я в кадре с накладным животом, чувствую себя с ним очень естественно и гармонично, ведь мои детки родились одна за другим, за последние четыре года я дважды стала мамой. Мне даже в кадре приходится себя немного притормаживать, чтобы зритель поверил в беременность Галины Сергеевны, потому что во время своей беременности была очень активной, таким электровеником. И, если чувствовала себя не очень, старалась не унывать и держаться на позитиве, чтобы эти девять месяцев прошли в радости и для меня, и для близких».
К своим ролям также вернулись Филипп Бледный, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Екатерина Старшова, Ольга Волкова, Татьяна Орлова и Алексей Демидов. Актеры собрались на территории старинной усадьбы, где состоялось семейное торжество, проходившее в Кисловодске. Архитектурный комплекс XVI века включает липовый парк, беседки, фонтаны, отели, часовню, оранжерею, пасеку, конюшню и другие колоритные объекты. Также ранее в кадр попали главные достопримечательности Кисловодска, в числе которых гора Кольцо, Лермонтовская скала, Национальный парк, стела «Кисловодск» и скульптуры Чебурашки. По словам режиссера Анатолия Колиева, «полнометражный фильм "Папиных дочек" — это шаг за пределы привычного ситкома и попытка осмысленного продолжения, не перезапуск, а взросление франшизы. Мы перемещаем героев в новое пространство и географически, и визуально, и драматургически. Но в основе по-прежнему остаются те ценности, за которые зрители полюбили историю: юмор, тепло, доброта и семья как крепкая точка опора. Мы очень хотим, чтобы после просмотра зритель улыбался и чувствовал себя немного счастливее».
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