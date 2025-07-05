Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Съемки комедии «Папины дочки. В кино» подошли к концу

5 июля
2025 год

Новости кино >>
5 июля 2025
Подошли к концу съемки полнометражной комедии Анатолия Колиева «Папины дочки. В кино», которая выйдет в прокат 30 октября. Согласно пресс-службе СТС, над картиной вместе с телеканалом работают студия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр START при поддержке Коммерческого фонда развития кино и анимации. Дистрибьютором выступит компания «Атмосфера кино».

Съемки комедии «Папины дочки. В кино» подошли к концу
фото: пресс-служба телеканала СТС

Финальные съемки собрали главных персонажей «Папиных дочек», ведь по сюжету герои отправятся в Кисловодск на семейное торжество. «Какое счастье, что все мы увиделись, каждый день бы такие встречи, — признался Андрей Леонов. — Конечно, бывает, пересекаемся и за пределами съемочной площадки. Например, девочки приходили на мой спектакль, а после делились впечатлениями».

«Получила массу положительных эмоций! Да, с некоторыми поддерживала связь все эти годы, но кого-то не видела много лет. Так соскучились, что просто не могли наговориться друг с другом, столько новостей! Конечно, ведь мои кинодочки изменились: стали женами, мамами и большими актрисами», — поделилась Нонна Гришаева.

Читать рецензию Пятеро по лавкам: «Папины дочки» – ситком о семье из эпохи «сытых нулевых»
На съемках Елизавета Арзамасова примерила роль мамы в третий раз: по сюжету Галина Сергеевна ждет первенца. «Это лучшее, что может случиться в жизни женщины, — считает она. — Смешно, но когда я на самом деле была в положении, то играла мою героиню в самом начале отношений и мы прятали мой животик за просторными одеждами и крупными планами. А теперь я в кадре с накладным животом, чувствую себя с ним очень естественно и гармонично, ведь мои детки родились одна за другим, за последние четыре года я дважды стала мамой. Мне даже в кадре приходится себя немного притормаживать, чтобы зритель поверил в беременность Галины Сергеевны, потому что во время своей беременности была очень активной, таким электровеником. И, если чувствовала себя не очень, старалась не унывать и держаться на позитиве, чтобы эти девять месяцев прошли в радости и для меня, и для близких».

К своим ролям также вернулись Филипп Бледный, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Екатерина Старшова, Ольга Волкова, Татьяна Орлова и Алексей Демидов. Актеры собрались на территории старинной усадьбы, где состоялось семейное торжество, проходившее в Кисловодске. Архитектурный комплекс XVI века включает липовый парк, беседки, фонтаны, отели, часовню, оранжерею, пасеку, конюшню и другие колоритные объекты. Также ранее в кадр попали главные достопримечательности Кисловодска, в числе которых гора Кольцо, Лермонтовская скала, Национальный парк, стела «Кисловодск» и скульптуры Чебурашки. По словам режиссера Анатолия Колиева, «полнометражный фильм "Папиных дочек" — это шаг за пределы привычного ситкома и попытка осмысленного продолжения, не перезапуск, а взросление франшизы. Мы перемещаем героев в новое пространство и географически, и визуально, и драматургически. Но в основе по-прежнему остаются те ценности, за которые зрители полюбили историю: юмор, тепло, доброта и семья как крепкая точка опора. Мы очень хотим, чтобы после просмотра зритель улыбался и чувствовал себя немного счастливее».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Angelika77   5.07.2025 - 19:37
Франшиза на столько популярная, что уже и полнометражные фильмы снимают. Хотя когда-то я думала, что всё закончится на парочке сезонов. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Папины дочки» получат полнометражное продолжение
Александр Самойленко, Влад А4 и Илья Авербух составят компанию «Папиным дочкам»
«Папины дочки. Новые» получат продолжение
Закончились съемки новых «Папиных дочек»
К новым «Папиным дочкам» заглянула Пуговка
В продолжении «Папиных дочек» появится Татьяна Орлова, сыгравшая Тамару Кожемятько
Поиск по меткам
STARTСТС
персоны
Полина АйнутдиноваЕлизавета АрзамасоваФилипп БледныйОльга ВолковаНонна ГришаеваАлексей ДемидовПолина ДенисоваМирослава КарповичАнатолий КолиевВиталия КорниенкоАндрей ЛеоновДарья МельниковаТатьяна ОрловаЕва СмирноваЕкатерина Старшова
фильмы
Папины дочкиПапины дочки. В кино

фотографии >>
Съемки комедии «Папины дочки. В кино» подошли к концу фотографии
Съемки комедии «Папины дочки. В кино» подошли к концу фотографии
Съемки комедии «Папины дочки. В кино» подошли к концу фотографии
Съемки комедии «Папины дочки. В кино» подошли к концу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Бордухаев
5 июля ушёл из жизни актёр Андрей Бордухаев.
Майкл Мэдсен
3 июля ушёл из жизни актёр Майкл Мэдсен.
Татьяна Шелига
3 июля ушла из жизни актриса Татьяна Шелига.
Джулиан Макмэхон
2 июля ушёл из жизни актёр Джулиан Макмэхон.

День рождения >>

Игорь Волков
Любава Грешнова
Андрей Зибров
Максим Коновалов
Валерий Малышев
Павел Морозенко
Глеб Пускепалис
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Василий Фунтиков
Франсуа Арно
Прюитт Тэйлор Винс
Женевьева Град
Кристиан Дёрмер
Игнацы Маховский
Иза Миранда
Жюдит Шемла
все родившиеся 5 июля >>

Афиша кино >>

Гачиакута
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2025
Брак по-итальянски
драма, комедия, мелодрама
Италия, Франция, 1964
Питер FM
мелодрама
Россия, 2006
Не одна дома-2
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Настоящие детективы
детектив, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Одни из нас
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Дикая семейка
приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, Швейцария, 2024
Повелительница города сказок
приключения, семейное кино, фэнтези
Аргентина, Бразилия, Испания, Колумбия, Перу, Эквадор, 2024
Синистер. Семейное проклятие
фильм ужасов
США, 2024
Вундеркинд
драма, социальная драма
Испания, 2025
Пожиратель душ. Голоса мёртвых
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram