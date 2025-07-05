Съемки комедии «Папины дочки. В кино» подошли к концу

что почитать?

Михаил Пореченков и Равшана Куркова вернулись в мир волейбола

Что человеку плохо, то и супергерою плохо

Интервью

Клод Барр: «Принцесса Мононоке» не выходила у меня из головы целую неделю»

Режиссер «Дикой семейки» и «Жизни Кабачка» о народе пенан, Борнео и Миядзаки