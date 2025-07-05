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Не стало композитора «Секретных материалов» Марка Сноу

5 июля
2025 год

Новости кино >>
5 июля 2025
Не стало композитора «Секретных материалов» Марка Сноу. По информации Variety, маэстро скончался на 79 году жизни 4 июля у себя дома в Коннектикуте.


Мартин Фултерман родился 26 августа 1946-го в Бруклине. Во время учебы в Нью-Йоркской высшей школе искусств и музыки подружился с Майклом Каменом. По ее окончании они стали соседями по комнате в элитной музыкальной Джульярдской школе, а затем совместно с тремя коллегами основали ансамбль New York Rock'n'Roll. Группа подписала контракт с Atlantic Records, и Марк гастролировал и записывался с ними в течение пять лет, пока не заинтересовался музыкой для фильмов и телевидения.

В 1974-м переехал в Лос-Анджелес, а уже через год дебютировал в качестве кинокомпозитора, сочинив композиции для сериала «Старски и Хатч». Прославился своей работой в «Секретных материалах», «Тайнах Смолвиля» и «Тысячелетии». На его счету более 250 саундтреков. Музыка Сноу звучит в таких сериалах и фильмах, как «Проект: Альф», «Холм одного дерева», «Говорящая с призраками», «Голубая кровь» и многие другие. Одной из последних работ маэстро стали «Новые мутанты». Лауреат 33 престижных наград 15 раз был номинирован на премию «Эмми».
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   5.07.2025 - 15:57
Светлая память! Внес свой вклад в мировой кинематограф.! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Марк Сноу (II)
фильмы
Говорящая с призракамиГолубая кровьНовые мутантыПроект: АльфСекретные материалыСекретные материалы: Борьба за будущееСекретные материалы: Хочу веритьСтарски и ХатчТайны СмолвиляТысячелетиеХолм одного дерева

фотографии >>
Не стало композитора «Секретных материалов» Марка Сноу фотографии
Не стало композитора «Секретных материалов» Марка Сноу фотографии
Не стало композитора «Секретных материалов» Марка Сноу фотографии
Не стало композитора «Секретных материалов» Марка Сноу фотографии
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