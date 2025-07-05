Не стало композитора «Секретных материалов
» Марка Сноу
. По информации Variety
, маэстро скончался на 79 году жизни 4 июля у себя дома в Коннектикуте.
Мартин Фултерман
родился 26 августа 1946-го в Бруклине. Во время учебы в Нью-Йоркской высшей школе искусств и музыки подружился с Майклом Каменом
. По ее окончании они стали соседями по комнате в элитной музыкальной Джульярдской школе, а затем совместно с тремя коллегами основали ансамбль New York Rock'n'Roll. Группа подписала контракт с Atlantic Records, и Марк гастролировал и записывался с ними в течение пять лет, пока не заинтересовался музыкой для фильмов и телевидения.
В 1974-м переехал в Лос-Анджелес, а уже через год дебютировал в качестве кинокомпозитора, сочинив композиции для сериала «Старски и Хатч
». Прославился своей работой в «Секретных материалах», «Тайнах Смолвиля
» и «Тысячелетии
». На его счету более 250 саундтреков. Музыка Сноу звучит в таких сериалах и фильмах, как «Проект: Альф
», «Холм одного дерева
», «Говорящая с призраками
», «Голубая кровь
» и многие другие. Одной из последних работ маэстро стали «Новые мутанты
». Лауреат 33 престижных наград 15 раз был номинирован на премию «Эмми».
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