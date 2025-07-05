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Скит Ульрих составит компанию Мэттью Лилларду в сиквеле «Пяти ночей с Фредди»

5 июля
2025 год

Новости кино >>
5 июля 2025
В продолжении киноадаптации популярной видеоигры «Пять ночей с Фредди» ожидается воссоединение звезд «Крика» Мэттью Лилларда и Скита Ульриха. Об этом сообщает Comic Book со слов инсайдера Дэниела Рихтмана.


Ульриху досталась роль Генри Эмили — старого партнера погибшего в первой части Уильяма Афтона (Лиллард). Новый персонаж является сооснователем и совладельцем бренда пиццерий «У Фредди Фазбера». Лилларду обеспечено появление в кадре, по крайней мере, во флэшбэках. Релиз «Пяти ночей с Фредди 2» намечен на 5 декабря 2025 года.

Ранее стало известно, что бессмертный дуэт может заглянуть и в седьмую часть «Крика».
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№ 1
Angelika77   5.07.2025 - 19:39
Сиквел не интересно, а вот посмотреть на "звёздный дуэт" в седьмом сезоне Крика я бы не отказалась. читать далее>>
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