Скит Ульрих составит компанию Мэттью Лилларду в сиквеле «Пяти ночей с Фредди»

В продолжении киноадаптации популярной видеоигры «Пять ночей с Фредди
» ожидается воссоединение звезд «Крика
» Мэттью Лилларда
и Скита Ульриха
. Об этом сообщает Comic Book
со слов инсайдера Дэниела Рихтмана.
Ульриху досталась роль Генри Эмили — старого партнера погибшего в первой части Уильяма Афтона (Лиллард). Новый персонаж является сооснователем и совладельцем бренда пиццерий «У Фредди Фазбера». Лилларду обеспечено появление в кадре, по крайней мере, во флэшбэках. Релиз «Пяти ночей с Фредди 2
» намечен на 5 декабря 2025 года.
Ранее стало известно
, что бессмертный дуэт может заглянуть и в седьмую часть «Крика».
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