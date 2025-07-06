У культового фильма «Пролетая над гнездом кукушки» появится новый спин-офф

фото: кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»
По словам продюсера Пола Заенца, шоу будет посвящено «Вождю» Бромдену, которого в оригинале блистательно сыграл Уилл Сэмпсон. Зрителей ожидает рассказ о том, что случилось с персонажем после его побега из психушки в финале культового фильма.
Основой для картины 1975 года послужил одноименный роман Кена Кизи. Действие происходит в сумасшедшем доме, где царят драконовские, подавляющие любую искорку личности, порядки. Но вот появляется новый «пациент» Макмерфи (Джек Николсон), который не может смириться с несправедливостью и посягательствами на свою индивидуальность. Он пытается пробудить у почти потерявших человеческий облик товарищей по заключению стремление к свободе и желание борьбы за нее, заставить их поверить, что они — люди. Ему противостоит деспотичная старшая медсестра Милдред Рэтчед в пугающе прекрасном исполнении Луизы Флетчер.
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Экранизации вручили по пять «Оскаров» и «Золотых глобусов»: за лучший фильм, роли Николсона и Флетчер, режиссуру и адаптацию. Однако Кизи не понравился получившийся результат из-за множества отличий, включая повествование, которое в романе велось от лица Вождя. В 2020-м — через много лет после смерти писателя — лента обзавелась спин-оффом «Сестра Рэтчед» с Сарой Полсон в титульном образе.
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