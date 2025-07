Нил Дракманн расстался с сериалом «Одни из нас»

Читать рецензию Джоэл к доктору пришел: что ждать от второго сезона сериала «Одни из нас»

Создатель игровой дилогии The Last Of Us Нил Дракманн расстался с постом шоураннера телевизионной адаптации « Одни из нас » от HBO, сообщает THR Причиной ухода геймдизайнера стала разработка Intergalactic: The Heretic Prophet — новой видеоигры студии Naughty Dog, над которой он работает в качестве креативного директора, постановщика и сценариста.Единственным шоураннером сериала теперь является Крэйг Мазин . Дракманн числится только соавтором и исполнительным продюсером. Предполагается, что съемки третьего сезона пройдут без его участия.Примечательно, что расставание Дракманна с шоу случилось после падения рейтинга второго сезона, посвященного событиям неоднозначной второй части игровой дилогии.