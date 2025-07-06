Нил Дракманн расстался с сериалом «Одни из нас»

Создатель игровой дилогии The Last Of Us Нил Дракманн
расстался с постом шоураннера телевизионной адаптации «Одни из нас
» от HBO, сообщает THR
.
Причиной ухода геймдизайнера стала разработка Intergalactic: The Heretic Prophet — новой видеоигры студии Naughty Dog, над которой он работает в качестве креативного директора, постановщика и сценариста.
Единственным шоураннером сериала теперь является Крэйг Мазин
. Дракманн числится только соавтором и исполнительным продюсером. Предполагается, что съемки третьего сезона пройдут без его участия.
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Примечательно, что расставание Дракманна с шоу случилось после падения рейтинга второго сезона, посвященного событиям неоднозначной второй части игровой дилогии.
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