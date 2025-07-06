«Багровый прилив» с Дензелом Вашингтоном обзаведется сиквелом

«У нас есть очень хороший режиссёр-сценарист, который прямо разговаривает с морским флотом о подводных делах. У нас есть Дензел. Если мы дадим ему хороший сценарий, я думаю, он согласится», — цитирует издание известного продюсера Джерри Брукхаймера.
фото: «Багровый прилив»
События картины 1995 года разворачиваются на американской подводной лодке с атомной бомбой на борту, которая бороздит просторы Тихого океана. На борту лодки происходит конфликт между капинатом Фрэнком Рэмси (Джин Хэкмен), готовым начать запуск ракет и развязать ядерную войну, и его чернокожим старшим помощником Роном Хантером (Вашингтон), который не желает наносить удар без подтверждения с материка. Атмосфера быстро накаляется до предела. Лейтенант (Вигго Мортенсен), у которого в руках коды запуска, не знает, кого слушать. Тогда все садятся за стол переговоров.
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