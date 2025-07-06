Расселл Кроу и Мариса Абела присоединились к Генри Кавиллу в ремейке «Горца»

Звезда «Индустрии» воплотит образ бессмертной преподавательницы фехтования и бывшей возлюбленной Коннора Маклауда. Кроу предстанет в качестве бессмертного воина Хуана Рамиреса, которого в оригинале играл Шон Коннери. Оба составят компанию исполнителю титульной роли Генри Кавиллу.
фото: кадр из фильма «Горец»
Режиссером выступит Чад Стахелски. Сценарий Майкла Финча несколько отошел от первоисточника, поскольку автор выстроил более сложный и глубокий мир. В фильме, похоже, будет больше бессмертных, обитающих в разных частях света. Производство стартует в сентябре, съемки пройдут в Шотландии, Англии и таких местах, как Гонконг.
Оригинальная лента 1986 года с Кристофером Ламбертом, Клэнси Брауном и Шоном Коннери рассказывает о бессмертных воинах, которые из Шотландии XVI века перемещаются на Манхэттен 1980-х. Впоследствии во вселенной «Горца» появилось несколько фильмов, мультфильмов и сериал с Эдрианом Полом.
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