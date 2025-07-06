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Натали Портман и Марк Руффало снимаются в ромкоме Лены Данэм «Хороший секс»

6 июля
2025 год

Новости кино >>
6 июля 2025
Натали Портман и Марк Руффало приступили к съемкам в романтической комедии Лены Данэм «Хороший секс» (Good Sex), сообщается на сайте потокового сервиса Netflix.

Натали Портман и Марк Руффало снимаются в ромкоме Лены Данэм «Хороший секс»
фото: netflix.com

Это история семейного психотерапевта (Портман), которая после неудачных отношений, длившихся десятилетие, неохотно возвращается к практике свиданий. Но она получает больше, чем рассчитывала, когда встречает двух мужчин — 20-летнего и 50-летнего.

В фильме от создательницы «Девчонок» также заняты Мэг Райан, Рашида Джонс, Трамелл Тиллман и Такер Пиллсбери. Съемки проходят в Нью-Йорке.
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