Натали Портман и Марк Руффало снимаются в ромкоме Лены Данэм «Хороший секс»

Натали Портман
и Марк Руффало
приступили к съемкам в романтической комедии Лены Данэм
«Хороший секс
» (Good Sex), сообщается на сайте потокового сервиса Netflix
.
Это история семейного психотерапевта (Портман), которая после неудачных отношений, длившихся десятилетие, неохотно возвращается к практике свиданий. Но она получает больше, чем рассчитывала, когда встречает двух мужчин — 20-летнего и 50-летнего.
В фильме от создательницы «Девчонок
» также заняты Мэг Райан
, Рашида Джонс
, Трамелл Тиллман
и Такер Пиллсбери
. Съемки проходят в Нью-Йорке.
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