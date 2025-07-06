Верона, Пётр I и кукла-мотанка: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Государь»
Онлайн-кинотеатр Okko показал трейлер масштабного исторического сериала с Константином Плотниковым
и Евгением Ткачуком
в главных ролях. Проект расскажет об основных событиях жизни Петра I, чья неукротимая энергия, ум, упорный труд, жёсткий характер привели к поистине тектоническим изменениям общественного устройства России. Режиссёром выступил Сергей Гинзбург
(«Собор
»).
«Государь»
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«Государь» Сергея Гинзбурга
«Три богатыря и свет клином»
25 декабря кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на больших экранах новый мультфильм с любимыми героями анимационной франшизы
. Богатыри бросают семейные дела, чтобы спасти отечество от огромной тучи. А в это время хитрый Колыван набрал себе в помощники злодеев из подручных Бабы Яги и напал на беззащитное княжество.
«Три богатыря и свет клином». Тизер-трейлер
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«Три Богатыря и пуп земли» Константина Феоктистова
«Три сестры»
В день рождения Павла Деревянко
онлайн-кинотеатр KION представил свежий тизер-трейлер комедийного сериала. Три сестры — Ира, Оля и Маша — мечтают переехать в Москву, тайно надеясь на поддержку богатой матери Татьяны. Однако их планы рушатся, когда Татьяна привозит из отпуска массажиста на 20 лет младше себя. Роли в сериале также сыграли Лариса Гузеева
, Юля Александрова
, Полина Гухман
и Маруся Климова
.
«Три сестры». Тизер-трейлер №2
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Третий сезон «Жизни по вызову», «Первый номер» и «Амура»: KION назвал лидеров просмотров 2024 года
«Девка-баба: Кукла-чародейка»
В сети появился трейлер оригинальной сказки со славянскими корнями. Волшебство органично вплетается в современную жизнь девочки-подростка Тани, которая переживает кризис взросления. Всё меняется, когда она узнаёт о древней обрядовой кукле-мотанке. Ведущие роли в картине исполнили Светлана Иванова
, Таисья Калинина
, Алексей Вертков
.
«Девка-баба: Кукла-чародейка»
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«Новое движение»: Детки и клетки на фестивале молодого кино в Великом Новгороде
«Семейный призрак»
Кинокомпания «Наше кино» показала трейлер комедии Александр Бабаева («Сокровища гномов
») о неудачливом иллюзионисте, который покупает квартиру с привидением и неожиданно находит в нём не только проблему, но и шанс всё изменить. Главные роли сыграли Максим Лагашкин
, Никита Кологривый
, Оксана Акиньшина
, Кристина Корбут
, Арина Савостьянова
, Юлия Сулес
и Егор Леонтьев
.
«Семейный призрак»
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Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Долгая прогулка»
Кинопрокатная компания «Вольга» опубликовала локализованный трейлер триллера по одноимённому роману Стивена Кинга
от режиссёра Фрэнсиса Лоуренса
(«Голодные игры: И вспыхнет пламя
»). Фильм рассказывает об антиутопическом будущем, в котором группа молодых людей участвует в смертельном марафоне без финишной черты. Побеждает тот, кто единственный остаётся на ногах.
«Долгая прогулка»
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«Голодные игры: И вспыхнет пламя» Фрэнсиса Лоуренса
«Письма о любви»
Экранизация романа ирландского писателя Ниалла Уильямса «Четыре письма любви» получила дублированный трейлер. Ник (Фионн О’Ши
) и Изабель (Энн Скелли
) встречаются впервые, но уже должны расстаться — она вышла замуж по расчёту, а он не может отпустить прошлое. И лишь судьбе под силу свести их вновь. Роли в фильме также сыграли Пирс Броснан
, Хелена Бонем Картер
и Габриел Бирн
.
«Письма о любви»
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Десятая «Пила», «Прогулка» Алексея Учителя, «Саван» Дэвида Кроненберга и еще 10 фильмов июля
«Джульетта и Ромео»
Самая известная история первой любви возрождается в музыкальном фильме как смелое переосмысление реальных событий, вдохновивших Шекспира на вечную трагедию. В 1301 году в Вероне во время борьбы за власть между кланами Монтекки и Капулетти внезапно вспыхивает любовь между Ромео (Джейми Уорд
) и Джульеттой (Клара Ругор
). Их чувство становится угрозой амбициям семей и счастливому будущему.
«Джульетта и Ромео». Трейлер №2
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«Время между нами» с Кларой Ругор
«Диспетчер»
21 августа компания Global Film выпустит в российский прокат экшн-триллер Дэвида Маккензи
(«Любой ценой
»). По сюжету Том (Риз Ахмед
) – единственный, кто может помочь Саре (Лили Джеймс
), скрывающейся после утечки секретных документов. Чтобы выжить, ей нужно строго следовать правилам его опасной игры. Впервые лента была представлена в прошлом году на кинофестивале в Торонто.
«Диспетчер»
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«Любой ценой» Дэвида Маккензи
«Гризли»
Вышел русскоязычный трейлер жёсткого survival-хоррора в духе «Выжившего
» и «Челюстей
». Во время строительства курорта в лесах Монтаны начинают исчезать люди, и бывший охотник выходит на след злодея. В лесу его ждёт смертельно опасная схватка с существом, которое убивает не ради еды, а ради власти над территорией. Ведущие роли исполнили Джеймс Оливер Уитли
, Колин Мейс
и Энтони Барклай
.
«Гризли»
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«Выживший»: Трижды тонул, дважды бывал распорот
«Одержимые: Наследие дьявола»
В сети состоялась премьера трейлера мистического боди-хоррора от продюсеров фильма «Два, три, демон, приди!
». Дух покойного отца возвращается, чтобы снова напомнить братьям о страшной семейной тайне. Теперь младший брат одержим инфернальной сущностью, и спасти его можно, только лицом к лицу встретившись с кошмаром, от которого они бежали всю жизнь.
«Одержимые: Наследие дьявола»
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«Два, три, демон, приди!»: И отведи за ручку в мир мертвых
«Эти храбрые девочки»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» рассказал о премьере второго сезона британского комедийного сериала от студии A24. Деб, Джози и Билли с головой ныряют в новый круговорот безумных приключений — теперь ещё и с полосатым котом в команде. С мужчинами, как обычно, не складывается, но им и не привыкать. Получится ли у нервной матери и её не менее взбалмошных дочек стать счастливыми?
«Эти храбрые девочки». 2 сезон
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Сериал «Эти храбрые девочки»
«Кролецып и Сурок Времени»
Кинопрокатная компания «Вольга» порадовала тизер-трейлером анимационного фильма о самом необычном искателе приключений. Осознав, что непохожесть на других делает его уникальным, Кролецып — наполовину кролик, наполовину цыплёнок — отправляется в новое путешествие. Вместе с друзьями: скунсом Мэг и саркастичной черепахой Эйбом — он ищет таинственного сурка, умеющего обращать время вспять.
«Кролецып и Сурок Времени». Тизер
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«Кролецып и хомяк тьмы»
«Хищные твари»
10 июля состоится премьера хоррор-триллера с Джеем Кортни
в роли маньяка, скармливающего своих жертв акулам. В центре сюжета молодая серфингистка Зефир, которая попадает в руки серийного убийцы, использующего акул в качестве орудия убийства. Оказавшись в ловушке на его лодке, девушка должна обхитрить маньяка, пока не стала жертвой смертоносных челюстей морских хищников.
«Хищные твари». Трейлер №2
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«Всегда верен» с Джеем Кортни
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