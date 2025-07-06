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Верона, Пётр I и кукла-мотанка: главные трейлеры за неделю

6 июля
2025 год

Новости кино >>
6 июля 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Государь»
Онлайн-кинотеатр Okko показал трейлер масштабного исторического сериала с Константином Плотниковым и Евгением Ткачуком в главных ролях. Проект расскажет об основных событиях жизни Петра I, чья неукротимая энергия, ум, упорный труд, жёсткий характер привели к поистине тектоническим изменениям общественного устройства России. Режиссёром выступил Сергей ГинзбургСобор»).

«Государь»

Смотреть онлайн «Государь» Сергея Гинзбурга

«Три богатыря и свет клином»
25 декабря кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на больших экранах новый мультфильм с любимыми героями анимационной франшизы. Богатыри бросают семейные дела, чтобы спасти отечество от огромной тучи. А в это время хитрый Колыван набрал себе в помощники злодеев из подручных Бабы Яги и напал на беззащитное княжество.

«Три богатыря и свет клином». Тизер-трейлер

Смотреть онлайн «Три Богатыря и пуп земли» Константина Феоктистова

«Три сестры»
В день рождения Павла Деревянко онлайн-кинотеатр KION представил свежий тизер-трейлер комедийного сериала. Три сестры — Ира, Оля и Маша — мечтают переехать в Москву, тайно надеясь на поддержку богатой матери Татьяны. Однако их планы рушатся, когда Татьяна привозит из отпуска массажиста на 20 лет младше себя. Роли в сериале также сыграли Лариса Гузеева, Юля Александрова, Полина Гухман и Маруся Климова.

«Три сестры». Тизер-трейлер №2

Читать Третий сезон «Жизни по вызову», «Первый номер» и «Амура»: KION назвал лидеров просмотров 2024 года

«Девка-баба: Кукла-чародейка»
В сети появился трейлер оригинальной сказки со славянскими корнями. Волшебство органично вплетается в современную жизнь девочки-подростка Тани, которая переживает кризис взросления. Всё меняется, когда она узнаёт о древней обрядовой кукле-мотанке. Ведущие роли в картине исполнили Светлана Иванова, Таисья Калинина, Алексей Вертков.

«Девка-баба: Кукла-чародейка»

Читать «Новое движение»: Детки и клетки на фестивале молодого кино в Великом Новгороде

«Семейный призрак»
Кинокомпания «Наше кино» показала трейлер комедии Александр Бабаева («Сокровища гномов») о неудачливом иллюзионисте, который покупает квартиру с привидением и неожиданно находит в нём не только проблему, но и шанс всё изменить. Главные роли сыграли Максим Лагашкин, Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Кристина Корбут, Арина Савостьянова, Юлия Сулес и Егор Леонтьев.

«Семейный призрак»

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Долгая прогулка»
Кинопрокатная компания «Вольга» опубликовала локализованный трейлер триллера по одноимённому роману Стивена Кинга от режиссёра Фрэнсиса ЛоуренсаГолодные игры: И вспыхнет пламя»). Фильм рассказывает об антиутопическом будущем, в котором группа молодых людей участвует в смертельном марафоне без финишной черты. Побеждает тот, кто единственный остаётся на ногах.

«Долгая прогулка»

Смотреть онлайн «Голодные игры: И вспыхнет пламя» Фрэнсиса Лоуренса

«Письма о любви»
Экранизация романа ирландского писателя Ниалла Уильямса «Четыре письма любви» получила дублированный трейлер. Ник (Фионн О’Ши) и Изабель (Энн Скелли) встречаются впервые, но уже должны расстаться — она вышла замуж по расчёту, а он не может отпустить прошлое. И лишь судьбе под силу свести их вновь. Роли в фильме также сыграли Пирс Броснан, Хелена Бонем Картер и Габриел Бирн.

«Письма о любви»

Читать Десятая «Пила», «Прогулка» Алексея Учителя, «Саван» Дэвида Кроненберга и еще 10 фильмов июля

«Джульетта и Ромео»
Самая известная история первой любви возрождается в музыкальном фильме как смелое переосмысление реальных событий, вдохновивших Шекспира на вечную трагедию. В 1301 году в Вероне во время борьбы за власть между кланами Монтекки и Капулетти внезапно вспыхивает любовь между Ромео (Джейми Уорд) и Джульеттой (Клара Ругор). Их чувство становится угрозой амбициям семей и счастливому будущему.

«Джульетта и Ромео». Трейлер №2

Смотреть онлайн «Время между нами» с Кларой Ругор

«Диспетчер»
21 августа компания Global Film выпустит в российский прокат экшн-триллер Дэвида МаккензиЛюбой ценой»). По сюжету Том (Риз Ахмед) – единственный, кто может помочь Саре (Лили Джеймс), скрывающейся после утечки секретных документов. Чтобы выжить, ей нужно строго следовать правилам его опасной игры. Впервые лента была представлена в прошлом году на кинофестивале в Торонто.

«Диспетчер»

Смотреть онлайн «Любой ценой» Дэвида Маккензи

«Гризли»
Вышел русскоязычный трейлер жёсткого survival-хоррора в духе «Выжившего» и «Челюстей». Во время строительства курорта в лесах Монтаны начинают исчезать люди, и бывший охотник выходит на след злодея. В лесу его ждёт смертельно опасная схватка с существом, которое убивает не ради еды, а ради власти над территорией. Ведущие роли исполнили Джеймс Оливер Уитли, Колин Мейс и Энтони Барклай.

«Гризли»

Читать «Выживший»: Трижды тонул, дважды бывал распорот

«Одержимые: Наследие дьявола»
В сети состоялась премьера трейлера мистического боди-хоррора от продюсеров фильма «Два, три, демон, приди!». Дух покойного отца возвращается, чтобы снова напомнить братьям о страшной семейной тайне. Теперь младший брат одержим инфернальной сущностью, и спасти его можно, только лицом к лицу встретившись с кошмаром, от которого они бежали всю жизнь.

«Одержимые: Наследие дьявола»

Читать «Два, три, демон, приди!»: И отведи за ручку в мир мертвых

«Эти храбрые девочки»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» рассказал о премьере второго сезона британского комедийного сериала от студии A24. Деб, Джози и Билли с головой ныряют в новый круговорот безумных приключений — теперь ещё и с полосатым котом в команде. С мужчинами, как обычно, не складывается, но им и не привыкать. Получится ли у нервной матери и её не менее взбалмошных дочек стать счастливыми?

«Эти храбрые девочки». 2 сезон

Смотреть онлайн Сериал «Эти храбрые девочки»

«Кролецып и Сурок Времени»
Кинопрокатная компания «Вольга» порадовала тизер-трейлером анимационного фильма о самом необычном искателе приключений. Осознав, что непохожесть на других делает его уникальным, Кролецып — наполовину кролик, наполовину цыплёнок — отправляется в новое путешествие. Вместе с друзьями: скунсом Мэг и саркастичной черепахой Эйбом — он ищет таинственного сурка, умеющего обращать время вспять.

«Кролецып и Сурок Времени». Тизер

Смотреть онлайн «Кролецып и хомяк тьмы»

«Хищные твари»
10 июля состоится премьера хоррор-триллера с Джеем Кортни в роли маньяка, скармливающего своих жертв акулам. В центре сюжета молодая серфингистка Зефир, которая попадает в руки серийного убийцы, использующего акул в качестве орудия убийства. Оказавшись в ловушке на его лодке, девушка должна обхитрить маньяка, пока не стала жертвой смертоносных челюстей морских хищников.

«Хищные твари». Трейлер №2

Смотреть онлайн «Всегда верен» с Джеем Кортни
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обсуждение >>
№ 4
Киноман1985   7.07.2025 - 18:35
Хищные твари,Одержимость и остальные триллеры понравились. Отметил. Новый труд от Мельницы смотреть буду позже. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   7.07.2025 - 17:24
Решили переснять новых Ромео и Джульету, хотя фильмов на эту тему было не мало уже показано. Актёры не известные мне, что получилось - надо только смотреть, но не особо хочется. читать далее>>
№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   7.07.2025 - 12:21
Так'с, что тут у нас? Главные трейлеры недели. Ну с просмотром наших фильмов проблем точно не будет, здесь все понятно и свободно, с сериалами тоже все ок, а вот с их... Их фильмы посмотреть в кино... читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   6.07.2025 - 19:05
Словил на мысли, новых мультиков про богатырей, серого волка не видел за последних лет пять. Накопилось))) читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Верона, Пётр I и кукла-мотанка: главные трейлеры за неделю фотографии
Верона, Пётр I и кукла-мотанка: главные трейлеры за неделю фотографии
Верона, Пётр I и кукла-мотанка: главные трейлеры за неделю фотографии
Верона, Пётр I и кукла-мотанка: главные трейлеры за неделю фотографии
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