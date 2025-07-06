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Алтайская драма «Волки» и комедия «Рецепт счастья» получили гран-при фестиваля молодого кино VOICES

6 июля
2025 год

Новости кино >>
6 июля 2025
6 июля в Вологде подвели итоги 12-го фестиваля молодого кино VOICES. Лучшими картинами конкурсной программы стали драма Михаила Кулунакова «Волки» и французская комедия «Рецепт счастья». Обе ленты в этом году выйдут в российский прокат.

Кадр из фильма Волки

Традиционно лучшие фильмы фестиваля VOICES выбираются зрительским голосованием. В этом году оно оказалось полярным: главный приз смотра поделили между собой два принципиально разных фильма. «Волки» — суровая история о жестокой войне двух алтайских кланов, развернувшаяся на излете позапрошлого века (по словам режиссера, сюжет фильма вдохновлен историей его семьи). В центре сюжета оказывается семья охотника Токны и красавицы Кымыскай, живущая по соседству с богатым и мстительным баем Кутусом. Много лет назад Кымыскай ушла от него и Кутус продолжает мстить. Противостояние родов выливается в жестокий эпос, вызвавший бурное обсуждение среди зрителей и критиков. Ранее «Волки» можно было увидеть в конкурсе русских премьер на ММКФ, лента получила приз Международной федерации киноклубов.

Читать Звери в человечьих шкурах. Рецензия на фильм «Волки»
«Рецепт счастья» — напротив, чрезвычайно дружелюбное кино. Легкая музыкальная комедия из Франции рассказывает историю недолгого визита топового шеф-повара Сесиль на малую родину. Здесь она встречается со своими родителями, держащими популярное, но не блещущее изысками высокой кухни придорожное кафе, старыми друзьями и юношеской любовью. Вдали от суеты столичной жизни, захваченная романтическими воспоминаниями, Сесиль начинает переосмыслять свою жизнь. За роль в «Рецепте счастья» французская актриса и певица Жюльет Армане награждена главным актерским призом. Лучшим режиссером же признана Луиз Курвуазье — автор сценария и режиссер бойкого воспитательного драмеди «Святая корова». Фильм также получил спецприз журналистов, в этом году впервые врученный на VOICES.
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№ 2
Киноман1985   7.07.2025 - 18:33
С волками могу не подружится. Рецепт счастья приятней для души и тела. Комедий мало смотрю. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   6.07.2025 - 20:36
В общем мнение зрителей разделилось на 2 части - кто хочет может смотреть драму, а кто любит жанр повеселей, то комедию про семейное кафе и любовь. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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