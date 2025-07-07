Тихон Жизневский озвучит мысли Александра Петрова и Юлии Хлыниной в комедии «Комментируй это»

В Москве стартовали съемки комедии «Комментируй это» производства «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн». Главные роли в картине исполняют Александр Петров и Юлия Хлынина, а автором идеи и режиссером выступает Юлия Трофимова, сообщается в телеграм-канале «Марс Медиа».
фото: Марс Медиа
В центре сюжета — супружеская пара на грани развода. Катя и Иван соглашаются поучаствовать в необычной семейной терапии: месяц с ними будет жить Комментатор – человек, проговаривающий все их мысли и чувства.
«Большинство проблем современных людей и проблем в семейных отношениях - это отсутствие коммуникации. Люди часто не умеют сказать другому, чего они хотят. А если и говорят - то выбирают для этого такую странную форму, что их совершенно невозможно понять. Так пришла идея проекта о комментаторе, который высказывает мысли супружеской пары в качестве экспериментальной психотерапии. Мы бы хотели через комедию рассказать, как сохранить отношения в браке, если слышать и слушать друг друга», — говорит режиссер Юлия Трофимова.
«Год назад Юля предложила мне написать сценарий о супружеской паре в кризисе, которая соглашается пройти курс необычной психотерапии. Мне понравилась идея, мы решили обострить — пусть эта пара разводится, а психолога им дают прямо в мировом суде как последний шанс спасти брак. Кто бы мог подумать, что год спустя наш сценарий станет реальностью: на днях прочитали новость, что в МФЦ действительно стали предлагать разводящимся психолога. В нашей истории психолог подселяется и живёт с героями месяц до их предполагаемого развода, проговаривает все их мысли и чувства, создавая комедийные ситуации — как если бы писатель, написавший роман, ходил за своими персонажами, произнося литературные описания их чувств и мыслей. Это очень актуальная история, которую мы постарались рассказать легко, смешно и трогательно», — добавляет Евгения Хрипкова.
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