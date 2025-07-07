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Влад Канопка, Иван Мулин и Олеся Судзиловская снимаются в продолжении сериала «Молодежка. Новая смена»

7 июля
2025 год

Новости кино >>
7 июля 2025
Стартовали съемки продолжения сериала «Молодежка. Новая смена» производства «Арт Пикчерс Вижн». В проекте играют Влад Канопка, Иван Мулин, Владимир Зайцев, Алена Бабенко, Игорь Верник, Диана Милютина, Егор Кирячок, Даня Киселев, Ангелина Поплавская и другие, сообщает пресс-служба телеканала СТС, где и состоится премьера нового сезона.

Влад Канопка, Иван Мулин и Олеся Судзиловская снимаются в продолжении сериала «Молодежка. Новая смена»
фото: пресс-служба СТС

Старт съемкам нового сезона дал продюсер сериала Федор Бондарчук: «Мы возвращаемся к "Молодежке", которую начинали снимать тринадцать лет назад. В новых сериях тоже хочется соблюсти баланс комедии и лирической атмосферы, что всегда так нравилось зрителям, и сместить драматургические акценты на жизнь внутри команды, как это было в первых сезонах».

В продолжении истории ставки для «Акул Политеха» повышаются: им предстоит бороться за участие в международном турнире среди университетских команд. Чтобы усилить состав, Казанцев (Владимир Зайцев) принимает нестандартные решения и даже привлекает в команду девушку-вратаря (Алина Большакова). Теперь на кону не только борьба за престижный кубок, но и дружба бывших «Медведей», ведь Кисляку (Влад Канопка) и Антипову (Иван Мулин) вновь предстоит стать соперниками.

«Уверен, что, и соперничая в профессии, можно оставаться друзьями, что станет одной из ключевых идей этого сезона. С Ваней у нас никогда не было жёстких конфликтов. Безусловно, случались моменты профессионального спора, но мы всегда уважали друг друга и не переходили грань. Появление девушки в команде воспринял очень позитивно. Мне кажется, это разбавит мужской коллектив, добавит новые интересные повороты и понравится зрителям», — говорит Влад Канопка.

Влад Канопка, Иван Мулин и Олеся Судзиловская снимаются в продолжении сериала «Молодежка. Новая смена»
фото: пресс-служба СТС

По словам продюсеров, сюжетная линия с участием хоккеистки покажет путь героини, которая столкнется с гендерными предрассудками и окажется в условиях жесткой конкуренции в мужском мире. «"Молодежка" всегда удивляла, и этот сезон не исключение. История с девушкой-вратарем обусловлена жизнью: в мировом хоккее есть немало примеров, когда женщины занимали ключевые посты в командах НХЛ, работали тренерами, играли не только в Женской хоккейной лиге, но и в мужских командах, в том числе на позиции вратаря. Традиционно ворота хоккейных команд на Кубке Росконгресса в рамках Спортивных игр на ПМЭФ защищают девушки. Известная хоккеистка, вратарь Анна Пругова, игравшая в том числе и в мужских командах, — первая женщина — комментатор-эксперт игр КХЛ, дважды признана лучшей хоккеисткой сезона. И в новых сериях "Молодежки" мы сделали девушку-вратаря ключевым персонажем. Она будет вдохновлять и нашу женскую половину зрителей, и мужскую, а наблюдать за перипетиями ее профессиональных и личных отношений с парнями, коллегами из "Акул", будет интересно всем без исключения», — считает продюсер сериала Дмитрий Табарчук.

В новых сериях также появятся персонажи в исполнении Олеси Судзиловской, Маргариты Дьяченковой и других актеров. К команде присоединились авторы сериала «Как Деревянко Ломоносова играл» Екатерина Щербатюк и Марина Шатохина, а в режиссерском кресле оказался Сергей Арланов, запускавший спортивную драму в 2013 году.

Между сезонами также продолжались тренировки с участием исполнителей главных ролей. «Наши "Акулы" стали на уровень выше в плане своей спортивной подготовки. Помимо регулярных тренировок на льду, актеры следят за питанием и поддерживают форму занятиями ОФП. Но главное — это большой интерес к хоккею. В новом сезоне техника съемки на льду усложняется, будет ещё больше интересных деталей и примеров из реальных матчей, которые проходили в прошлом сезоне КХЛ», — добавляет говорит постановщик хоккейных сцен Александр Мартьянов.
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Как Деревянко Ломоносова игралМолодёжка. Новая смена-2

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Влад Канопка, Иван Мулин и Олеся Судзиловская снимаются в продолжении сериала «Молодежка. Новая смена» фотографии
Влад Канопка, Иван Мулин и Олеся Судзиловская снимаются в продолжении сериала «Молодежка. Новая смена» фотографии
Влад Канопка, Иван Мулин и Олеся Судзиловская снимаются в продолжении сериала «Молодежка. Новая смена» фотографии
Влад Канопка, Иван Мулин и Олеся Судзиловская снимаются в продолжении сериала «Молодежка. Новая смена» фотографии
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