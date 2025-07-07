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Наш Бурак Озчивит: Федор Гамалея сыграет в ремейке турецкого сериала «Черная любовь»

7 июля
2025 год

Новости кино >>
7 июля 2025
Стартовали съемки сериала «Черная любовь» с Викторией Сериковой и Федором Гамалея в главных ролях, который станет российской адаптацией турецкого телесериала с Бураком Озчивитом и Неслихан Атагюль. Производством проекта занимаются Originals Production и Norm Production для Okko, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Наш Бурак Озчивит: Федор Гамалея сыграет в ремейке турецкого сериала «Черная любовь»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Черная любовь» стал вехой в истории турецких телесериалов на международной арене, получил премию International Emmy в номинации «Лучшая теленовелла» в 2017 году и стал первым турецким проектом, удостоенным этой награды. «Черная любовь» — это не просто мелодрама. Это история о том, что любовь бывает разной: светлой и вдохновляющей, но также — разрушительной, токсичной, болезненной. Почти каждый герой в сериале сталкивается со своей формой «черной любви». Особое внимание в сюжете уделяется таким актуальным вопросам, как абьюз, созависимость, нарциссическое расстройство личности, манипуляции и проблемы самооценки. Главные герои сериала воплощают классическую модель треугольника Карпмана — Жертва, Преследователь, Спасатель. Через их сложные, а порой трагические отношения зрители увидят, как страх и зависимость могут удерживать человека в разрушительных отношениях, не давая начать новую жизнь.

«Я думаю фанатам оригинальной "Черной любви" сериал понравится, так как мы привнесли в него много нового на всех уровнях. Хочу отметить, что наш проект нельзя назвать мелодрамой в классическом понимании. Этот сериал может понравится не только женской аудитории, но и мужской, так как в нем присутствует остросюжетная линия и противостояние сильных мужских персонажей. Режиссер сериала — Сахат Дурсунов — влюблен в эту историю и стремится сделать ее запоминающейся и честной», — отмечает шоураннер сериала Дарья Шелякина.

По сюжету Матвей, парень из небогатой семьи, и Полина, дочь владельца крупной компании, влюбляются друг в друга после случайной встречи. Но их отношениям предстоит пройти жесткие испытания, в которых замешаны члены их семей и Глеб, бизнесмен, одержимый Полиной и готовый ради этого пойти на все, даже на убийство.

Наш Бурак Озчивит: Федор Гамалея сыграет в ремейке турецкого сериала «Черная любовь»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Отбор актеров проходил с января по май и стал одним из самых масштабных этапов подготовки — было отсмотрено более 400 претендентов. В ансамбле — 16 ключевых персонажей, у каждого из которых есть своя драматическая арка и своя «черная любовь».

«Давление оригинала и ярких актеров, предстоящее сравнение Кемаля с Матвеем оказывали на нас влияние. Но в итоге, мы отказались от пути "поиска двойников", так как, на наш взгляд, у нас другие лица и стандарты красоты. И очень хочется, чтобы публика не подвергала наших актеров осуждению из-за того, что они не похожи на оригинальных. Так как это действительно талантливые ребята и мы сами уже в них влюбились. Так же мы решили не делать ставку на медийность, а открыть новые лица, показать, что у нас в стране много молодых красивых и талантливых актеров. На пробах мы предлагали претендентам пробоваться на разные роли и смотрели, какая им больше подойдет. Они как будто примеряли разные костюмы», — добавляет Дарья Шелякина.

Помимо молодых актеров Виктории Сериковой и Федора Гамалея, исполняющих главные роли, в проекте также сыграют Юлия Такшина, Нино Нинидзе, Карина Александрова, Виктор Васильев, Юлия Яблонская и другие. Адаптацией занимается команда авторов под руководством Александры РутбергДылды»).

«Помню, как после долгих съемочных дней в Петербурге, возвращаясь в скоростном поезде Питер-Москва, я получил от агента сложные сцены на роль Матвея, нужно было подготовиться к пробам уже на следующий день. Я разобрал материал, вник, подготовился, но тут пришли новые сцены, уже не на Матвея, а на Глеба, с сообщением: "Федор, не Матвей, а Глеб". Так моя подготовка и проходила, в постоянном переключении между двумя совершенно разными персонажами. Это стало для меня интересной задачей и даже помогло: наблюдая за крайностями, я смог яснее сформировать своё видение каждого из них. Турецкий сериал перед пробами не смотрел специально, чтобы принести на пробы свое личное видение того, как герой проживает и проходит эти сцены», — рассказывает Федор Гамалея.
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обсуждение >>
№ 1
Анастасия Ал. Благинина   7.07.2025 - 14:52
Мне и оригинал-то не нравится, - ну не люблю я актёра Озчивита, хотя в нашем сериале он справился на ура, имхо, Неслихан Атагюль Догулу. К ней у меня мнение переменилось лишь как к актрисе, и то она убедительнее... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Наш Бурак Озчивит: Федор Гамалея сыграет в ремейке турецкого сериала «Черная любовь» фотографии
Наш Бурак Озчивит: Федор Гамалея сыграет в ремейке турецкого сериала «Черная любовь» фотографии
Наш Бурак Озчивит: Федор Гамалея сыграет в ремейке турецкого сериала «Черная любовь» фотографии
Наш Бурак Озчивит: Федор Гамалея сыграет в ремейке турецкого сериала «Черная любовь» фотографии
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