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Артемий Лебедев дебютировал в кино в фольклорном хорроре «Мора»

7 июля
2025 год

Новости кино >>
7 июля 2025
Артемий Лебедев и Анна Михеева (Hofmannita) снялись в фильме ужасов «Мора», основанном на славянской мифологии. Над проектом о столкновении цифрового поколения с древним злом работают PREMIER и студия Concept Films, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Артемий Лебедев дебютировал в кино в фольклорном хорроре «Мора»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

«Мора» — это мистическая история, основанная на славянском фольклоре, в которой зумеры отправляются исследовать языческие культы и оказываются втянуты в ритуальные жертвоприношения.

По сюжету молодой блогер Даня приезжает в глушь, чтобы снять видео на тему древних языческих культов. Вместе с друзьями он отправляется в этнографический музей на экскурсию, а после — на вечеринку в дом у озера. Веселье заканчивается, когда начинают исчезать люди и в лесу появляется ужасающий и загадочный Мельник. Становится ясно: ребят ждет совсем не отдых и веселье, а столкновение с пробудившимися древними силами.

Режиссером фильма стал Даниил Тигулев, авторами идеи выступили Алексей Федорко и Денис Гербер. В ленте также сыграли Андрей Мартынов, Виктория Воробьева, Ксения Дементьева, Кирилл Митрофанов, Матвей Астраханцев, Вадим Соснин, Ульяна Чжан, Алина Большакова, Анна Головнева, Анна Помысухина.
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Артемий Лебедев дебютировал в кино в фольклорном хорроре «Мора» фотографии
Артемий Лебедев дебютировал в кино в фольклорном хорроре «Мора» фотографии
Артемий Лебедев дебютировал в кино в фольклорном хорроре «Мора» фотографии
Артемий Лебедев дебютировал в кино в фольклорном хорроре «Мора» фотографии
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