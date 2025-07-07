Артемий Лебедев дебютировал в кино в фольклорном хорроре «Мора»

Артемий Лебедев и Анна Михеева (Hofmannita) снялись в фильме ужасов «Мора», основанном на славянской мифологии. Над проектом о столкновении цифрового поколения с древним злом работают PREMIER и студия Concept Films, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
«Мора» — это мистическая история, основанная на славянском фольклоре, в которой зумеры отправляются исследовать языческие культы и оказываются втянуты в ритуальные жертвоприношения.
По сюжету молодой блогер Даня приезжает в глушь, чтобы снять видео на тему древних языческих культов. Вместе с друзьями он отправляется в этнографический музей на экскурсию, а после — на вечеринку в дом у озера. Веселье заканчивается, когда начинают исчезать люди и в лесу появляется ужасающий и загадочный Мельник. Становится ясно: ребят ждет совсем не отдых и веселье, а столкновение с пробудившимися древними силами.
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