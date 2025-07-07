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Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный»

7 июля
2025 год

Новости кино >>
7 июля 2025
Стартовали съемки продолжения семейного фэнтези-блокбастера «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Вторая часть трилогии по мотивам сказки Александра Волкова получила подзаголовок «Великий и Ужасный». Производством картины занимаются «Централ Партнершип», «Кинослово», CGF, при поддержке Фонда кино, уточняет пресс-служба ЦПШ.

Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный»
фото: Централ Партнершип

«Мы рады, что приступили к съемкам второго фильма из франшизы «Волшебник Изумрудного города». Если в первом фильме нам было важно понять правила мира, придумать как будут выглядеть герои и запустить начало истории, то вторая часть – это уже праздник для зрителя, которого ждет много экшена, юмора, визуальных эффектов и новых персонажей. "Великий и Ужасный" гораздо мощнее и по визуалу, и по истории», — отмечает продюсер Петр Ануров.

В продолжении истории ураганом занесенную в волшебный мир девочку Элли, ее пса Тотошку и их друзей – Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва – ждут новые миры, встречи с новыми яркими героями и, конечно, множество как веселых, так и опасных приключений.

Постановщиком второй части выступает режиссер первой картины Игорь Волошин. К своим ролям возвращаются актеры Катя Червова (Элли), Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Евгений Чумак (Страшила), Артур Ваха (Трусливый Лев), Светлана Ходченкова (Бастинда), Дмитрий Чеботарев (Урфин Джюс), Яна Сексте (Рамина), Егор Корешков (папа Элли), Софья Лебедева (мама Элли), джек-рассел-терьер Уджер (Тотошка). Голос Тотошке подарит Денис Власенко. Кроме того, зрителей ждут новые колоритные персонажи: Дин Гиор и Фарамант в исполнении Никиты Тарасова и Игоря Грабузова. Имена звездных актеров, воплотивших образы Гудвина, Фрегозы и Лестара, будут объявлены позднее.

Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный»
фото: Централ Партнершип

«Я очень рад продолжить наше сказочное путешествие! В новой части будет чем впечатлить зрителей. Они увидят Изумрудный город, Фиолетовую страну, кивунов, летучих обезьян и немало важных для сюжета новых персонажей. Зрителей ждет еще больше юмора, приключение станет еще более захватывающим. А главным по-прежнему останется всеми любимая история о дружбе, добре и стремлении к мечте», — говорит режиссер Игорь Волошин.

К написанию сценария продолжения создатели привлекли новых авторов – Романа Кантора и Сергея Козина.

«Я рад вместе со своим соавтором Сергеем Козиным присоединиться к команде создателей "Волшебника Изумрудного города". Это, наверное, самая яркая книга из моего раннего детства. Я до сих пор помню карту волшебной страны на развороте обложки, которая сразу пробуждала фантазии о будущих приключениях. Мы постарались в меру своих сил протиснуться через игольное ушко: с одной стороны, сохранить дух сказки и важные элементы оригинальной истории, которые остаются со всеми читателями через годы после прочтения, а с другой, - попытаться сделать ее релевантной и доступной сегодняшнему зрителю, искушенному современными киноаттракционами. Очень хочется, чтобы фильмы этой франшизы стали не просто бережными иллюстрациями книг Волкова, а самостоятельными кинопроизведениями, которые могут объединить несколько поколений зрителей. И тех, для кого это давно родные герои, и тех, кто впервые о них узнает из наших фильмов», — отмечает автор сценария Роман Кантор.

Съемки проекта продлятся до конца августа и будут проходить в Москве и Московской области, а также в Казахстане.
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№ 1
Киноман1985   7.07.2025 - 18:27
Охота за очередными миллиардами. Почему продюсеры и режиссеры напрямую не говорят для чего снимается кино. читать далее>>
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Волшебник Изумрудного города. Великий и УжасныйВолшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича

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Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный» фотографии
Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный» фотографии
Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный» фотографии
Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный» фотографии
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