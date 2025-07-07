Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный»

«Мы рады, что приступили к съемкам второго фильма из франшизы «Волшебник Изумрудного города». Если в первом фильме нам было важно понять правила мира, придумать как будут выглядеть герои и запустить начало истории, то вторая часть – это уже праздник для зрителя, которого ждет много экшена, юмора, визуальных эффектов и новых персонажей. "Великий и Ужасный" гораздо мощнее и по визуалу, и по истории», — отмечает продюсер Петр Ануров.
В продолжении истории ураганом занесенную в волшебный мир девочку Элли, ее пса Тотошку и их друзей – Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва – ждут новые миры, встречи с новыми яркими героями и, конечно, множество как веселых, так и опасных приключений.
«Я очень рад продолжить наше сказочное путешествие! В новой части будет чем впечатлить зрителей. Они увидят Изумрудный город, Фиолетовую страну, кивунов, летучих обезьян и немало важных для сюжета новых персонажей. Зрителей ждет еще больше юмора, приключение станет еще более захватывающим. А главным по-прежнему останется всеми любимая история о дружбе, добре и стремлении к мечте», — говорит режиссер Игорь Волошин.
«Я рад вместе со своим соавтором Сергеем Козиным присоединиться к команде создателей "Волшебника Изумрудного города". Это, наверное, самая яркая книга из моего раннего детства. Я до сих пор помню карту волшебной страны на развороте обложки, которая сразу пробуждала фантазии о будущих приключениях. Мы постарались в меру своих сил протиснуться через игольное ушко: с одной стороны, сохранить дух сказки и важные элементы оригинальной истории, которые остаются со всеми читателями через годы после прочтения, а с другой, - попытаться сделать ее релевантной и доступной сегодняшнему зрителю, искушенному современными киноаттракционами. Очень хочется, чтобы фильмы этой франшизы стали не просто бережными иллюстрациями книг Волкова, а самостоятельными кинопроизведениями, которые могут объединить несколько поколений зрителей. И тех, для кого это давно родные герои, и тех, кто впервые о них узнает из наших фильмов», — отмечает автор сценария Роман Кантор.
Съемки проекта продлятся до конца августа и будут проходить в Москве и Московской области, а также в Казахстане.
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