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Денис Прытков примерит образ провального бизнес-психолога в фильме «Блог»

7 июля
2025 год

Новости кино >>
7 июля 2025
Начались съемки фильма «Блог» при поддержке Министерства культуры. За производство отвечают «ГПМ КИТ» и онлайн-кинотеатр PREMIER совместно с компаниями Emma и 12Кадр. Фильм расскажет историю об отношениях отца и дочери-подростка, которые стали друг другу чужими людьми. Главные роли исполняют Денис Прытков и Александра Бабаскина, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Денис Прытков примерит образ провального бизнес-психолога в фильме «Блог»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

По сюжету Федя (Денис Прытков) — провальный бизнес-психолог. Во время очередного тренинга, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он устраивает скандал и становится посмешищем в глазах окружающих. В своем блоге Федя транслирует секреты успеха, но сам давно потерял контроль над своей жизнью. Его дочь Соня (Александра Бабаскина) — замкнутый, проблемный подросток. После смерти матери, между ней и отцом выросла непреодолимая стена, и воспитание девочки на себя взял дедушка (Игорь Гордин). После драки со сверстниками Соня рискует попасть в колонию — чтобы избежать наказания, ее отправляют на летнюю исправительную программу в провинциальной школе. Федя едет вместе с дочерью: присматривать за ней и заодно поработать школьным психологом, пока вокруг его имени не утихнет информационный шум. Впереди одно лето, которое может все изменить.

«Это кино о людях, о человеке и внутреннем взрослении — когда появляется способность брать ответственность не только за себя. Это фильм о семейных ценностях: о том, как потерянный человек находит в себе силы стать отцом, которому можно доверять. Федя — запутавшийся персонаж. Долгое время он занимался тем, что ему не близко. Как мне кажется, это очень страшно — заниматься не своим любимым делом. Он плыл по течению, которое было задано не им самим. Из-за собственной ошибки у Феди появляется шанс услышать себя, найти ответы на вопросы и обрести свое дело, которое поможет наладить контакт с дочерью. В жизни мы с моим героем Федей очень разные. Я с большой благодарностью вспоминаю своего отца, который всегда поддерживал мои новые интересы и начинания. Это безумно важно для становления ребенка и поиска себя», — отмечает Денис Прытков.

Съемочная команда отправилась с экспедицией в Иваново, где воссоздала достоверную атмосферу провинциальной школы.

Денис Прытков примерит образ провального бизнес-психолога в фильме «Блог»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

«Наш проект — региональный, снимается в городе Иваново: расширение географии за пределы Москвы дает зрителю возможность путешествовать и открывать для себя мир за пределами привычного. У нас яркий, красивый город, потрясающая школа постройки начала прошлого века, в которой происходит существенная часть нашей истории. А еще у нас светлое, доброе кино и атмосфера сложилась соответствующая. Все решается быстро и практически безмолвно, такого уровня вовлеченности и взаимопонимания я еще не встречал», — добавляет продюсер Арсений Овчинников.

В фильме также играют Дарья Мельникова, Андрей Федорцов, Глеб Ромашевский, Матвей Кулагин и другие.

«Я взялся за этот проект, потому что в нем собрались все темы, которые мне дороги и которые я хотел бы исследовать в кино. Прежде всего — семья, ее сложные, хрупкие связи: самые близкие люди вдруг становятся чужими, можно ли найти путь назад, к пониманию и теплу?! У меня большая семья, разбросанная по всей стране, и я сам родом из Иваново, где, по счастливой случайности, мы и снимаем фильм. Правда, действие происходит в вымышленном городке — хочется, чтобы он стал чем-то большим, чем просто локация. Еще одна важная тема — психология: наш герой практикует психодраму, и мы даже провели настоящие сеансы с актерами, чтобы глубже прочувствовать их персонажей. В центре сюжета — история отца и дочери, их попытка заново стать семьей», — рассказывает режиссер Григорий Сазанов.
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Денис Прытков примерит образ провального бизнес-психолога в фильме «Блог» фотографии
Денис Прытков примерит образ провального бизнес-психолога в фильме «Блог» фотографии
Денис Прытков примерит образ провального бизнес-психолога в фильме «Блог» фотографии
Денис Прытков примерит образ провального бизнес-психолога в фильме «Блог» фотографии
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