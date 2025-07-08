Главные новости Anime Expo 2025: от «Фрирен» и «Киберпанка» до ведьмочек и дебюта Гиггука

С 4 по 7 июля на Anime Expo 2025
в Лос-Анджелесе собрались тысячи фанатов, что вновь подтвердило
за мероприятием статус главного аниме-форума за пределами Японии. За четыре насыщенных дня — громкие премьеры, яркие трейлеры, важные анонсы и встречи с ведущими фигурами индустрии
. Рассказываем о самых заметных новостях с жаркой калифорнийской сцены.
Часть событий мы уже осветили в недавнем дайджесте
: отметили новый трейлер
фильма «Человек-бензопила: История Резе
», который делает студия MAPPA
(«Магическая битва
»), и ролик
киберпанк-боевика «Заводная девчонка
» — первой части франшизы «Невинный панк
», которая уже покоряет японский прокат, а скоро доберется и до Южной Америки. В отношении других ожидаемых проектов появилась лишь скупая информация: например, что 10 октября в японский прокат выйдет «Недотрога
», полнометражный дебют режиссера «Необычного такси
» Баку Киноситы
, сделанный на студии CLAP
(«Киноманка Помпо
»), а финал «Выдающихся зверей
», межвидовой драмы Orange
(«Триган: Ураган
»), эксклюзивно появится на Netflix в следующем году (есть постер
). Наконец, популярный влогер Gigguk
(Гарнт Манитафо) анонсировал короткометражный исекай
«Баан — на пороге взрослой жизни
» (Bâan – The Boundary of Adulthood), чья премьера состоится 24 августа в Токио, а потом фильм выйдет на YouTube-канале автора с японской и английской озвучкой.
Второй сезон «Фрирен»
Меланхоличное фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен
» вернется в январе 2026 года. Бессмертная эльфийка
продолжит странствовать сквозь воспоминания и опасные территории, стремясь понять человечество. В первом тизере студия Madhouse
(«Тетрадь смерти
», «Ванпанчмен
») демонстрирует кадры из новых эпизодов под проникновенную музыку Эвана Колла
(«Её заветное желание
», «Вайолет Эвергарден
»). Режиссерское кресло занял Томоя Китагава
(помреж «Дальше, чем космос
»). Постановщик первого сезона Кэйитиро Сайто
(«Рок-тихоня!
», «Сонни Бой
») остался в команде — как креативный куратор проекта. Главную исследовательницу экзистенциального трагизма бытия по-прежнему озвучивает Ацуми Танэдзаки
(Анечка
из «Семьи шпиона
»).
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Почему «Фрирен» — современная классика
Новый «Киберпанк»
Netflix
представил тизер сериала «Киберпанк: Бегущие по краю
» — продолжения хита 2022 года от студии Trigger
(«Подземелье вкусностей
», «Кизнайвер
»). Первый сезон был посвящен подростку-наемнику Дэвиду Мартинесу
, выживающему в мегаполисе будущего, где технологии не знают границ, а человеческое тело стало материалом для модификаций. На этот раз нас ждет совершенно новая история на десять эпизодов, разворачивающаяся в уже знакомом Найт-Сити
. Новым режиссером станет Кай Игараси
(«Иллюзия рая
»), отвечавший за раскадровку и ключевую анимацию оригинального сериала. Сценарий вновь пишет Бартош Штыбор
— польский сценарист, продюсер и креативный директор CD Projekt RED
, отвечающий за сюжетное развитие аниме и комиксов во вселенных Cyberpunk 2077
и The Witcher
.
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Рисковое путешествие в Найт-Сити: обзор аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»
Сериал по новой манге от создательницы «Стального алхимика»
«Цугаи загробного мира
» — новый сюжет, над которым уже пятый год работает Хирому Аракавы
, авторка культового «Стального алхимика
» и «Серебряной ложки
». Темное фэнтези о близнецах, рожденных с даром разделять свет и тьму, экранизирует студия Bones Film
(OVA «Скейт: Бесконечность
», «Гатиакута
»). Режиссером выступит Масахиро Андо
(«Меч чужака
», «Буря потерь
»), за драматургию отвечает Нобору Такаги
(«Атака титанов
», «Дюрарара!!
»), а дизайн персонажей доверен Нобухиро Араи
(«Проза бродячих псов
», «Волшебница и злой офицер
»). В видео главный герой с луком стоит на потрескавшейся земле перед двумя каменными идолами. Слоган постера
— «Восстань против судьбы
».
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«Стальной Алхимик: Братство» — аниме №1 для тех, кто не смотрит аниме
Новый «Кулак Северной звезды»!
Вышел первый тизер грядущей адаптации эпохального боевика «Кулак Северной звезды
», в котором звучит легендарная фраза героя: «Ты уже мертв
» (Omae wa mou shindeiru). По словам создателей, проект будет реализован с использованием передовых технологий и предложит актуальное переосмысление истории Кэнсиро — воина, сокрушающего зло с помощью боевого искусства Хокуто Синкэн. Главного персонажа озвучивает Сюнсукэ Такэути
(Дайсукэ Дзигэн
из «Люпен: Начало
»), а его спутников — Бата и Лин — Дайки Ямасита
(Деку
и «Моей геройской академии
») и Мао Итимити
(Рэми Аясаки
из «Хоримии
»). Премьера ожидается в 2026 году.
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«Кулак Северной звезды» и другие аниме в постапокалиптических мирах
Фэнтези о ведьмочках от команды «Евангелиона»
В честь 20-летия манги «Сладкая руна
» студия Khara
, известная по франшизе «Евангелион
», представила юбилейное видео с подзаголовком «Две ведьмы
» (Les deux sorcieres). Короткометражный приквел в духе дорожного фэнтези рассказывает о путешествии подруг Шоколад Мейер и Ваниль Мю, претендующих на трон магического мира. Под чутким руководством авторки оригинала Моёко Анно
режиссер Юсукэ Мацуи
показал, как девушки взрослеют, преодолевая испытания и заново открывая силу дружбы. Одновременно студия объявила о начале работы над новой адаптацией манги, относящейся в поджанру махо-сёдзё
(«девочки-волшебницы»).
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Мир через лунную призму: что такое махо-сёдзё — и какие сериалы посмотреть
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