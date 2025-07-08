Завершились съемки криминальной драмы «Айда!» с Даниилом Воробьевым и Владимиром Вдовиченковым

По сюжету подросток из привилегированной семьи, Гриша (Алексей Онежен), переезжает с родителями из Волгограда в Казань и оказывается в эпицентре войны уличных банд. Он чужой в этом мире, но, чтобы выжить, вынужден выучить его жестокие правила. Неожиданным наставником Гриши становится идеолог банды «Тяп-Ляп» Захаревич (Даниил Воробьев) — умный, образованный и амбициозный манипулятор, усилиями которого подростки охотно вступают в группировку. Единственный, кто осознает надвигающуюся угрозу, — начальник уголовного розыска Никонов (Владимир Вдовиченков). Ему потребуется время, чтобы понять, что это не просто криминальный всплеск, за которым стоят нерядовые фигуры, а начало масштабных процессов, способных разрушить страну.
«Это стильный сериал, к тому же основанный на реальных событиях, произошедших в нашей стране совсем недавно, и охватывающий ряд важных проблем. Мы задавали вопросы. Я задавал себе вопросы. Как это произошло? И почему? Что это было за время такое, 70-е? И что это была за страна, которая совсем недавно исчезла с карты мира? Хочется верить, что зритель пройдет этот путь с большим интересом и считает все, что мы туда вложили. Мы знали и чувствовали, что делаем что-то очень крутое!», — рассказывает Алексей Онежен.
Для Алексея Онежена сериал «Айда!» стал одним из самых масштабных проектов в карьере: как по количеству опасных сцен боя, так и по сложности психологии его персонажа. Вызовом стали и трюковые сцены. Алексею пришлось узнать много нового про сценический бой. «Опасных сцен было много: что ни день, то сцена драки, причем настоящие массовые потасовки, "район на район", иногда количество артистов и каскадеров в кадре доходило до 100 человек, — делится исполнитель роли Гриши. — Еще я старался, чтобы мой герой всегда был в состоянии мышечного напряжения. Группа не даст соврать: мой подход к герою, который становится сильным и проводит часы в качалке, состоял в регулярных отжиманиях. Иногда просто, иногда прям перед дублем. Это требовало волевых усилий. Но зато и энергия совершенно иная! Гантели и турник стали мне родными».
фото: START/НТВ
«Почти все артисты, которые заняты в этом фильме, занимались очень плодотворно физическими нагрузками, боевыми единоборствами, — соглашается Никита Кологривый. — Это одна из немногих картин, где вы увидите артистов в такой форме. Чему я очень благодарен. Для меня этот проект очень интересен, очень дорог. Мы постарались действительно порассуждать на тему жестокости и как молодежь к ней приходит, почему и кто ею управляет, зачем, и как. Думаю, что и нашему зрителю это будет тоже интересно. Так что приглашаю вас к просмотру».
«Одним из самых ярких моментов стала локация, в которой мы снимали кабинет моего героя. Поскольку я играю врача-психотерапевта, это была реальная психиатрическая клиника. В промежутках между сценами мы бродили по коридорам заброшенного корпуса, в котором снимали, и нашли записи о больных, а также личные письма того времени. Это было волшебное прикосновение!», — рассказывает Даниил Воробьев.
«Айда!» впервые раскроет детали, которые ранее не были известны широкой публике. В частности, речь пойдет о том, как впервые в СССР в конце 70-х появилась первая советская организованная преступная группа нового образца — братва. Авторы проекта поднимают вопрос о том, как идеологический разрыв и отсутствие диалога между ослабевающей советской властью и обществом — молодежью, в первую очередь — привели к формированию этого явления. Банда «Тяп-Ляп» держала в страхе город, а апогеем ее криминальной деятельности стала знаменитая «пробежка» — массовое нападение на обычных советских граждан, когда, вооружившись обрезами, пистолетами и арматурой, члены банды вышли на главную улицу Новотатарской слободы Казани и начали нападать на всех подряд.
фото: START/НТВ
«В основе сериала — реальные события, которые в свое время сотрясли страну своей жестокостью. Эта история не о расцвете бандитизма, а о мужестве простых советских милиционеров, которым удалось не просто противостоять преступникам, а выработать подходы, чтобы искоренить это явление. Не все знают, но именно опыт татарстанских милиционеров лег в основу работы по разобщению организованных преступных сообществ по всей стране», — говорит руководитель администрации Раиса Республики Татарстан, генерал-лейтенант Асгат Сафаров, работавший в нулевых министром внутренних дел Республики Татарстан.
Это стало настоящим вызовом для милиции Татарстана, и она приняла его, возбудив первое в СССР после смерти Сталина уголовное дело о бандитизме. В основу сценария сериала легла подлинная история, а у большинства героев драмы есть реальные прототипы. Главный консультант проекта — генерал-лейтенант милиции Савелий Тесис, который был членом оперативно-следственной бригады по делу «Тяп-Ляп» в 1978–1980-х годах.
Производством проекта занимаются совместно онлайн-кинотеатр START, телеканал НТВ, кинокомпании «ТФ Контент» и «Хэд Мэйд Продакшен» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Республики Татарстан.
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