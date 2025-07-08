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Вся страна — как большая киностудия: стартовал проект «Кинокарта России 2.0» для поиска съемочных локаций

8 июля
2025 год

Новости кино >>
8 июля 2025
Портал «Кино-Театр.Ру» запускает второй сезон масштабного проекта «Кинокарта России» — обновленную онлайн-платформу под названием «Кинокарта 2.0» или «Карта кинолокаций». Если первый сезон проекта был посвящен географическим местам, где проходили съемки известных фильмов и сериалов, то теперь «Кинокарта» становится агрегатором локаций для съемок будущих кинопроектов. Задача проекта — представить территорию всей страны как открытую съемочную площадку и предоставить продюсерам и режиссерам доступ к разнообразным и уникальным локациям по всей России.

Вся страна — как большая киностудия: стартовал проект «Кинокарта России 2.0» для поиска съемочных локаций

«Кинокарта России» была запущена в мае 2023 года профильным порталом о кино «Кино-Театр.Ру» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и в партнерстве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

На «Карте кинолокаций» любой желающий может предложить свое пространство в качестве потенциальной съемочной площадки. Будь то природный ландшафт, городской интерьер, бизнес-локации или технический объект — все, что может вдохновить создателей кино, может оказаться на карте. Проект направлен не только на поддержку киноиндустрии, но и на развитие регионов, позволяя местным территориям заявить о себе и привлечь внимание инвесторов, туристов и съемочных групп. Кинолокации — это будущий элемент культурной и экономической инфраструктуры региона.

Для профессиональных менеджеров по локациям предусмотрена возможность получения верифицированного кабинета с расширенными функциями, что позволяет эффективно взаимодействовать с киноиндустрией. Кино-Театр.Ру приглашает всех стать частью «Кинокарты 2.0». Подать заявку на участие можно через электронную почту: kinokarta-kt@yandex.ru.

«Мы стремимся к тому, чтобы "Кинокарта" стала не просто каталогом локаций, а живым инструментом взаимодействия между киноиндустрией и регионами. В каждом уголке России есть уникальные места, которые могут вдохновить режиссеров на новые истории. Мы хотим, чтобы эти места стали видимыми и доступными. "Кинокарта 2.0" — это шаг к тому, чтобы съемочный процесс стал проще, а география российского кино — шире. Мы верим, что проект поможет не только развитию кино, но и привлечению внимания к регионам, их культурному и туристическому потенциалу. Россия — это гигантская, разноплановая киностудия под открытым небом, и наша задача — показать это миру», — отмечает главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

Вся страна — как большая киностудия: стартовал проект «Кинокарта России 2.0» для поиска съемочных локаций
фото: пресс-служба проекта

В рамках «Кинокарты» также развивается медийное направление. Проект включает в себя трэвел-шоу «Где снимали», построенное на основе первой версии «Кинокарты». Также планируется выпуск эпизодов образовательного видеоконтента о профессиях в кино и работе на съемочной площадке. В целях развития данного направления Кино-Театр.Ру и Гильдия продюсеров и локейшен-менеджеров подготовки кинообъектов подписали соглашение о сотрудничестве.

«Мы объединяем индустрию и страну. "Кинокарта 2.0" — это сервис, который может быть полезен как крупным студиям, так и независимым продюсерам. Он сделает доступ к локациям проще и прозрачнее. Приглашаем менеджеров локаций и кино энтузиастов принять участие в проекте», — добавляет генеральный продюсер проекта Владимир Гнездилов.

«Кинокарта России» представляет собой онлайн-карту значимых для киноиндустрии географических мест. Благодаря ей можно узнать, где находятся те самые адреса, по которым снимались или в данный момент снимаются известные кинофильмы и сериалы. Особенностью «Кинокарты» является тот факт, что добавлять кинометки могут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и обычные пользователи, сопровождая это личными историями и собственными фото.

На данный момент на «Кинокарту» нанесены уже более 3 000 географических точек с обозначением мест, где проходили съемки свыше 1 000 российских фильмов и сериалов. На основе этих меток были сформированы 15 кинормаршрутов по разным городам и регионам — Москве, Екатеринбургу, Калининграду, Краснодару, Петербургу, Красноярску, Сочи, Карелии, Ивановской и Нижегородской областям.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Мария_2191   9.07.2025 - 22:00
Это хорошее направление, проект однозначно стоит внимания, и к нему надо привлекать аудиторию. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   9.07.2025 - 19:18
Нужное продолжение для будущих фильмов. Платформа может стать основным местом для поиска локаций. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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