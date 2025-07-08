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Ирина Пегова и Гоша Куценко снялись в пилоте комедийного сериала «Повар под прикрытием»

8 июля
2025 год

Новости кино >>
8 июля 2025
В Москве завершились съемки пилота нового комедийного сериала «Повар под прикрытием», в котором сыграли Гоша Куценко, Ирина Пегова, Филипп Ершов, Алексей Золотовицкий, Алексей Розин, Мария Лисовая и Денис Кутузов. Производством проекта занимается студия SVERDLOVSK по заказу ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

Ирина Пегова и Гоша Куценко снялись в пилоте комедийного сериала «Повар под прикрытием»
фото: пресс-служба ТНТ

В центре сюжета — Надя, повар с тридцатилетним стажем, которая руководит уютной столовой рядом с отделением полиции. Ее сын Паша работает оперуполномоченным и помогает матери с бизнесом — полицейские часто заходят к ней перекусить домашней едой. Однажды полиция узнает, что влиятельный бизнесмен ищет себе нового личного повара — и это шанс подобраться к нему максимально близко. Чтобы помочь сыну и его коллегам раскрыть дело, Надя сама решает внедриться в дом подозреваемого, под видом повара, и оказаться в самом центре событий.

«Мне всегда нравились истории, где обычные люди оказываются в самых неожиданных обстоятельствах — и находят выход там, где профи разводят руками. "Повар под прикрытием" — как раз такой сериал: тут и детектив, и комедия, и настоящая жизнь с ее неожиданными поворотами. Надя — не супергерой, а человек, который просто любит свое дело и готов помочь близким. Ну и, конечно, без вкусной еды здесь тоже не обошлось!», — рассказывает креативный и генеральный продюсер проекта Сергей Светлаков.

Режиссером пилота выступил Евгений Шелякин, а оператором стал Андрей Данельян. Сценарий написали Леонид Моргунов и Максим Шаповалов.
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обсуждение >>
№ 3
Андрей (Омск)   9.07.2025 - 20:52
Что у нас с Розиным. Лицо расплылось на фото. Хорошо кушает запивая. Потерял всякую меру. читать далее>>
№ 2
Крэг Хэк (Минск)   9.07.2025 - 02:57
У Пеговой новое амплуа - недавно был "Моя мама - шпион", теперь "Повар под прикрытием". В принципе она справляется, но сам продукт получается не более чем средненьким. По крайней мере... читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   8.07.2025 - 21:58
Продюссером выступает Светлаков со своей студией - тогда сразу можно ставить крест на сериале. Ещё и Пегова в роли повара-детектива, ну ваще придумали несуразицу. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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фотографии >>
Ирина Пегова и Гоша Куценко снялись в пилоте комедийного сериала «Повар под прикрытием» фотографии
Ирина Пегова и Гоша Куценко снялись в пилоте комедийного сериала «Повар под прикрытием» фотографии
Ирина Пегова и Гоша Куценко снялись в пилоте комедийного сериала «Повар под прикрытием» фотографии
Ирина Пегова и Гоша Куценко снялись в пилоте комедийного сериала «Повар под прикрытием» фотографии
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