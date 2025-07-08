Ирина Пегова и Гоша Куценко снялись в пилоте комедийного сериала «Повар под прикрытием»

анонс

Смотр, проходивший с 4 по 8 июля, собрал конкурсную программу картин из девяти стран

Фильм «Подари мне цветы» стал триумфатором VIII Якутского международного кинофестиваля

10 июля

Ольга Волкова приступила к съемкам в комедийном веб-сериале «Глазами младенца»

В проекте будет семь серий по семь с лишним минут