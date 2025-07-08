Ирина Пегова и Гоша Куценко снялись в пилоте комедийного сериала «Повар под прикрытием»

В центре сюжета — Надя, повар с тридцатилетним стажем, которая руководит уютной столовой рядом с отделением полиции. Ее сын Паша работает оперуполномоченным и помогает матери с бизнесом — полицейские часто заходят к ней перекусить домашней едой. Однажды полиция узнает, что влиятельный бизнесмен ищет себе нового личного повара — и это шанс подобраться к нему максимально близко. Чтобы помочь сыну и его коллегам раскрыть дело, Надя сама решает внедриться в дом подозреваемого, под видом повара, и оказаться в самом центре событий.
«Мне всегда нравились истории, где обычные люди оказываются в самых неожиданных обстоятельствах — и находят выход там, где профи разводят руками. "Повар под прикрытием" — как раз такой сериал: тут и детектив, и комедия, и настоящая жизнь с ее неожиданными поворотами. Надя — не супергерой, а человек, который просто любит свое дело и готов помочь близким. Ну и, конечно, без вкусной еды здесь тоже не обошлось!», — рассказывает креативный и генеральный продюсер проекта Сергей Светлаков.
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