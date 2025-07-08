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Карнавал и ночное мультпати: фестиваль анимационного кино «Бессонница» пройдет с 17 по 21 июля

8 июля
2025 год

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8 июля 2025
Единственный в мире фестиваль анимационного кино, проходящий вне города в формате большого опен-эйра, «Бессонница—2025» пройдет с 17 по 21 июля в Юхновском районе Калужской области, недалеко от деревни Рыляки. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

Карнавал и ночное мультпати: фестиваль анимационного кино «Бессонница» пройдет с 17 по 21 июля
фото: соцсети фестиваля

В течение 4 ночей гостям покажут более 200 фильмов независимых режиссеров со всего света. Среди участников — проекты «Петр Чайковский. Болезнь куклы», «Аниметро», «Гигантское чудо», «Ракушка» и другие. Расписание показов доступно на сайте фестиваля.

Кроме того, на сценах и площадках «Бессонницы» выступают десятки музыкантов — от инди до фолка. В «Кинобаре» и «Диафильминариуме» пройдут электронные DJ-сеты.

Вечером субботы, 19 июля, пройдет карнавал, который стал визитной карточкой фестиваля — большое костюмированное шествие по всей территории фестиваля под живую музыку, с барабанами и трубами. Завершит фестиваль 21 июля ночное мультпати с танцами под лучшие анимационные музыкальные клипы со всего света.

Фестиваль украсят несколько десятков арт-объектов и инсталляций. Среди них будут представлены работы победителей конкурса арт-объектов «Затмение».
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Карнавал и ночное мультпати: фестиваль анимационного кино «Бессонница» пройдет с 17 по 21 июля фотографии
Карнавал и ночное мультпати: фестиваль анимационного кино «Бессонница» пройдет с 17 по 21 июля фотографии
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