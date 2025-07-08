Карнавал и ночное мультпати: фестиваль анимационного кино «Бессонница» пройдет с 17 по 21 июля

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На Первом канале состоится премьера остросюжетного сериала

Денис Никифоров превратится в «Ангела мести» 14 июля

Ирина Пегова и Гоша Куценко снялись в пилоте комедийного сериала «Повар под прикрытием»

8 июля

Вся страна — как большая киностудия: стартовал проект «Кинокарта России 2.0» для поиска съемочных локаций

Каждый может стать его частью