Денис Никифоров превратится в «Ангела мести» 14 июля

анонс

Гостям покажут более 200 фильмов независимых режиссеров

Карнавал и ночное мультпати: фестиваль анимационного кино «Бессонница» пройдет с 17 по 21 июля

Ирина Пегова и Гоша Куценко снялись в пилоте комедийного сериала «Повар под прикрытием»

8 июля

Вся страна — как большая киностудия: стартовал проект «Кинокарта России 2.0» для поиска съемочных локаций

Каждый может стать его частью