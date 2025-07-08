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Денис Никифоров превратится в «Ангела мести» 14 июля

8 июля
2025 год

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8 июля 2025
Остросюжетный сериал «Ангел мести» Дарьи Полторацкой начнет выходить на Первом 14 июля в 22:00. В проекте производства кинокомпании «Марс Медиа» сыграли Денис Никифоров, Татьяна Арнтгольц, Петр Баранчеев, Максим Битюков, Тимур Бадалбейли, Юрий Батурин, Нелли Уварова и другие, сообщает пресс-служба телеканала.

Денис Никифоров превратится в «Ангела мести» 14 июля
фото: Марс Медиа

По сюжету молодой офицер-подводник Андрей Корсаков из-за предательства друзей и коварства коррумпированного военного прокурора в одночасье теряет имя, невесту, свободу, чудом остается жив. Спустя много лет он возвращается в родной город – город его потерь – под чужим именем. Андрей выстроил жесткий план мести всем виновным в крушении его судьбы. Бывшие друзья не подозревают, что скоро их благополучной, беззаботной жизни придёт конец, и им придется платить по счетам.

«Эта история очень отдаленно, но все же попытка адаптации романа Дюма "Граф Монте-Кристо" в наши дни, в нашу реальность. И первое, с чем мы столкнулись с автором сценария Юсупом Разыковым, — это то, что сегодня очень трудно сделать героем человека, который 25 лет живет с мыслью о мести. Вся современная мораль нас учит прощать, мы уверены, что держать обиду внутри себя вредно для самого же себя; злость, месть разрушают человека. Да и вина людей, предавших 25 лет назад, написав анонимку, теперь уж кажется не такой исключительной. Поэтому мы решили, что наш Эдмонд Дантес — Ангел Златков (Денис Никифоров) будет каждому из своих бывших друзей, перед тем как возвращать долг, давать шанс», — делится режиссер Дарья Полторацкая.

Съемки проходили в Москве, Подмосковье, Крыму – Балаклаве, Евпатории, Феодосии и Коктебеле.

Денис Никифоров превратится в «Ангела мести» 14 июля
фото: Марс Медиа

«"Ангел мести" – огромный и временами, казалось, неподъемный проект — 4 месяца только съемочный период. Точно могу сказать, что у меня не было более трудного, сложного сериала из-за погодных условий, которые иногда простые съемки превращали в испытание. Удивительно жесткая погода в Крыму почти каждый день проверяла нас на прочность и способность к выживанию. Как такое может быть, чтобы одновременно и сильнейший туман и ветер свыше 20 метров в секунду? То парапланы не летали из-за ураганных ветров, то корабли и катера не выходили в море из-за шторма, то съемки на улице, а начинается ливень. Словом, группу смывало дождями и уносило ветрами в Крыму. Но такая невероятная погода-непогода подарила нам очень красивое освещение и состояние природы. Оператор-постановщик Дмитрий Кончев создал из этого света и ветра завораживающий драматичный мир, думаю, зрителей притянет красота кадров, портретов не меньше, чем сама история», — добавляет режиссер.
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Денис Никифоров, Татьяна Арнтгольц и Нелли Уварова снимаются в «Ангеле мести»
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Денис Никифоров превратится в «Ангела мести» 14 июля фотографии
Денис Никифоров превратится в «Ангела мести» 14 июля фотографии
Денис Никифоров превратится в «Ангела мести» 14 июля фотографии
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