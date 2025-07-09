Ольга Боровская взяла под опеку девочку-подростка

Зрителей ожидает история Любы (Боровская) – одинокой любовницы со стажем, в свое время муж уговорил ее прервать беременность, а потом бросил ради молодой. Замуж она больше не вышла. В город приезжает ее подруга Манечка (Аксинья Олейник), которая хочет усыновить ребенка, но из-за трудностей с оформлением документов уговаривает Любу временно оформить опеку на себя. Но подружка погибает в аварии, и Любовь становится единственным опекуном девочки-подростка Даши (Александра Щичко). Та оказывается не самым простым ребенком и знатно портит ей жизнь. Любе приходится познакомиться с ее классным руководителем Евгением Олеговичем (Денисенко). Между ними возникает симпатия. Как назло, в Евгения влюбляется и Даша. Только-только налаживающиеся отношения между главной героиней и девочкой разбиваются о мужчину, в которого влюблены обе.
«Люба добрая, образованная, воспитанная, а главное – бескорыстная девушка. Она из тех людей, которые прежде всего думают о благе других, а только потом о себе. Свои приоритеты у нее, конечно, имеются, но в череде жизненных обстоятельств она уступит собственное счастье другим. При этом у нее есть характер, чувство ответственности и внутренней воли. Люба не любит причинять боль: сама мысль о том, что ей предстоит что-то разрушить, будь то дружба, семья или привычный уклад жизни, убивает ее. Болезнь – это итог ее внутренних переживаний, которые долго копились в ней и никогда не показывались. Только сильный человек способен пережить то, с чем сталкивается моя героиня. Мне кажется, фильм подарит людям надежду и веру в лучшее», — рассказала Ольга Боровская.
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