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Герои «Универа» встретятся 15 лет спустя

9 июля
2025 год

Новости кино >>
9 июля 2025
Начались съемки комедии «Универ. 15 лет спустя». Согласно пресс-службе телеканала ТНТ, сериал станет третьим по счету сезоном продолжения «Универа» – после сиквелов «10 лет спустя» и «13 лет спустя».

Герои «Универа» встретятся 15 лет спустя
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В продолжении, состоящем из 12 серий по 45 минут, персонажи сталкиваются с вызовами, личными и семейными кризисами, переосмыслением жизненных путей. В съемках примет участие Мария Кожевникова, которая не снималась в сиквелах. Автору сценария и креативному продюсеру Евгению Соболеву «кажется, что герои "Универа" уже стали для зрителя ТНТ как родные. Раз в два года они приезжают к нему в гости, чтобы окунуть его в мир своих историй, событий, переживаний. Потом снова уезжают — ровно на столько, чтобы зритель успел по ним соскучиться. Возвращаются — и все повторяется снова».

События разворачиваются спустя два года после финала «13 лет спустя». Во втором сезоне каждый из героев прошел через серьезные перемены: Антон (Стас Ярушин) потерял Кристину, остался один и неожиданно столкнулся с появлением 15-летней дочери – ему пришлось отказаться от холостяцкой жизни ради отцовской ответственности. Майкл (Арарат Кещян) и Варя (Екатерина Молоховская) развелись, но Майкл не готов был отпустить прошлое и всеми силами пытался вернуть бывшую жену. Валя (Александр Мартынов) и Маша (Анна Хилькевич) оказались на грани из-за финансовых трудностей – научный проект Вали лишился финансирования, а карьерное предложение Маше грозило разрушить семью. Неожиданное возвращение Кузи (Виталий Гогунский), ставшего успешным бизнесменом, окончательно спутало карты – он надеялся вернуть Машу, но все же ушел из ее жизни насовсем.

Читать рецензию «Универ. 10 лет спустя»: Четыре свадьбы и их продолжение
Теперь зрителей ждет продолжение этих линий: герои взрослеют, учатся принимать решения и бороться за то, что действительно для них важно. «Когда мы несколько лет назад перезапустили "Универ", стало понятно — эти герои нужны зрителю не меньше, чем раньше. Теперь перед нами стоит более сложная задача: рассказывать взрослую, по-настоящему серьезную историю о людях, которых полюбили миллионы. Для нас важно, чтобы в новом сезоне зритель увидел настоящую жизнь — с ее испытаниями, выбором, взрослением. Мы даем героям шанс на новую главу, но с тем же юмором, искренностью и теплом, за которые "Универ" всегда любили», — говорит генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.

По словам генерального продюсера компании Norm Production Вячеслава Дусмухаметова, «"Универ" — это не просто сериал, это часть истории ТНТ. Один из проектов, на которых строился канал, формировался его стиль и язык. Он задал отношение к юмору, к герою, к зрителю — и в этом смысле стал частью его ДНК. Мы не делаем "еще один сезон". Мы продолжаем идею, которая стала ориентиром — и для зрителя, и для индустрии в целом».
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